Nesolidní Gazprom musí ČEZu zaplatit miliardu, Rusové škrtili plyn už před agresí

Rozhodčí tribunál Mezinárodní obchodní komory (ICC) vyhověl žalobě společnosti ČEZ, která se v mezinárodním rozhodčím řízení domáhala, aby jí ruská plynárenská společnost Gazprom nahradila škodu. Ta neplnila nasmlouvané dodávky.

Jak uvedl web iDNES.cz náhrada převyšuje jednu miliardu korun. Velmi závažné je také sdělení generálního ředitele společnosti ČEZ Daniela Beneše. Podle něj Rusko přestalo nenápadně dodávat plyn už rok před invazí na Ukrajinu a kvůli tomu se nepodařilo naplnit plynové zásobníky.

Tato jasná slova tak vyvrací tvrzení Orbána, Fica a dalších rusofilských lhářů, že Rusko bylo až do agrese proti Ukrajině spolehlivým dodavatelem surovin. Jak je patrné, tak nebylo! To ovšem nepřekvapuje. Gazprom je státní firmou přímo podřízenou Kremlu a plní jeho zadání včetně vydírání nepohodlných zemí.

Své si už před časem zažila Litva, která vždy za ruské dodávky řádně platila. Jak uvedl web ct24ceskatelevize.cz již před dvanácti lety, tehdy během několika let let se cena tisíce kubických metrů plynu pro tuto pobaltskou zemi zvýšila ze 169 na 769 dolarů, což činilo zhruba 450procentní nárůst! Podle Litevců byla důvodem vysokých cen odplata ze strany Rusů za to, že po nich Litva chtěla odškodnění za okupaci v letech 1945 až 1991. To jsou tedy důkazy toho, že Gazprom není solidní společností, ale mafiánsko-zločineckým spolčením.

Důkazem nesolidnosti Gazpromu je také jeho pokus dosáhnout u ruského soudu zákazu mezinárodní arbitráže ze strany ČEZu. To je přitom absolutně nepřijatelné a v rozporu s běžnými zvyklostmi. Bývá obvyklé, že spory společností dvou či více zemí posuzuje kvůli regulérnosti třetí strana, v tomto případě mezinárodní arbitráž, a nikoliv soudy z dotčených zemí.

Ukázalo se, že ČEZ byl v právu a Gazprom, který jí v rozporu s platnou smlouvou uzavřenou ještě před ruským vpádem na Ukrajinu nedodal dohodnuté množství plynu, mu musí zaplatit více než miliardu korun.

Otázkou ovšem je, jestli Gazprom bude schopen onu sumu zaplatit, protože u něj kvůli ztrátě evropských trhů protiruské sankce fungují a v roce 2023 byl dle informací webu iuhli.cz ve ztrátě 7 miliard amerických dolarů. Jak trefně poznamenal ve zmíněném článku na iDNES.cz jeden diskutující, Gazprom bude brzy rád, když bude mít na výplaty.

To ovšem ČEZ nemusí zajímat a jak potvrdil mluvčí české společnosti Ladislav Kříž, v případě, že se Gazprom nebude mít k placení, bude po něm přiznaná náhrada vymáhána exekučně. To je správné, protože není možné tolerovat pohrdání právem. Jelikož je Gazprom státní firmou, bylo by možné zabavit i jiný majetek Ruské federace v zemích EU coby kompenzaci za nezaplacenou pokutu.

V každém případě se ukázalo, že Gazprom je nesolidní partner se kterým by v budoucnu nebylo rozumné dále obchodovat. Uzavírat obchodní transakce s někým, kdo je nesolidní a nedodržuje platné dohody, by bylo sebevraždou.

Zdroje:

Ruský Gazprom musí uhradit ČEZ více než miliardu korun, rozhodla arbitráž - Seznam Zprávy

ČEZ vyhrál arbitráž. Gazprom mu musí zaplatit přes miliardu korun - iDNES.cz

Útok na Ukrajinu srazil Gazprom ke dnu

Ruský soud zakázal ČEZ vést arbitráž proti Gazpromu mimo Rusko - Novinky

Litva má nejdražší plyn v EU. Rusko si tak vybírá okupační daň — ČT24 — Česká televize