Okamura jednal s íránským velvyslancem, obrovské selhání a paktování s terorismem
SPD prý odsuzuje radikální islamistické teroristy, ale scházet se s jeho hlavními protagonisty jejím představitelům jaksi nevadí. Předseda Poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura se podle webu zprávy.aktualne.cz v pátek sešel s íránským velvyslancem Sajjedem Madžídem Ghafelím Baším. Právem to pořádně schytal. „Okamura přijal velvyslance zrůdného íránského režimu. Okamura se vždy paktuje s těmi nejhoršími,“ napsal na sociální síti X europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).
Je třeba si uvědomit, že íránské ozbrojené síly v srpnu zařadily na seznam svých vojenských cílů stanici Radio Farda sídlící v Praze, která zastupuje íránskou opozici. Čili hrozily teroristickým útokem v naší zemi. České ministerstvo zahraničí si následně kvůli výhrůžce předvolalo íránského velvyslance.
A nyní to celé shodil Tomio Okamura, který se sešel s íránským ambasadorem. To je buď totální politický diletantismus nebo záměrná podpora zla. Nevím co si mám myslet o SPD, která slovně kritizuje nelegální migraci a islamistické teroristy, aby se její člověk sešel se zástupcem země, kde jsou u moci radikální islamisté porušující Chartu OSN a hrozící likvidaci sousední zemi. Napadají mne tři slova, pokrytectví, hloupost a neupřímnost.
Dále web publico.cz: „Konflikt mezi Izraelem a Íránem má dlouhodobé historické kořeny. Íránská revoluce v roce 1979 ukončila spolupráci obou zemí. Írán od té doby vyostřuje rétoriku vůči Izraeli a vyhrožuje jeho úplným zničením. Mezi oběma zeměmi probíhá i zástupný konflikt prostřednictvím organizací jako palestinský Hamás a libanonský Hizballáh, které Írán podporuje.“ Izrael jistě není bez chyby, ale takové vyhrožování a podněcování teroristických útoků je za hranou. Přitom Tomio Okamura i další zástupci SPD tvrdí, že jsou přátelé Izraele. Jak je patrné, zase lži a prázdná slova.
Je třeba si uvědomit, že teokratický Írán je zemí, která masově porušuje lidská práva svých obyvatel a sebemenší přestupky trestá bičováním nebo dokonce veřejnými popravami. Na jeden takový příklad poukázal web novinky.cz.
Íránský soud v Bandar Abbásu odsoudil k smrti 33letou bloggerku Marzijé Ebrahími Šamsabádíovou. Úřady ji uznaly vinnou z urážky nejvyššího vůdce Íránu, mediální a propagandistické činnosti namířené proti národní bezpečnosti nebo ze zpravodajské činnosti ve prospěch nepřátelských vlád. Šlo samozřejmě o vykonstruovaný proces, protože Šamsabádíová byla dvacet dní držena na samotce, aniž by měla jakýkoli kontakt s rodinou a během výslechů čelila brutálnímu nátlaku a mučení.
Organizace na ochranu lidských práv obvinily íránské úřady z toho, že stále častěji uplatňují trest smrti proti demonstrantům a politickým disidentům. Organizace Iran Human Rights se sídlem v Norsku v srpnu uvedla, že od 19. března bylo popraveno 29 osob zatčených v souvislosti s protesty z ledna 2026. Americké Abdorrahman Boroumand Center pak podle stanice uvedlo, že od začátku letošního roku Írán popravil 950 lidí.
Tomio Okamura před časem sám uvedl, že za zahraniční politiku České republiky zodpovídá vláda. Takže se toho měl držet a se zástupcem Íránu nejednat, poněvadž k tomu není kompetentní. Šéf SPD opět dokázal, že škodí naší zemi a měl by odstoupit z funkce předsedy sněmovny, na kterou evidentně nestačí.
Zdroje :
Tomáš Zdechovský on X: „Okamura přijal velvyslance zrůdného íránského režimu. Okamura se vždy paktuje s těmi nejhoršími.“ / X
„Ohrožuje bezpečnost Česka.“ Okamura čelí kritice po schůzce s íránským velvyslancem – Aktuálně.cz
Írán použil „novou taktiku“. Konflikt s Izraelem přechází do opotřebovávací války | PUBLICO
Írán podporuje Palestince, ale do války se mu nechce - Novinky
Jan Ziegler
Ruské domy jsou centrem nenávisti, agresivity a zla, musí se zavřít
Ministr zahraničí Macinka si pozval na kobereček ruskou velvyslankyni kvůli teroristickému útoku v Lipsku a uvažuje o omezení pohybu ruských diplomatů. To je správné, je však třeba být daleko ostřejší.
Jan Ziegler
Budoucnost musí patřit konzervativcům , levice je zhoubou lidstva
Člověk se musí spoléhat sám na sebe a nikoliv na stát a na druhé. Stát nesmí být zaopatřovací ústav pro neschopné. Socialismus a především zhoubné Marxovo učení jsou morem lidstva.
Jan Ziegler
Český šíbr napálil ukrajinského podnikatele, obral jej o statisíce korun
Postrach jižních Čech Jakub Kadlec, mimo jiné nevlastní syn českobudějovického zastupitele za SPD, naslibuje levné stavební práce, inkasuje peníze a pak zmizí. Lidem už dluží miliony korun.
Jan Ziegler
Politika: Pravicová alternativa k pseudopravici
Izrael je součástí Západu a zaslouží si naši podporu. Ruskem napadené Ukrajině musíme pomáhat. Nelegální migrace je velkým zlem. Jsme pro členství v EU a NATO a preferujeme vyrovnaný státní rozpočet.
Jan Ziegler
Komunistická blamáž, chtěli zastavit Majdan, dorazily pouhé stovky lidí
KSČM mohutně brojila proti všem jako husité, proti prezidentovi, muniční iniciativě, Milionu chvilek, médiím atd. Výsledkem však bylo totální fiasko. Ale i soudruzi mají právo protestovat, přestože oni své odpůrce perzekuovali.
|Další články autora
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy
Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co...
V Novém Městě nad Metují soutěží 12 českých filmových komedií
V Novém Městě nad Metují dnes začal 48. Festival české filmové komedie. Sedmidenní přehlídka v Kině...
Voda zalila domy i lidské osudy. Karvinské moře má velmi pohnutou historii
Kdysi smutek, vztek a pláč, nyní radost, pohoda a smích. Lokalita jižně od Karviné s dominantním...
Ceny bytů v Praze rostou. Sedmimilionová hypotéka chce příjem 100 tisíc korun
Pražské bydlení se dostalo do zvláštní situace. Sedm milionů korun stačilo Janě a Alešovi na...
V Počaplech hořel rodinný dům, požár poničil část střechy
V Počaplech, místní části Sezemic na Pardubicku, dnes kolem poledne hořel rodinný dům a jeho...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 3788
- Celková karma 16,56
- Průměrná čtenost 1667x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz