„Po návratu z Ruska si v ČR připadám jako ve Švýcarsku,“ říká Hrabal-Krondak

Proti Rusům se máme jako „vepři“ v žitě, míní cestoval Fero Hrabal-Krondak, který v Rusku strávil několik let a procestoval je důkladně jako žádný jiný Čech či Slovák. Pro Putinovu říši má výstižné označení – východní Mordor.

„Je úsměvné, jak naši slabomyslní rusofilové často hýkají obdivem nad ruskými cenami, aniž by si uvědomili, že běžné tamní platy představují zhruba 1/3 až ¼ těch našich, resp. Že 1 € = 110 Rublů…takže ona „láce“ je pro Rusy pěkně drahá, pokud nemají český či slovenský plat nebo penzi ! nýbrž ekvivalent nějakých 170-400 € (4250 – 10 000 Kč) měsíčně...miliony penzistů přežívají jenom díky záhumenkům a zahrádkám obklopujícím všechna ruská města,“ napsal v článku na webu medium.seznam.cz cestovatel Fero Hrabal-Krondak.

Velmi ostře se pan Krondak pustil i do slovenských politiků, kteří chrochtali blahem, jek prý je to v Putinlandu skvělé. „A už ani nemluvě o tom, že třeba slovenští rusofilní kejklíři Blaho a Danko prezentovali ruský blahobyt z Moskvy, kde je mimochodem sice průměrný plat oficiálně kolem 1000 € (25 000 kč), přičemž ovšem jen pár kilometrů od Moskvy jsou platy již podstatně nižší, a to nemusí soudruzi ani cestovat kamsi na Dálný sever, na Sibiř či na Kavkaz, kde jsou platy poloviční oproti Moskvě a Petrohradu, oblíbeným destinacím našich rusofilů. O bídných penzích spousty důchodců na ruském „venkově“ (tj. mimo velkoměsta Federálního centrálního okruhu) už ani nemluvě. (Však i ty moskevské „průměrné“ platy jsou nafouknuté díky zdejší masivní koncentraci bankéřů, vládních úředníků, politiků a vysokého menežmentu koncernů, na které makají jejich poskoci v provinciích!).“

Já bych ještě doporučil shlédnout fotografie, které pan Krondak v Rusku pořídil. Staré často rozpadající se tramvaje, chatrče na úrovni rozvojových zemí atd. Výživné je foto z předměstí Omsku, kde na skoro slumy plynule navazuje moderní výstavba. Inu, jako někde v nigerijském Lagosu. „Když se Vůdce pokouší ruský národ potěšit velkohubými výčty, jak roste výroba tanků, bombardérů a raket, zapomíná „major Prášil“ (s. Putler) nastínit, kdy hodlá namísto závodů ve zbrojení např. vybudovat aspoň ve všech milionových městech RF metro a vyasfaltovat ulice, postavit železnici do Jakutsku, Anadyru a Magadanu (plánovanou už 80 let); zbudovat kanalizaci a čističky odpadních vod či spalovny odpadu a zrušit dřevěnice a latríny aspoň v krajských a okresních městech nad 50 000 obyvatel; uvést na letecké linky konečně nějaká dopravní letadla ruské výroby (když ta ukradená západní odstavují pro nedostatek náhradních dílů), zavést normální internet aspoň do všech krajských měst … a dát konečně do šrotu rezaté sovětské parníky a archaické čs. tramvaje z Husákovy éry či vachrlaté plechové haraburdy (ruské tramvaje), které vypadají, jako by je parta kutilů posvařovala doma na dvoře z materiálu posbíraného v kovošrotu,“ píše dále Hrabal – Krondak.

Polovina Rusů stále žije v chruščovkách (činžácích bez výtahu), roubenkách a komunálkách se společným WC a kuchyní na úrovni našich „vyloučených lokalit“, Každá čtvrtá ruská rodina (téměř 35 milionů lidí) obývá dřevěnici bez toalety, každá třetí domácnost (47 milionů obyvatel) nemá doma teplou vodu, Asi 29 milionů lidí nemá ve svých bytech či domech dokonce ani přípojku studené vody.

Celkem 116 865 ruských zdravotnických zařízení, to jest nějakých 30%, nemá vůbec zavedený vodovod, Více než polovina z nich je bez teplé vody a třetina nemá nemá kanalizaci.

Přes 3 000 ruských škol nemá „zateplené toalety“, přeloženo do normální řeči to znamená, že děti i učitelé jsou i v dešti, sněhu a mrazu odkázáni na latríny na dvoře (konkrétně v Zabajkalském kraji má „toalety“ na ulici přes 300 škol). Na kadibudky dokonce chodí i pracovníci ruských vědeckých a výzkumných ústavů.

Já jsem sice v Rusku nestrávil tolik času jako pan Krondak, nicméně jeho slova mohu potvrdit. V roce 2009 jsem v Rostově Velikém, městě s cca 27 tisíc obyvateli, viděl v centru prašné nevyasfaltované ulice, a staré rozpadající se dřevěnice. Články pana Krondaka, který se mimo jiné vysmál i blogeru Jiřímu Medulovi za jeho blábolení o Rusku, a na které jsem dal linky, popisují opravdové Rusko. To netvoří první třídy expresů mezi Moskvou a Sankt Petěrburgem, na které většina Rusů ani nemá peníze, ale jsou to dřevěné chatrče bez vody, kanalizace a splachovacích toalet nejen na vesnicích, ale i na předměstích velkých měst. Proti nim jsou naše vyloučené lokality rájem na zemi.

Já neberu vážně hlupce, kteří v Rusku v životě nebyli, nic o něm neví, jenom melou nesmysly, jak se prý v něm dobře žije. Pan Hrabal-Krondak byl v Rusku i v místech, například daleko za polárním kruhem a také v pro cizince zakázaných oblastech, kam se s vysokou pravděpodobností dostal jako jediný Čech. Proto jeho názory na Rusko včetně státem provozovaného dopingu sportovců, o kterém nepochybuje, beru vážně. V každém oboru mi imponují lidé, kteří v něm něco dokázali, mají výsledky. Nezajímají mne teoretici, kteří se mění z ekonomů, na trenéry, pak na covidové experty atd, přičemž absolvovali sedm tříd základní školy a nerozumí ničemu.

Fero Hrabal-Krondak cestoval po Rusku nikoliv v luxusních vlacích, ale ve vagónech nejnižší třídy s obyčejnými Rusy, kterých poznal tisíce a mluvil s nimi. On Rusko zná dokonale a ví, o čem mluví. Stojí za to číst jeho články a jeho knihy, které ze svých ruských cest napsal. Ty mohu doporučit každému, kdo má zájem poznat skutečné poměry v Putinově říši zla.

