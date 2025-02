Perzekuce protipotratového aktivisty je špatná, věznění ruských odpůrců války ještě horší

Na nedávném projevu v Mnichově zmínil americký viceprezident JD Vance případ šikanovaného anglického protipotratového aktivisty Adama Smithe-Connora kvůli tiché modlitbě. V této záležitosti měl pravdu.

Už dříve mě však zaujal případ Rusa Alexeje Moskaljova. Jak uvedly weby iDNES.cz a irozhlas.cz, jeho dcera Maša, žákyně šesté třídy, krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu nakreslila ve škole protiválečný obrázek. Na něm je ukrajinská vlajka s nápisem „Sláva Ukrajině“ a ruská vlajka, na níž stojí „Ne válce, Putinovi“. Na obrázku je i žena, která drží za ruku holčičku a dlaní se snaží zastavit rakety letící z Ruska. Moskaljov zveřejnil obrázek na sociální síti a byl odsouzen ke dvěma letům v trestanecké kolonii. Trest mu byl později snížen na rok a deset měsíců.

Vězněn byl v otřesných podmínkách. Moskaljov pobyl dva měsíce na samotce, kterou přirovnal k mučírně. Popsal, že s jedním dalším mužem byl zavřený v cele s prohnilou podlahou o rozměrech dva metry na jeden metr. Z kanalizace vylézaly obrovské krysy. Zažíval zimu, kterou „nelze popsat slovy“. On a další vězni byli na nohou 16 hodin denně, protože v posteli přes den být nesměli a kovová lavička byla tak studená, že se na ní nedalo sedět. Něco strašného!

Nyní mne však rozesmutnil proces v Bornemouthu ve Velké Británii. Protipotratový aktivista Adam Smith-Connor, otec dvou dětí, fyzioterapeut a veterán války v Afghánistánu, byl odsouzen na dva roky podmíněně s povinností zaplatit soudní výlohy ve výši 9000 liber. Jeho proviněním bylo, že se modlil ohledně své vlastní zkušenosti za syna, o něhož přišel, když se před 22 lety rozhodl pro potrat. Má z toho pořád výčitky svědomí a proto se modlil také za všechny muže a ženy, kteří čelí těžkému dilema kvůli potratům.

Policie tvrdí, že porušil ochranou zónu zakazující 150 metrů od potratových klinik jakékoliv protesty proti interrupcím. On stál sice asi padesát metrů od budovy kliniky, jenomže otočený k ní zády, nemluvil, pouze měl sepjaté ruce. Rozsudek není pravomocný a v červenci by měl rozhodnout odvolací korunní soud.

Oba případy jsou hrozné. Rus Moskaljov byl vězněn za obrázek v příšerných podmínkách, které si zaslouží maximálně tak nelítostní vrazi, ale nikoliv protiváleční aktivisté kvůli dětskému obrázku. Smith-Connor dopadl líp, dostal pouze podmínku a nemusí za mříže, ovšem i v jeho záležitosti se jedná o špatný verdikt. Uvidíme, jak rozhodne vyšší soudní instance, já doufám, že bude osvobozen. Podle mne nic špatného neudělal. Kdyby vykřikoval, zpíval nahlas nějaké písně apod., pak by se dalo jeho potrestání pochopit. On tam však stál tři minuty zcela potichu a měl sepnuté ruce. A za to mu má hrozit kriminál?

V obou těchto kauzách došlo k porušení práva svobody projevu. Nemůžeme je kritizovat účelově, kdy se nám to hodí. Je třeba jednat ve stylu padni, komu padni. Rusko zneužívá silně ohebného paragrafu trestního zákona o šíření lži a diskreditaci ruské armády k perzekuci odpůrců ruské agrese proti Ukrajině. U mafiánské a zločinecké Putinovy říše to ovšem nepřekvapuje, V ní jsou běžně porušována lidská práva, neexistuje svoboda projevu, nezávislá média jsou likvidována, nepohodlní lidé vražděni a zavíráni do novodobých gulagů.

Poměry v Rusku jsou z hlediska občanských svobod jsou daleko horší než ve Velké Británii, ale to nemůže být pro Brity omluva. Na rozdíl od despotického Ruska, které mne rozsahem svého útisku nepřekvapuje, bych stále rád považoval Velkou Británii za slušnou demokratickou zemi ctící práva a svobody svých obyvatel, která v historii byla vzorem ostatním. Už Magna charta libertatum (Velká listina práva svobod) z roku 1215 omezila moc anglického krále a donutila jej akceptovat, že jeho rozhodování bude vymezeno zákonem. Výslovně vyjmenovala některá práva jeho poddaných, z nichž nejdůležitější bylo právo odvolání se proti nezákonnému uvěznění. To bylo v té době jinde v Evropě něco nevídaného.

Doufám tedy, že Velká Británie bude i nadále zemí, kde lidé budou moci dát slušným a nenásilným způsobem nesouhlas s tím, co se jim nelíbí a nebudou za to trestáni.

Zdroje:

https://adfinternational.org/en-gb/cases/adam

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/tady-neni-zadny-zakon-rusti-protivalecni-aktiviste-celi-tvrdym-zasahum-policie-a-mizi-11928

Rus uvězněný za kresbu své dcery je na svobodě, popsal hrůzy vězení – iDNES.cz

Otec dívky se u soudu kvůli protiválečnému obrázku neobjevil. Maša je teď s matkou, která o ni nestála | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Magna charta libertatum – Wikipedie