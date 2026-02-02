Podnikatelé zdůrazňují: Ukrajince potřebujeme, nenávist SPD ohrožuje českou ekonomiku
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura ve svém fanatické „křížové“ výpravě proti Ukrajincům neustává. Hodlá zpřísnit pravidla pro pobyt cizinců včetně Ukrajinců bez ohledu na to, že tím může způsobit miliardové škody a hospodářský kolaps. Podnikatelé a velké firmy už bijí na poplach. Podle nich by se česká ekonomika bez zahraničních pracovníků, z nichž velkou část tvoří právě Ukrajinci, silně ochromila.
„Jakékoliv omezení počtu pracovníků z Ukrajiny by znamenalo, že se zastaví české stavebnictví, významná část průmyslu, logistika, ale třeba i nemocnice a domovy důchodců,“ sdělil Novinkám prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza, který také na webu threads.com rázně dodal. „Je proto potřeba znovu zopakovat - Ukrajinci neberou nikomu práci, ale dělají to, co Češi dělat nechtějí. Odchod Ukrajinců by znamenal nejen výrazné zabrzdění českého průmyslu a řady služeb, ale také neřešitelné problémy pro nemocnice a sociální zařízení.“
Jeho slova potvrzují i další přední zástupci českého byznysu. „Vzhledem k dlouhodobému nedostatku pracovníků na českém trhu práce je přítomnost ukrajinských zaměstnanců pro firmy velmi důležitá,“ uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. „Pokud by mělo dojít k masivnějšímu odlivu ukrajinských pracovníků, mělo by to na českou ekonomiku negativní dopad,“ dodal. Ten také na webu ct24.ceskatelevize.cz vyvrátil lži o tom, že Ukrajinci berou práci Čechům. „Ukrajinci Čechům práci neberou, protože oni usilují o práci, o kterou Češi nemají zájem,“ zdůraznil.
Klíčovou roli Ukrajinců potvrzují i firmy. „Výrazný přísun pracovní síly z Východu v důsledku války na Ukrajině nám pomáhá řešit situaci s nedostatkem lidí,“ řekl už dříve generální ředitel Metrostavu Jaroslav Heran. Firma by podle něj naopak uvítala, aby bylo možné přivádět do Česka zahraniční zaměstnance jednodušeji než dosud. Generální ředitel a majitel developerské společnosti Ekospol Evžen Korec dokonce tvrdí, že bez ukrajinských dělníků by se české stavebnictví položilo. „Češi o tyto pozice nejen že zájem nemají, ale není ani počet takových kvalifikovaných dělníků, kteří by to mohli dělat. Protože v České republice ztratila populace zájem o to, aby se vyučili,“ objasnil.
Je dobře, že hlavní vládnoucí hnutí ANO si ve své hospodářské strategii dalo závazek zvýšit počet kvalifikovaných zahraničních pracovníků o sto tisíc do roku 2030 a usnadnit příchod těchto tolik potřebných pracovních sil do České republiky. V tomto ohledu se anoisté chovají rozumněji než SPD, které ve volbách dostalo 7,78% hlasů, a které hlásá konec cizinců v českých zemích. Jenomže Andrej Babiš k vládnutí potřebuje Tomia Okamuru, který tak vydírá většinového partnera. Ostatně to není nic nového, známe to i z minulosti, kdy v podstatě marginální vládní strany těm klíčovým kladly ultimáta. SPD je velkou hrozbou pro naší zemi a uvědomují si to i rozumní lidé od Babiše. Ideálním řešením by proto byla menšinová vláda ANO s tolerancí současné opozice.
A na závěr taková drobnost. Nedávno mi jeden můj českobudějovický známý řekl, že jeho nemocná maminka potřebuje trvalou péči a je v ústavu, kde se o ní vzorně starají ukrajinské sestry. „Bez nich by to tam nemohlo fungovat, kdyby musely jít pryč a máma zůstala bez pomoci, tak bych snad byl schopen i někomu ublížit.“ Já se to snažil odlehčit s humorem, „ale prosím Tě, máš na to vůbec kvalifikaci?“ Pak mne docela uzemnil: „Jako bývalý úspěšný boxer ano.“
Zdroje:
https://www.threads.com/@tomas_prouza/post/DT-OeTnji91/je-proto-potreba-znovu-zopakovat-ukrajinci-neberou-nikomu-praci-ale-delaji-to
Okamura chce ztěžovat pobyt Ukrajincům, firmy je přitom životně potřebují - Novinky
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/berou-ukrajinci-cechum-praci-ve-stavebnictvi-by-bez-nich-podle-developera-nastal-kolaps-101302
Jan Ziegler
Další články autora
- Počet článků 3671
- Celková karma 17,28
- Průměrná čtenost 1705x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz