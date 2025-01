Nevědomý Danko se v Rusku totálně zesměšnil, máslo tam mají dražší než u nás

Místopředseda slovenského parlamentu Andrej Danko je prý právníkem. O jeho rozumových schopnostech mám však pochybnosti. Chtěl nám ukázat, jak se v Putinově říši dobře žije. V tamním supermarketu to však pro něj skončilo fiaskem.

Na videu, které dal na svůj facebook, zapózoval s kostkou údajného másla, které by si prý ihned koupil. Jenomže, jak uvedl web Forum24.cz, jaksi se nepodíval, co drží v ruce. Jeho údajné máslo má jen 61,5 % tuku, což se v ČR a na Slovensku za máslo vůbec nepovažuje. Označení máslo smí totiž používat pouze výrobky s minimálně 80 % tuku a maximálně 16 procenty vody. Českým standardem pro máslo je pak běžně 82 procent mléčného tuku.

Dankova kostka má navíc pouze 170 gramů. To je rozdíl proti českým poměrům, kde se másla běžně prodávají v balení po 250 gramech. Ruský řetězec Auchan, v jehož supermarketu Danko exhiboval, prodává dle vlastních webových stránek toto pseudomáslo v přepočtu za 62 Kč. Nevím jak vy, ale já bych si takovou „vodu“ nekoupil.

V Rusku běžné 170 a 180gramové kostky 82procentního másla se pak v řetězci Auchan prodávají za cca 62 až 70 korun, což vychází zhruba stejně jako u nás, když si uvědomíme, že naše máslo obsahuje 250 gramů a podobně je tomu i na Slovensku.

Pak ovšem Andrej Danko ze Slovenské národní strany, která je součástí Ficovy vládní koalice, zapomněl na velmi důležitou věc, jež by snad napadla i žáka základní školy. Jaksi nám nesdělil, jak je to v Rusku s platy a důchody. Říct pouze kolik co stojí bez místních výdělků, je informace k ničemu. Odpovím tedy za něj, je to velká ruská bída. Průměrný plat v Rusku činí podle ruského statistického úřadu Rosstat v přepočtu kolem 20 tisíc korun měsíčně, důchody se pohybují okolo 5500 Kč měsíčně. Skutečnost je však horší, protože ruským statistikám se za prvé nedá věřit, a za druhé je zkreslují poměry v Moskvě a Sankt Petěrburgu. Běžné ruské platy jsou na úrovni zhruba 10 tisíc korun měsíčně a penze kolem 4 tisíc korun měsíčně. V ČR činí průměrné měsíční výdělky asi 46 tisíc korun a důchody v průměru přes 20 tisíc korun měsíčně. Takže ve skutečnosti mají máslo v Rusku dražší než v ČR a na Slovensku.

Zkrátka Danko je totálně mimo a dosáhl opaku toho, než chtěl. Inu, mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Když se však člověk zamyslí nad tím, že Andrej Danko patří k nejvyšším slovenským ústavním činitelům, tak je mi Slováků docela líto.

