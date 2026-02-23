„Pan Nikdo“ v dokumentu dokazuje, že Rusko je tyranským státem s totalitními rysy
Tento projekt v koprodukci Dánska, ČR a Německa se nyní dočkal významného ocenění, když obdržel cenu britské filmové akademie BAFTA za nejlepší dokument. Film by měl shlédnout každý, kdo se zajímá o současné ruské dění, protože ukazuje pravdu jaká je. V díle jsou servírovány ruské reálie v syrově kruté objektivní podobě. Pan Nikdo proti Putinovi také postoupil do užšího výběru na Oscara v kategorii Nejlepší celovečerní dokumentární film. Doufejme tedy, že 15. března při udílení těchto prestižních filmových cen bude slavit další úspěch.
Na počátku byl počin učitele Pavla „Paši“ Talankina, který na základní škole v malém uralském městě Karabaš dostal za úkol natáčet tamní dění pro propagandistické účely. On tak učinil, ale s jiným závěrem než si jeho nadřízení představovali. Zaznamenal, jak se ve škole proměnila atmosféra po ruském vpádu na Ukrajinu v únoru 2022, a učitelé byli donuceni podporovat ruskou agresivitu. Výuka je militarizována, žáci se učí zacházet se zbraněmi a nenávidět sousední napadenou zemi. Nelítostná válečná propaganda dokáže semlít i slušné lidi. Pavel Talankin váhal, jestli má zůstat a vzdorovat zločinnému diktátorskému režimu doma Rusku nebo raději odejít do emigrace. Nakonec si vybral druhou možnost a politický azyl mu udělila Česká republika. Na výborném výsledku filmového zpracování má velký podíl dánský režisér David Borenstein, který s Talankinem veškerý natočený materiál zpracoval do konečné podoby. Na vzniku tohoto díla se podílela i Česká republika.
Asi nejděsivěji působí postava učitele dějepisu a společenských věd, který žákům vykládá, jak Francie kvůli drahému benzínu zkrachuje a Francouzi budou muset vyměnit auta za koně. To by však ještě nebylo tak hrozné, to je pouze demagogie křížená s hloupostí. Děsivé jsou ale jeho další postoje. Dotyčný učitel na Talankinovu otázku s kterými historickými postavami by se chtěl setkat, odpověděl, že s Berijou, Abakumovem a Sudoplatovem, prý proto, že měli zajímavé zaměstnání. Tuto povedenou trojku spojovalo jedno, byli to komunističtí zločinci v řadách NKVD a masoví vrazi nevinných lidí. Neumím si představit, že by některý německý vyučující se chtěl sejít s Himmlerem a dalšími předními gestapáky jenom proto, že měli zajímavé povolání. Bohužel, glorifikace zla v putinovském Rusku jaksi nemá hranice.
Na webu Česko-Slovenská filmová databáze csfd.cz získal tento dokument velmi slušné hodnocení 81%. Recenzenti nešetří chválou. „Dokument Pan Nikdo proti Putinovi ukazuje, že i zdánlivě neomezená moc může být zpochybněna a odhalena, pokud se najde jednotlivec s odvahou a vizí. Paša Talankin, obyčejný učitel a amatérský filmař, svým natáčením odhaluje zranitelnost systému, dokumentuje pravdu a staví se proti autoritářské propagandě – ačkoli nedokáže systém sám zničit, jeho čin má symbolickou i praktickou hodnotu...,“ napsal například nick Filmfanouch. Alchac k tomu přidal. „Pocity ze zhlédnutí mám takové všelijaké, neb obligátní cui bono mi rotovalo v palici skoro celý film. Ono totiž ani tak nejde o nějaké šokující nahlédnutí pod pokličku resp. do kuchyně Putinjugend, neboť pouhé občasné upadnutí do oficiálních ruských mediálních kanálů považuji za daleko více děsivé…“
Tento dokument by mělo shlédnou co nejvíc lidí. Velmi dobrou práci v tomto směru odvádí projekt Člověka v tísni Jeden svět na školách, který film a doprovodné podklady k němu posílá do škol v celé zemi. „Mohu říci, že o tento film je mezi školami velký zájem stejně jako o další materiály týkajících se Ruska a Ukrajiny,“ uvedla mluvčí projektu Tereza Knížková. Je moc dobře, že tisíce studentů v celém Česku mají možnost vidět toto výborné dílo. Bylo by také prospěšné, kdyby tento dokumentární film odvysílala některá z televizí v hlavním vysílacím čase.
Pavel Talankin sice sám nedokáže neblahý systém zničit ale hodně svým odvážným činem pomohl k poznání pravdy, že „král je nahý“.
Zdroje:
Cenu BAFTA za nejlepší film získal snímek Jedna bitva za druhou | ČeskéNoviny.cz
Pan Nikdo proti Putinovi (2025) | ČSFD.cz
Pan „Nikdo proti Putinovi“ bojuje o Oscary. Producent filmu prozrazuje kouzlo úspěchu – Aktuálně.cz
Pan Nikdo proti Putinovi – Wikipedie
Učitel v boji s diktátorem | Recenze filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz