Podle logiky soudruha Filipa mají Češi morální odpovědnost za nacistické zločiny
„Morální odpovědnost za invazi vojsk Varšavské smlouvy nesou všechny bývalé státy Sovětského svazu, včetně pobaltských států a Ukrajiny,“ uvedl už před časem pro iROZHLAS.cz, kde obhajoval své výroky pro britský Guardian, bývalý šéf KSČM Vojtěch Filip. Blíží se neblahé srpnové výročí okupace v osmašedesátém roce a tak si můžeme výplody bývalého vrchního komunisty připomenout.
Je to nehorázná lež, nejsem si jistý, jestli soudruh Filip chtěl pouze odvrátit pozornost od hlavního viníka sovětské okupace nebo to myslel vážně. Vážně však takovou totální stupiditu nemůže myslet člověk, který je při smyslech.
Dle Filipovy logiky by totiž Češi nesli morální odpovědnost za německé nacistické zločiny během II. světové války. Přece prezident Emil Hácha svěřil české země pod ochranu Velkoněmecké říše a ty se tak staly jako Protektorát Čechy a Morava součástí hitlerovského Německa. Protektorátní vláda opakovaně zdůrazňovala svoji věrnost a loajalitu Třetí říši, takže Češi nesou spoluzodpovědnost za holocaust a podobná zvěrstva. Ve skutečnosti tomu tak samozřejmě není. České země byly okupované a nemohly o sobě svobodně rozhodovat.
Jenomže v Pobaltí to bylo to samé! Sovětský svaz okupoval v roce 1940 Litvu, Lotyšsko a Estonsko a dosadil zde loutkové vlády. Stejně tak Ukrajina byla v éře SSSR okupovanou zemí, kde ve skutečnosti vládli Rusové dosazeni z Moskvy. Ukrajina a pobaltské země byly za sovětské éry řízeny z Kremlu a o sobě rovněž nemohly svobodně rozhodovat stejně jako české země pod nacistickým Německem. Mimochodem okupaci Pobaltí nikdy neuznaly USA a nepovažovaly je za součást SSSR, ani de facto ani de iure. Pro Američany to byly okupované státy anektované k Sovětskému svazu.
Čili komunista Vojtěch Filip pronesl absurdní hloupost. Okupované země nemohou za činy okupační mocnosti.
