Po vyhoštění pseudokněze Liščenjuka musí následovat další putinovci

Razantní a správné rozhodnutí České republiky, Rusové, kteří se chovají nepřátelsky vůči naší zemi, u nás nemají co dělat. Jsem ale rád za slušné Rusy, kteří rozhodnutí naší vlády proti jejich krajanům podporují.

Česká republika prohlásila, že duchovní ruské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu Nikolaj Liščenjkuk je u nás osobou nežádoucí a do měsíce musí opustit území ČR. To je pochopitelné rozhodnutí, které vítám. Ministr zahraničí Jan Lipavský podle zprávy ČTK k tomu uvedl: „Ruskou pravoslavnou církev moskevského patriarchátu nepovažuji za církev a její představitele za duchovní. Jde o součást kremelské represivní mašinerie, která se podílí na vlivových operacích Ruska. A tak je s nimi třeba zacházet nejen v Česku, ale po celé Evropě.“ Souhlas.

Jsem rád, že moje země provozuje suverénní zahraniční politiku a neskáče tak, jak Putin píská, což rád dříve provozoval jeho poskok jistý Miloš Zeman. Rusové patřící ke stoupencům současné agresivní politiky Kremlu jsou bezpečnostním rizikem pro evropské země. Jsem ovšem rád, že Svobodní Rusové žijící v České republice vydali prohlášení, ve kterém vyhoštění Liščenjuka sídlícího v Karlových Varech schvalují a upozorňují na fakt, že se jedná o blízkého spolupracovníka moskevského patriarchy Kirilla, který je obviňován z toho, že spolupracoval s KGB pod krycím jménem Michajlov. Pravdou však je, že již v roce 1976 v éře komunistického SSSR byl vysvěcen na biskupa vyborského a církevní hodnostáři v takových a vyšších pozicích obecně patřili k agentům sovětské tajné politické policie.

„Je známo, že ruská pravoslavná církev moskevského patriarchátu včetně její české odnože hájí ruskou dobyvačnou válku proti Ukrajině, kde obětmi ruských válečných zločinů jsou i civilisté včetně žen a dětí. Je to v příkrém rozporu s křesťanským přikázáním nezabiješ. Liščenjuk tak šíří nenávist mezi lidmi, což je neslučitelné s posláním křesťanského kněze. Česká republika by také měla zvážit, jestli má dál ze státního rozpočtu finančně podporovat tuto kvazicírkev,“ píšou Svobodní Rusové ve svém prohlášení. To je přes ně ono, ruská pravoslavná církev je nástrojem putinovského represivního režimu, nikoliv křesťanským společenstvím a podle toho, je třeba s ní zacházet.

Jak dále Svobodní Rusové upozorňují, ČR by se měla zbavit i dalších Rusů- stoupenců Putina. Tito lidé používají gangsterské zločinecké metody a jsou schopni všeho. Teroristické, žhářské a a kybernetické útoky ze strany Ruské federace proti evropským zemím by nás měly varovat.

Kdysi za vlády Hitlera a jeho bandy v Německu existovali němečtí antinacisté - rozhodní odpůrci zločinného režimu. V současnosti jsou také slušní Rusové, kteří nesouhlasí se zvěrstvy, jež Putinův režim páchá na Ukrajině. Jsem rád, že se s některými osobně stýkám, a mohu je považovat za dobré známé. Princip kolektivní viny je nespravedlivý.

