Orbán jako škůdce, vstřícností k Rusům ohrožuje bezpečnost Evropy

Je to další ze zločinných kroků maďarské vlády. Povolila Rusům a Bělorusům získat tzv. národní karty umožňující jim cestovat do Uher bez bezpečnostních kontrol a dostat v nich i práci. Je to však nebezpečné pro zbytek Evropy.

Bezpečnostní experti upozornili na velké riziko tohoto opatřeni. Maďarsko je součástí Schengenu – zóny volného pohybu osob, a Rusové s Bělorusy se tak mohou bez překážek dostat do ostatních členských zemí. To je moc špatně a dá se to hodnotit i jako zrada evropských zájmů. Já tady z komentáře pana Pánka zveřejněného na webu Neviditelný pes ocituji tuto pasáž. „Podezření, že Rusko podněcuje v Evropě žhářské a teroristické útoky, je důvodné a oprávněné. Polská policie nedávno zatkla 12 lidí napojených na Rusko, kteří měli úmyslně základ rozsáhlé požáry v Polsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Mezi ně patří i zapálení nákupních center ve Varšavě a v litevském hlavním městě Vilniusu. Bělorusko také záměrně vysílá nelegální migranty především z Afriky k polským hranicím. Při jednom střetu s nimi zemřel po bodnutí nožem polský pohraničník. Rovněž české tajné služby upozorňují na nebezpečí masivních ruských teroristických a kybernetických útoků v České republice." Rusko a Bělorusko se tedy chovají nepřátelsky agresivně k evropským zemí. Byli bychom tedy sami proti sobě, kdybychom vůči nim ještě navíc byli vstřícní. Kreml sem pomocí tohoto opatření může dostat žháře, teroristy, vrahy a další zločince. Rusko už dříve podniklo teroristický útok proti Česku, když zorganizovalo výbuch muničního skladu ve Vrběticích, při kterém zemřeli dva lidé. Ruští hackeři uskutečnili vícero kybernetických útoků proti českým a moravským nemocnicím, při kterých byly ohroženy životy nemocných lidí. Je tedy nepochopitelné, proč maďarský premiér Viktor Orbán škodí ostatním evropským zemím, když umožňuje našim nepřátelům volný pohyb po Evropské unii. Čtenáři v diskusi pod článkem na iDNES.cz (viz. Linka dole) ve velké většině na Orbánovi a spol,, nenechali niť suchou, radikálové dokonce psali o tom, že potomci Hunů nepatří do Evropy, hodně lidí také volalo po vyloučení Maďarska ze Schengenu. Chápu je, ale rozumnější by nyní bylo, aby Maďaři dostali šanci svoji kolosální hloupost napravit. V každém případě bylo od Budapešti velmi nezodpovědné vystavit ostatní země značnému bezpečnostnímu riziku. Obrana proti jejich selhání ale existuje. Každý členský stát Schengenu má právo občanům z nečlenských zemí odebrat povolení ke vstupu a vyhostit jej. Takže Česká republika by měla takové Rusy a Bělorusy zadržet a deportovat ze země. Důvod je jasný, ohrožují naší bezpečnost. Souhlasím s tím, že rovněž nelegální migrace především do jihoevropských zemí je velkým problémem, který je třeba razantně řešit. O tom nemůže být sporu. Pravdou také je, že Francie za prezidenta Emannuela Macrona přijala řadu protiimigračních opatření, které ocenila i jinak velká kritička francouzské vlády Marine Le Pen. V žádném případě však nemůže být pro zločince omluvou, že i jiní lidé páchají zločiny.