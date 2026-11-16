Pád komunistického otroctví v listopadu 89 vítá většina lidí, ale jak dál?
To, že více než polovina Čechů. Moravanů a Slezanů vítá polistopadové změny, dokazuje průzkum agentur Ipsos a Focus pro pořad Populace webu Moravec.cz, který přiblížil web ceskenoviny.cz. „Téměř pětina obyvatel Česka se domnívá, že by se lidem žilo lépe, kdyby v roce 1989 nepadl komunistický režim. Naopak jednoznačně se proti komunistickým způsobům staví 52 procent Čechů.“ Ani nepřekvapuje, že nejvíce milovníků starých pořádků je mezi voliči SPD a Stačilo.
Komunistická totalita zavinila perzekuci statisíců nevinných lidí, kteří skončili za mřížemi a někteří i na popravištích. Rudá diktatura zničila mnohé lidské osudy, vraždila, kradla lidem jejich majetky, občany změnila v bezprávné bytosti a zavinila zaostávání kdysi hospodářsky vyspělé země. Je tedy dobře, že vláda soudruhů skončila v propadlišti dějin. Zpátky ji snad mohou chtít pouze lidé neschopní postarat se sami o sebe, kteří jsou přesvědčeni, že jim sladký život musí zajistit ti druzí. Tak to však není! Listopad 89 dal lidem možnost svobodně rozhodovat o svých životech, nebyl kvůli tomu, aby ti líní parazitovali na těch schopných.
Zaujalo mne také prohlášení Konzervativní strany k listopadu 1989, které upozorňuje na napětí a rozdělení společnosti. „Politická společnost v ČR se již delší dobu koncentruje do dvou táborů. Jedni správně identifikují Kreml jako reálnou hrozbu pro bezpečnost střední Evropy, potažmo ČR, ale více či méně nadšeně podporují útok progresivní levice proti vlastní společnosti - ať už v jeho fanaticky zelené či multikulturní podobě, nebo v rámci tažení proti rodině založené na manželství jedné ženy a jednoho muže -, nebo přinejlepším tomuto útoku neochotně ustupují. Sem patří spíše vláda minulá; inventura jejího působení tomu odpovídá. Druzí rozumně odmítají snahy převychovávat společnost v duchu progresivistické ideologie, zároveň však podceňují rizika neoimperiálních ambicí Kremlu, nebo - v horším případě - patří k „chápačům“ plukovníka Putina, v němž dokonce absurdně vidí „ochránce tradičních hodnot“. K tomuto táboru má blíže vláda současná. KONS nepatří ani k jednomu z nich. Reflektujeme obě rizika (Kreml i progresivní levici) a odmítáme mezi nimi volit: obě jsou smrtelná. Obě se navíc vzájemně podporují, doplňují, zesilují, k čemuž jsou oba dominující tábory slepé. Zatímco jsme tedy vládu premiéra Fialy podporovali v jejím mezinárodním úsilí, přičemž ji bylo nutno kritizovat za kroky à la předložení Istanbulské úmluvy Parlamentu k ratifikaci, u vlády dnešní tomu je do jisté míry naopak.“
To je velmi rozumný postoj. Pro naši zemi již nejsou nebezpečím komunisté, ti už se přesunuli do bezvýznamnosti. Dva největší současné problémy se jmenují putinovské Rusko a nelegální migrace. A ty je třeba řešit. Problém však je, že stoupenci současné vlády podceňují neoimperiální a neostalinistické Rusko, někteří z nich dokonce patří k Putinovým obdivovatelům a považuji ho za toho „správného konzervativce“. Nic není vzdálenější pravdě. Současné Rusko není žádnou výspou tradičních hodnot, ale zločineckým a mafiánským státem, zemí, kde neplatí právo, ale vládne bezpráví, vězni jsou běžně mučeni, neexistuje právní ochrana legálně nabytého vlastnictví, nejsou zde nezávislé soudy, Pro Putinovi nohsledy neplatí zákony a ti si mohou dělat, co chtějí, domácí násilí se považuje za normální jev v ruské společnosti atd. Minulost Putina, bývalého komunisty a důstojníka KGB, který nechá vraždit své odpůrce, je jaksi přehlížena. To se týká hlavně SPD, PRO, Trikolory a dalších.
Na druhé straně si musíme uvědomit nebezpečí, které představuje nelegální migrace se zemí, které nesdílejí naše civilizační a kulturní hodnoty. Jak se negativně projevuje, vidíme v některých západních zemích. Rovněž tažení proti tradiční rodině s mužem, ženou a dětmi, je nepřijatelné. Tyto přístupy jsou doménou především Pirátů, Zelených apod.
Obě zla jsou stejně nebezpečná, nemůžeme je podceňovat a ani jednomu nesmíme ustupovat, protože jinak to v budoucnu skončí špatně.
K demokracii patří různost názorů, avšak současná vybičovaná nenávist je už často za hranou. Proto jsem rád, že u nás existuje Konzervativní strana, která vnímá realitu jinak než současné vládní a opoziční tábory. Mohla by se časem stát důležitou sílou, která by mohla přispět k otupení nevraživosti ve společnosti, a stát se takovou „třetí cestou“. Možná nastal čas, hledat politické řešení mimo současný parlament.
Zdroje:
Chronologie — Ústav pro studium totalitních režimů
Konzervativní strana: 17. 11. 1989 - 17. 11. 2026
Průzkum: Návrat ke komunismu by uvítala pětina Čechů | ČeskéNoviny.cz
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