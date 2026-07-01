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Odebrat Zelenskému vyznamenání je nesmysl, nekryje však SPD vlastní neschopné ministry?

Partaj Tomia Okamury přišla s návrhem na odebrání Řádu bílého lva ukrajinské hlavě státu. Je to ubohost, ale co když je to pouze záměrné odvádění pozornosti od daleko závažnějších problémů.

Člověka, napadne, že horko si vybírá svou daň, když slyšel návrh Strany přímé demokracie (SPD) na odebrání nejvyššího českého státního vyznamenání Řádu bílého lva ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému, kterému jej v roce 2022 udělil jeho český protějšek Miloš Zeman. Je to další z nesmyslů této obskurní partaje. Už proto, že prý by o tom měla hlasovat Poslanecká sněmovna a vyzvat prezidenta, ať tak učiní. Jenomže o odebrání státního vyznamenání může rozhodnout pouze soud, nikdo jiný. Takže espéďáci ani neznají české zákony.

Nehledě k tomu, že takový stupidní návrh by mohl poškodit české firmy, které už teď očekávají na Ukrajině významné miliardové zakázky při poválečné obnově země. A tahle hloupá avantýra by je o ně mohla připravit. Je potřeba se na to dívat pragmaticky a ze širší perspektivy.

Nabízí se však otázka. Co když je zatím nápadem něco jiného? „Bohužel je to další z řady zástupných témat,“ reagoval na nápad vládní SPD podle iDNES.cz první místopředseda KDU-ČSL Benjamin Činčila. Pan místopředseda to vystihl přesně. Ideální je předhodit méně myslícím lidem nějaký pseudoproblém a odvést tak pozornost od skutečných potíží. Mnoho voličů Strany přímé demagogie, pardon demokracie, na takové nesmysly rádo slyší.

Mezi ty závažnější skutečnosti přitom patří zcela tragické výkony ministrů nominovaných SPD. To je skutečná katastrofa, a aby se v tom lidé příliš nešťourali, tak jim předložíme umělou metálovou kauzu.

Ministra obrany Jaromíra Zůnu perfektně vystihli v komentáři na info.cz Pavel Vondráček a Ladislav Nagy. „Jaromír Zůna svým chováním ale neudělal nic překvapivého, protože se jen zařadil do dlouhé fronty českých servilních politiků, kteří hrdě mávají vlajkou s nápisem Předposranost vítězí a kteří prosazují defétismus jako politickou doktrínu, jejíž vrchol v podobě konání Edvarda Beneše v roce 1938 si dnes tak často s hanbou připomínáme.“ Zůna, který se chová jak poslušná loutka bez vlastního názoru, připomíná popleteného krále z pohádky Pyšná princezna, který odvolává, co odvolal a slibuje, co slíbil.

Ministerstvo dopravy vedené Ivanem Bednárikem se zatím předvedlo hlavně masivními škrty na železnici, kde se výrazně zredukovaly nové stavby i rekonstrukce stávajících, na což upozorňují weby praha.eu a zdopravy.cz.

Ministr zemědělství Martin Šebestyán zase proslul iniciativní snahou, jak za každou cenu přihrát miliardové dotace Agrofertu, na které nemusí mít nárok, a u nichž hrozí, že je zaplatí daňoví poplatníci. Chová se jako ponížený sluha agrárních oligopolů. O jeho neblahé činnosti informuje právník Aleš Rozehnal na webu HlidaciPes.org.

Čili výsledky těchto espéďáckých nominantů nic moc. Proto chápu, že je potřeba udělat všechno proto, aby se o nich nemluvilo a tato vykonstruovaná záležitost je k tomu jako stvořená.

Zdroje:

Navrhne vláda odebrat Zelenskému státní vyznamenání? Ženíšek se ptá po svéprávnosti členů SPD - CNN Prima NEWS

SPD navrhne odebrat nejvyšší státní vyznamenání Zelenskému - iDNES.cz

INFO.CZ | Ministr Zůna je obyčejný srab. Jak hluboko může český voják ještě klesnout?

Společné tiskové prohlášení hlavního města a Středočeského kraje k omezení či zastavení projektů rozvoje železnice v regionu - Praha - MHMP

Dopady škrtů na železnici. Stát odkládá přípravu i stavbu některých tratí - Zdopravy.cz

Aleš Rozehnal: Ministr Šebestyán v dotacích pro Agrofert klame veřejnost — HlídacíPes.org

Autor: Jan Ziegler | středa 1.7.2026 11:55 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

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Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

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