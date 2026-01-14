Pokud obce nedáte peníze, obchod vám zavřeme
V zimním Adamovském zpravodaji vyšel článek o tom, že zdejší obecní zastupitelstvo schválilo dotaci 20 000 korun měsíčně Jednotě České Budějovice, která v obci provozuje prodejnu Trefa, jejíž budovu rovněž vlastní. Zdejší obchod je trvale ztrátový a bez finančního obecního příspěvku hrozilo jeho uzavření a následný prodej budovy.
Postup obou stran byl podle mého názoru správný. Většina lidí z Adamova jezdí nakupovat do nedalekých Českých Budějovic a do místního obchodu si chodí jenom pro drobnosti nebo když něco zapomenou. Jenomže někteří starší občané nemají auto a jsou na zdejší prodejnu odkázáni. Vedení obce o tom ví a rozhodlo se tedy, že prodejnu bude dotovat a tím ji udrží. To považuji za rozumný přístup.
Na druhé straně nelze nutit podnikatelský subjekt, v tomto případě českobudějovickou Jednotu, aby udržoval na své náklady dlouhodobě ztrátovou provozovnu. Jednota sice až do nedávna dotovala prodělečné obchody z prosperujících supermarketů, nicméně tuto filozofii nyní opustila a má na to plné právo. V tržním hospodářství přece nelze nutit majitele firem, aby podnikali se ztrátou. To je proti zdravému rozumu. Podnikatelé jsou od toho, aby vytvářeli zisk, nikoliv proto, aby suplovali charitu. Obchody, které jsou ztrátové, zřejmě moc vyhledávané nejsou.
Obchody a hospody na vesnicích končí, to je setrvalý dlouhodobý trend. Jejich provoz se zkrátka nevyplácí. Kdyby byly hojně navštěvované, tak nebudou prodělečné. Zachránit je mohou pouze dotyčné obce. Buď tím, že jako Adamovští budou přispívat na provoz nebo pokud samy vlastní vhodné prostory, mohou je například pronajímat obchodníkům či hospodským za symbolickou korunu ročně, přispívat jim na platby za energie apod. Jiná řešení kromě uzavření provozovny opravdu neexistují.
Jan Ziegler
Zákaz šlechtických titulů je třeba definitivně zrušit, poněvadž je šikanující
První republika se holt potřebovala vymezit vůči předchozímu mocnářství a tak parlament přijal zákon č. 61/1918 sb., jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly. Bylo to úplně zbytečné a k ničemu.
Jan Ziegler
Zuzana Majerová chce trestat svobodu projevu a zavírat ty, co zpochybňují Benešovy dekrety
Šéfová Trikolory podpořila slovenský zákon, podle kterého hrozí na Slovensku až půl roku vězení těm, kteří by zpochybňovali prezidentské dekrety a poválečné uspořádání Československa. Výraz zoufalství a zbabělosti.
Jan Ziegler
Maduro a Putin jedno jsou, masoví vrazi, zločinci a teroristi
Byl to pořádný šok, když americká elitní vojenská jednotka Delta Force při speciální operaci unesla z Venezuely tamějšího nelegitimního prezidenta Nicoláse Madura. Nebyl to zrovna standardní postup, ale chudáka to nepotkalo.
Jan Ziegler
Fiala z SPD tvrdí, v Rusku nikdo nemá zlatý záchod. To jako fakt?
I lhát se musí umět, aby lež vypadala důvěryhodně, ale Radim Fiala evidentně toto umění neovládá. Na to, aby se jeho povídačky ukázaly jako nepravdivé stačilo málo, několik kliknutí na internetu.
Jan Ziegler
Skvělý film Vlny ovládl ovládl novoroční televizní program na celé čáře
Nejsledovanějším pořadem prvního dne nového roku se stala televizní premiéra filmu Vlny. Sledovalo ji 1,2 mil. diváků starších 15 let, což byl s náskokem nejlepší výsledek večera a zároveň také nejlepší výsledek celého dne.
