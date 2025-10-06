Neschopný Vidlák žebrá o peníze. Nic bych mu neposlal, ať začne makat
„Přátelé, tohle není otázka na mě. Tohle je otázka na vás. Pokud mě budete dál podporovat, už to nebude podpora pro komunitní centrum, ale bude to podpora na zaplacení účtů. už to nebude podpora na benzín pro objíždění republiky, ale bude to podpora na hodiny klavíru pro moje děti, podpora na uhlí do sklepa, podpora na benzín i úhradu elektriky. A bude to podpora na zdravotní, sociální a daně. 40% z příjmů si vezme stát,“ píše Daniel Sterzik zvaný Vidlák na svém webu Vidlákovy kydy. Jaksi se už viděl v poslaneckém křesle, když najednou jeho Stačilo s převahou KSČM, kterému šéfuje, ve volbách propadlo a z teplých dobře placených parlamentních fleků nebude nic. Jeho radikalismus byl na voliče přece jenom příliš a tak to raději dali Babišovi.
Vidlákovi bych doporučil zhruba to samé, co prý kdysi matka Karla Marxe vzkázala svému nezdárnému synovi. „Milý Karle, místo psaní Kapitálu bys měl raději nějaký vytvořit.“ A to samé platí i pro Sterzika. Plánoval, co bude po volbách. Jak nastane revoluce, změna režimu, kdo se bude zavírat do vězení, kolik kdo bude platit na daních atd. Chtěl rozhodovat o životech jiných, ale neumí si poradit ani s vlastním. Mě by hanba fackovala, kdybych udělal to co on. Zodpovědný člověk by se měl v každém případě především postarat o sebe a svoji rodinu. A ne dělat politiku ve stylu, ono to nějak dopadne, a když špatně, tak se na mě druzí složí. To je naprosto nezodpovědný přístup. Neumím si představit, že někdo takový by chtěl mluvit do budoucnosti země, jestliže si neumí pomoci sám sobě. Přístup, že když se mi něco nepovede, zaplatí to druzí, je vysoce nemorální.
Pokud Vidlák nemá na živobytí, tak holt bude muset začít pracovat. Sice o sobě tvrdí, že je soukromý zemědělec, ale pozemek o velikosti 0,1 ha ho zjevně neuživí. Vynikající novinář Pavel Tigrid jeden čas dělal v New Yorku číšníka, výborná herečka Jaroslava Tvrzníková, manželka Martina Štěpánka, pracovala v začátcích emigrace jako uklízečka. Tito lidé makali, aby se uživili. Vidlák by je měl následovat. Posílat mu peníze na živobytí je těžký hřích a nedoporučuji to, protože by to podporovalo zahálku. On musí pochopit, že zdraví lidé pracují a nežebrají o podporu. Je ovšem fakt, že každý si může se svými penězi dělat, co chce. A je mně jasné, že se najdou i takoví, kteří Vidlákovi nějaký ten obnos pošlou. Já to však považuji za nemravné.
Zdroje:
Daniel Sterzik: Po volebním debaklu prosí o peníze
Jaroslava Tvrzníková: výhrůžky smrtí od StB, tajný útěk a život uklízečky. Režim ji však nezlomil - Médium.cz
Jan Ziegler
Makat se musí, volby nikomu životy nezmění
Každý se má v tom dobrém slova smyslu starat především sám o sebe. Ti, co chtějí řídit zeměkoulí, a naříkají přitom nad cenami toho a toho, jsou směšní. Já už odmítám hrát hru na menší a větší zlo, budu volit podle svého.
Jan Ziegler
Svobodní Rusové varují: Rusko je nepřítelem ČR, dejte stopku putinovským poskokům
Češi by měli ve volbách do Poslanecké sněmovny volit ty kandidáty, kteří jsou zárukou svobodné suverénní České republiky a nikoliv Putinovy loutky z SPD a Stačilo obdivující brutální ruskou diktaturu.
Jan Ziegler
Nápady komunistů ze Stačilo by vedly k otroctví, kolapsu země a teroru
Nemusíš se snažit a neboj se, ti schopní a pracovití jsou povinni tě živit. Peníze jim sebereme a dáme je tobě. V tom spočívá největší nebezpečí Stačilo, které chce Čechům sebrat svobodu i majetky. Jsou vlastně takoví parazité.
Jan Ziegler
Vyznamenání předávejme v den svatého Václava, nikoliv 28. října
Svatováclavská deklarace požaduje, aby slavnostní udělování státních vyznamenání se konalo už 28. září. To má svoji logiku. Jedná se o Den české státnosti, který je nejvýznamnějším svátkem České republiky.
Jan Ziegler
Uvnitř SPD to vře, miliony mizí neznámo kam, hlavní jsou koryta pro šéfy a lidé utíkají
Okamurovci, PRO a Trikolora čelí společnému problému. Exčlenové si stěžují na nejasná financování s tím, že stranická hospodaření připomínají pračku špinavých peněz. Z PRO prchají přední členové včetně exhejtmana Michala Haška.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
EU mohla s Putinem více jednat, Polsko a Pobaltí se stavěly proti, říká Merkelová
Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová se v rozhovoru pro maďarský server Partizán vrátila k...
Začal soud se Savovem a spol. Stát dle obžaloby připravili o 650 milionů korun
Pražský městský soud začal projednávat rozsáhlou daňovou kauzu podnikatele Františka Savova v jeho...
Ke stoprocentní účasti chyběl vesničce jediný volič, roli hrálo zdraví
Pouze jeden jediný volič nepřišel v malé vesničce na JIhlavsku k volbám. A ještě k tomu ne úplně...
Úspěch ANO vzal Olomouci primátora, přerovský chce v souběhu funkcí pokračovat
Velký zájem o volby vynesl Olomouckému kraji o jedno místo v dolní komoře parlamentu víc než...
- Počet článků 3605
- Celková karma 19,29
- Průměrná čtenost 1726x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz