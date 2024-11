NKVD a StB dokázaly být nebezpečnější než gestapo

Mladí cestují po Evropě, i za to poděkujme sametové revoluci

Současní žáci a studenti běžně cestují do evropských zemí, kde poznávají jiné kultury a životy tamních lidí. To je moc dobře a já to mladým přeji. Nám komunisté v mládí takové cestování neumožnili. Listopad 89 to naštěstí změnil.