Neschopný Orbán nezvládá inflaci a vyhrožuje obchodníkům stropy

Inflace v Maďarsku meziročně vyskočila letos v lednu na 5,5%, což je skoro dvakrát tolik než v ČR, a důsledky se dostavily. Premiér Viktor Orbán si vzal na paškál obchodníky, kterým vyhrožuje stanovením maximálních cen potravin.

To je ovšem úplně hloupá reakce, asi tak ve stylu neschopného krále z pohádky Pyšná princezna, který, když chtěl dát vězněné chůvě svobodu, dal jí pilník, aby mohla přeřezat mříže. Je to další pádný důkaz toho, že maďarský premiér Viktor Orbán není vůbec schopným politikem, ale populistou nejhrubšího zrna. Svoji líbivou a podbízivou politikou se dostává do úzkých. Zoufale se proto snaží najít fiktivního viníka, aby odvrátil pozornost od svého selhání.

Tím v jeho podání mají být obchodníci, kterým začal vyhrožovat, že jestli neudrží ceny potravin pod kontrolou, tak je vláda zastropuje. To by bylo ovšem to nejhorší možné řešení. Trh má nějaká pravidla, která nejdou oklamat. Myslet si, že když stanovím maximální ceny jakéhokoliv zboží, tak nastane ráj na zemi a lidem se dobře povede, je nesmyslné, To je cesta k prázdným obchodům. Koneckonců Maďaři to už zažili před časem, když jim vláda zastropovala ceny pohonných hmot a u čerpacích stanic pak stály kilometrové fronty.

Je to také alibismus ze strany maďarské vlády, která si s problémem vysokých cen neví rady, a jeho řešení tak hází na jiné. Dopadlo by to ovšem tak, že by prodejci odmítli prodávat zboží za regulované ceny, a snažili se je uplatnit jinde, kde za ně dostanou zaplaceno přiměřenou cenu a v maďarských obchodech by nastal nedostatek potravin. Nikdo nemůže nutit obchodníky, aby své zboží prodávali za prodělečné ceny, které nepokryjí ani jejich náklady.

S největší pravděpodobností je viníkem této neblahé situace maďarská vláda, která se snaží uplácet obyvatelstvo různými výhodami a dávkami. Jenomže důsledkem nadměrného výkonem ekonomicky nekrytého množství peněz v oběhu logicky bývá i zvýšená inflace.

Koneckonců maďarská inflace je podle článku na iDNES,cz vyšší než česká a v letech 2015 – 2023 dosáhla 61 %. Ta česká byla se 47,9% o necelou čtvrtinu nižší. Co se týče průměrných mezd, tak ty podle webu e15.cz dosáhly v roce 2024 v Česku 45 854 Kč měsíčně, v Maďarsku 40 214 Kč měsíčně, při zhruba srovnatelných cenách. Z toho je patrné, že Viktor Orbán není žádným supermanem, jak se snaží jeho příznivci namluvit, ale obyčejným laciným podbízivým a prokazatelně neúspěšným populistou řídícího se heslem po nás potopa.

Jeho nervozitě se však nelze divit. V příštím roce budou v Maďarsku parlamentní volby, a jak uvedl iRozhlas.cz, dosud vládnoucí Fidesz podle průzkumů veřejného mínění zaostává za novou stranou Respekt a svoboda (Tisza). Chápu, že to je pro orbánovce důvod k panice.

