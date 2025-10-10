Podpora teroristů z Hamásu od studentů je skandální, musí následovat přísné tresty

Není to nic jiného než otevřená podpora zločinců nejhoršího kalibru. „Studentstvo na 28 fakultách, 14 univerzitách a jedné střední škole po celé České republice volá po přerušení akademické spolupráce se státem Izrael.“

Tento příspěvek zveřejnila na sítí Instagram studentská skupina Prague4PalestineYouth, která tuto akci pořádá. Jedná se o mimořádně odpornou širší kampaň v rámci řízené protižidovské nenávisti na celém světě. Na školských budovách visely palestinské vlajky a lživá hesla typu, že Palestinci jsou oběťmi záměrné genocidy, což není pravdou.

K tomuto nehoráznému činu se připojili studenti Akademie výtvarných umění v Praze (AVU), Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 1 lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a dalších škol.

Nehorázné však je, že s tímto protestem tito studenti začali 7. října, v den, kdy před dvěma lety Hamás a další militantní islamistické ozbrojené skupiny zákeřně přepadly Izrael. Při těchto brutálních útocích bylo zavražděno 1 195 lidí (810 civilistů, včetně 36 dětí, a 380 příslušníků bezpečnostních sil). Dalších 251 lidí bylo uneseno do Pásma Gazy jako rukojmí. Je třeba si uvědomit, že tito nevinní lidé byli zabíjení často mimořádně krutými způsoby, některé oběti byly podřezány nebo měly uřezané hlavy. Rukojmí byli mučeni a sexuálně zneužíváni. To byly mimořádně podlé činy proti lidskosti, které propalestinští studenti de facto oslavují. Pokud by chtěli upozornit na situaci v pásmu Gazy, mohli si vybrat jiný termín, takhle to vyznívá jako provokace.

Podle mého názoru se jedná o zneužití akademické půdy k politické činnosti, což je protiprávní a nepřípustné. Jsem proto rád, že brněnská Masarykova univerzita tuto akci odsoudila a její účastníky čeká disciplinární řízení. To je v pořádku, protože svoboda projevu se na něco takové nevztahuje. Podpora terorismu je podle českého práva trestná a hrozí za něj až deset let za mřížemi. „Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu, nebo kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let,“ stojí v zákoně o podpoře a propagaci terorismu.

Mám zato, že se to týká i tohoto případu. Nechtěl bych se totiž v budoucnu dočkat nějakých nových protižidovských pogromů.

Autor: Jan Ziegler | pátek 10.10.2025 13:11 | karma článku: 15,41 | přečteno: 234x

Další články autora

Jan Ziegler

Jan Baťa, generál Prchala a další ostře proti Benešovi: Chceme boj s nacistickým Německem

Obuvnický král ze Zlína razil na podzim 1938 heslo: Boj – ne kapitulace a svými články a projevy jej plně podporoval. I mnozí další volali po obraně vlasti. Zbabělý prezident Beneš však vydal Hitlerovi pohraničí bez boje.

8.10.2025 v 9:13 | Karma: 13,43 | Přečteno: 484x | Diskuse | Ostatní

Jan Ziegler

Neschopný Vidlák žebrá o peníze. Nic bych mu neposlal, ať začne makat

Mě by hanba fackovala, kdybych u lidí žebral o peníze na živobytí. Jsem holt ze staré školy a řídím se tím, že zdravý chlap si má peníze vydělávat. Podporovat takové lidi je zločinem, protože to vede akorát k lenosti.

6.10.2025 v 12:13 | Karma: 36,15 | Přečteno: 2283x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Makat se musí, volby nikomu životy nezmění

Každý se má v tom dobrém slova smyslu starat především sám o sebe. Ti, co chtějí řídit zeměkoulí, a naříkají přitom nad cenami toho a toho, jsou směšní. Já už odmítám hrát hru na menší a větší zlo, budu volit podle svého.

3.10.2025 v 11:25 | Karma: 17,11 | Přečteno: 411x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Svobodní Rusové varují: Rusko je nepřítelem ČR, dejte stopku putinovským poskokům

Češi by měli ve volbách do Poslanecké sněmovny volit ty kandidáty, kteří jsou zárukou svobodné suverénní České republiky a nikoliv Putinovy loutky z SPD a Stačilo obdivující brutální ruskou diktaturu.

2.10.2025 v 16:10 | Karma: 13,58 | Přečteno: 226x | Diskuse | Politika

Jan Ziegler

Nápady komunistů ze Stačilo by vedly k otroctví, kolapsu země a teroru

Nemusíš se snažit a neboj se, ti schopní a pracovití jsou povinni tě živit. Peníze jim sebereme a dáme je tobě. V tom spočívá největší nebezpečí Stačilo, které chce Čechům sebrat svobodu i majetky. Jsou vlastně takoví parazité.

1.10.2025 v 17:46 | Karma: 15,81 | Přečteno: 272x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

4. října 2025,  aktualizováno  5.10 2:53

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

8. října 2025  9:55

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

5. října 2025

Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

3. října 2025  8:11,  aktualizováno  7.10 14:12

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

5. října 2025  14:42,  aktualizováno  15:54

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...

Důchod není konec života. Nový spolek se zaměří na osobní rozvoj seniorů

10. října 2025  15:28

Představte si, že se celý den s nikým nepromluvíte, že vaše role skončila, a s ní i kus vaší...

Čína rozšířila repliku Tchaj-peje, ukazují satelity. Cvičí likvidaci ostrovních lídrů

10. října 2025  15:26

Čína rozšířila svou repliku tchajwanské metropole Tchaj-pej ve vojenské výcvikové základně...

Lidovci na celostátní konferenci hodnotí výsledek voleb i jejich dopad pro SPOLU

10. října 2025  14:05,  aktualizováno  15:25

Širší vedení lidovců hodnotí výsledky sněmovních voleb. KDU-ČSL, která v nich kandidovala za...

Zpátky do světa kostiček. Vzniká další Minecraft film, první utržil miliardu dolarů

10. října 2025  15:15

Film podle nejprodávanější videohry všech dob se dočká pokračování. Snímek Minecraft 2 je nyní v...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Ziegler

  • Počet článků 3607
  • Celková karma 19,66
  • Průměrná čtenost 1726x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.