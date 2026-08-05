Nesmysl zelených fanatiků, zrušení novomlýnských nádrží by bylo šílenstvím
Nic jiného totiž jejich nápad na úplné nebo částečné vypuštění soustavy tří vodních nádrží Nové Mlýny na jihu Moravy není. Zrušením přehrad a obnovou lužního lesa by se prý předešlo opakovaným letním problémům - zhoršenou kvalitou vody a úhynům ryb. Nemohu si pomoc, toto řešení mně připadá, jako kdyby někdo chtěl zakázat auta, jelikož škodí ovzduší a při dopravních nehodách umírají lidé, a prosazoval návrat ke kočárům tažených koňmi.
To je samozřejmě nesmysl, protože auta mají daleko více předností než záporů, které se dají řešit a stejně je tomu tak i s přehradami Nové Mlýny pod Pálavou. Ano, sinice jsou problémem, Povodí Moravy však ve svém tiskovém prohlášení zdůraznilo, že takové radikální řešení by nevedlo k odstranění příčin současných problémů, naopak by znamenalo zásadní zhoršení úrovně protipovodňové ochrany, dalších vodohospodářských funkcí i bezpečnosti obyvatel v širokém okolí. To vše v regionu, který patří z hlediska nedostatku vody k nejpostiženějším v České republice.
Tyto přehrady brání své okolí před povodněmi, které bývaly pro zdejší kraj v minulosti velkým problémem a docházelo při nich k škodám na majetku i ztrátám lidských životů. Nové nádrže toto nebezpečí výrazně zmírnily. Jednou z jejich základních funkcí je též zlepšování průtoků v řece Dyji během období sucha.
Vodní dílo má také klíčový význam pro závlahy okolní krajiny, který s nastávajícími klimatickými změnami a také zajišťuje významné odběry vody pro závlahy, jejichž význam bude s prohlubujícími klimatickými změnami na jižní Moravě dále narůstat. Z nádrží jsou každoročně odebírány pro potřeby farmářů miliony krychlových metrů vody. Klíčovou roli zde hraje centrální odběrný objekt ve správě Státního pozemkového úřadu, na němž jsou závislé zejména závlahové systémy v oblasti Šakvic a Rakvic. Čili zdejší závlahy vydatně pomáhají místním zemědělcům, bez nich by byla úroda na jejich polích, zahradách a sadech daleko menší. Závlahová zařízení také slouží okolním průmyslovým podnikům. Přehrady rovněž příznivě ovlivňují spodní vody.
Zrušení přehrad a obnovení původního stavu by stály miliardy korun. Odnesl by to také cestovní ruch, protože by se snížila atraktivita oblasti, jejíž významnou součástí jsou vodní sporty, rekreace i sportovní rybolov, a přijíždělo by sem daleko méně návštěvníků. To bylo další navazující nepříznivý efekt, protože postiženy by pak byly i navazující služby, hotely, penziony, apartmány, kempy, restaurace a další. Práci by tak ztratilo nezanedbatelné množství lidí. Přitom turismus je jedním z klíčových faktorů, které drží nezaměstnanost ve zdejším okrese Břeclav na nízké úrovni pod celostátním průměrem, což by se v případě vypuštění Nových Mlýnů mohlo změnit k horšímu.
Šílené nápady ekofanatiků je proto třeba zarazit hned v počátku.
Jan Ziegler
Jakýsi bezvýznamný pornoherec Rajchl se navážel do Jiřího Dvořáka
To, že notorický lhář Rajchl ohýbá fakta, jak se mu hodí, je obecné známé. Nyní vytrhl z kontextu výrok známého českého herce o tom, že se máme jak prasata v žitě, a také podněcuje jednu z nejhorších lidských vlastností – závist.
Jan Ziegler
Xaver Veselý urazil židovské oběti holocaustu a klesl na úplné dno
Radní České televize, youtuber, a moderátor Luboš Xaver Veselý se urazil, když kapela Roberta Křesťana Druhá tráva odmítla jeho dar na nové album. A přirovnal se k Židům, kteří za války museli nosit na oblečení žlutou hvězdu.
Jan Ziegler
Zákaz startu Rusů na MS v hokeji je správný, nemají tam co dělat
Verdikt Mezinárodní hokejové federace IIHF zní, ani v sezóně 2026/27 nesmí všechny ruské týmy včetně mládežnických startovat startovat na mistrovstvích světa a dalších mezinárodních kláních. Velmi moudré rozhodnutí.
Jan Ziegler
Cesta Tomia Okamury do Číny, jeden velký propadák
Byl to výlet placený daňovými poplatníky. Řeč je o cestě předsedy dolní parlamentní komory do Číny. Dala by se v duchu ruských tradic zhodnotit asi takto, mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždy, tedy katastrofálně.
Jan Ziegler
Komunisté zdevastovali Československo a zadlužili jej jeden a půl bilionem korun!
Soudruzi hlásali, že žádné dluhy nevytvořili, je to však jedna z jejich velkých lží. Naopak tím, že ČSSR do roku 1989 jejich vinou zaostávala za vyspělým Západem a oni neřešili vážné problémy, zavinili obrovské vnitřní zadlužení.
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka
Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...
Na Blanensku hořelo v pečovatelském domě, budovu muselo opustit 25 lidí
Ve Velkých Opatovicích na Blanensku v úterý večer hořelo v pečovatelském domě. Objekt muselo...
Částí Prahy nejezdí tramvaje, nadměrný náklad poškodil vedení
Provoz pražských tramvají mezi Albertovem a Otakarovou dnes ráno zastavilo v obou směrech poškození...
Švejk slaví kulatiny novým pivem. V Plzni ho chmelili vnuci Haška i Lady
Richard Hašek, vnuk spisovatele Jaroslava Haška, a Josef Lada, vnuk malíře Josefa Lady, se v úterý...
V kladenském průmyslovém areálu zemřel muž. Spadl z mostového jeřábu
V kladenském průmyslovém areálu v části města Vrapice v úterý večer zemřel muž, spadl z mostového...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
- Počet článků 3767
- Celková karma 16,88
- Průměrná čtenost 1674x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz