Odporný Vidlák zneužil v politickém boji nemocného muže, ubohost největší
V souvislosti s Vidlákem mně napadá proslulý Krylův citát, „vrah o morálce káže.“ Jeho výpady proti politickým soupeřům jsou hodně nechutné a za hranou. Viz citace z jeho článku na medium.cz. „… v Brně střílíte na ženu, o které si magorsky myslíte, že je agentkou cizí mocnosti. Zneužít v předvolebním boji tragickou událost z moravské metropole, kde s velkou pravděpodobností psychický nemocný šestatřicetiletý muž střelil do hlavy starou ženu, která málem zemřela, je nehorázné a podlé. Onen střelec neměl nic společného s politikou, ale z nějakého důvodu se domníval, že jde o agentku cizí mocnosti. Jak novinky.cz, tak eurozpravy.cz uvedly, že muž delší dobu nebral předepsané léky, což u něj s velkou pravděpodobností způsobilo zkrat a zdravotní problémy.
V tomto případě by se mohlo jednat o halucinace, což je podle odborného webu medicspark.cz falešné zkreslené vnímání reality a skutečných situací, předmětů nebo subjektů. Halucinace jsou způsobeny nějakou chemickou reakcí nebo abnormalitou v mozku dotyčného jedince. Halucinace jsou příznakem některých psychických poruch, například psychózy nebo schizofrenie. Při halucinacích si člověk nemusí být vědom toho, že jeho prožitky nejsou skutečné.
Duševně nemocní lidé nedokáží vnímat realitu a trpí utkvělými představami. Někdy jejich jednání může dopadnout tragicky, zvláště když neberou potřebné léky. V každém případě jde o událost, která nemá nic společného s politikou. Zneužíití této smutné tragédie v předvolebním zápase je těžké chucpe. Na tu nebohou ženu nestříleli politici, nestřílelo se z politických důvodů, ale bohužel narazila na nemocného člověka.
Mám dojem, že soudně uznaná podvodně nepřiznaná koalice Stačilo tvořena hlavně komunisty se obává, že by nemusela překonat onu pětiprocentní hranici nutnou ke vstupu do Poslanecké sněmovny a tak se v zoufalství uchyluje ke lžím a podpásovkám nejhoršího kalibru. To je ubohé a hodně smutné.
Zdroje:
Pokus o vraždu v Brně. Muž střelil ženu do hlavy, zázrakem přežila | EuroZprávy.cz
Muž na ulici v Brně střelil cizí ženu do hlavy – Novinky
Co jsou halucinace a bludy? Proč vznikají? Diagnostika a léčba - příznak - MedicSpark.cz
- Počet článků 3590
- Celková karma 20,21
- Průměrná čtenost 1730x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz