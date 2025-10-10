Podpora teroristů z Hamásu od studentů je skandální, musí následovat přísné tresty
Tento příspěvek zveřejnila na sítí Instagram studentská skupina Prague4PalestineYouth, která tuto akci pořádá. Jedná se o mimořádně odpornou širší kampaň v rámci řízené protižidovské nenávisti na celém světě. Na školských budovách visely palestinské vlajky a lživá hesla typu, že Palestinci jsou oběťmi záměrné genocidy, což není pravdou.
K tomuto nehoráznému činu se připojili studenti Akademie výtvarných umění v Praze (AVU), Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 1 lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a dalších škol.
Nehorázné však je, že s tímto protestem tito studenti začali 7. října, v den, kdy před dvěma lety Hamás a další militantní islamistické ozbrojené skupiny zákeřně přepadly Izrael. Při těchto brutálních útocích bylo zavražděno 1 195 lidí (810 civilistů, včetně 36 dětí, a 380 příslušníků bezpečnostních sil). Dalších 251 lidí bylo uneseno do Pásma Gazy jako rukojmí. Je třeba si uvědomit, že tito nevinní lidé byli zabíjení často mimořádně krutými způsoby, některé oběti byly podřezány nebo měly uřezané hlavy. Rukojmí byli mučeni a sexuálně zneužíváni. To byly mimořádně podlé činy proti lidskosti, které propalestinští studenti de facto oslavují. Pokud by chtěli upozornit na situaci v pásmu Gazy, mohli si vybrat jiný termín, takhle to vyznívá jako provokace.
Podle mého názoru se jedná o zneužití akademické půdy k politické činnosti, což je protiprávní a nepřípustné. Jsem proto rád, že brněnská Masarykova univerzita tuto akci odsoudila a její účastníky čeká disciplinární řízení. To je v pořádku, protože svoboda projevu se na něco takové nevztahuje. Podpora terorismu je podle českého práva trestná a hrozí za něj až deset let za mřížemi. „Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu, nebo kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let,“ stojí v zákoně o podpoře a propagaci terorismu.
Mám zato, že se to týká i tohoto případu. Nechtěl bych se totiž v budoucnu dočkat nějakých nových protižidovských pogromů.
Jan Ziegler
Jan Baťa, generál Prchala a další ostře proti Benešovi: Chceme boj s nacistickým Německem
Obuvnický král ze Zlína razil na podzim 1938 heslo: Boj – ne kapitulace a svými články a projevy jej plně podporoval. I mnozí další volali po obraně vlasti. Zbabělý prezident Beneš však vydal Hitlerovi pohraničí bez boje.
Jan Ziegler
Neschopný Vidlák žebrá o peníze. Nic bych mu neposlal, ať začne makat
Mě by hanba fackovala, kdybych u lidí žebral o peníze na živobytí. Jsem holt ze staré školy a řídím se tím, že zdravý chlap si má peníze vydělávat. Podporovat takové lidi je zločinem, protože to vede akorát k lenosti.
Jan Ziegler
Makat se musí, volby nikomu životy nezmění
Každý se má v tom dobrém slova smyslu starat především sám o sebe. Ti, co chtějí řídit zeměkoulí, a naříkají přitom nad cenami toho a toho, jsou směšní. Já už odmítám hrát hru na menší a větší zlo, budu volit podle svého.
Jan Ziegler
Svobodní Rusové varují: Rusko je nepřítelem ČR, dejte stopku putinovským poskokům
Češi by měli ve volbách do Poslanecké sněmovny volit ty kandidáty, kteří jsou zárukou svobodné suverénní České republiky a nikoliv Putinovy loutky z SPD a Stačilo obdivující brutální ruskou diktaturu.
Jan Ziegler
Nápady komunistů ze Stačilo by vedly k otroctví, kolapsu země a teroru
Nemusíš se snažit a neboj se, ti schopní a pracovití jsou povinni tě živit. Peníze jim sebereme a dáme je tobě. V tom spočívá největší nebezpečí Stačilo, které chce Čechům sebrat svobodu i majetky. Jsou vlastně takoví parazité.
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz