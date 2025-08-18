Nemožné se stalo skutkem, Mariánský sloup opět zdobí Staroměstské náměstí
Stalo se tak symbolicky 15. srpna v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Při bohoslužbě připomenul kardinál Dominik Duka významné milníky mariánské úcty mimo jiné i fakt, že Panna Maria byla oporou Poláků v jejich heroické obraně proti vpádu komunistické Rudé armády do Polska v roce 1920. Zázrak na Visle znamenající obrat ve válce nastal právě 15. srpna v den Matky Boží.
Po mši pak kráčel průvod duchovních, členů katolických řádů a významných osobností přímo k Mariánskému sloupu, kde pražský arcibiskup Jan Graubner požehnal poslední znovuobnovené soše anděla. Mariánský sloup je tak zase kompletní v plné své kráse. Sochař Petr Váňa, který má hlavní podíl na obnově této vzácné barokní památky, si tak splnil svůj sen. Zpočátku nepředstavitelné se stalo skutkem. Kdysi jsem mluvil s jedním členem Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu, jeho jméno už bohužel zapomněl. A ten mně sdělil takovou krásnou myšlenku. Na Staroměstském náměstí ať stojí společně socha mistra Jana Husa, Mariánský sloup a pietně upravené místo popravy 27 českých pánů jako symboly duchovních tradic našeho národa. Říkám si, proč ne, to je přece dobrý nápad.
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, vynikající dílo skvělého barokního sochaře Jana Jiřího Bendla, byl postaven v roce 1652 jako poděkování za úspěšnou obranu Prahy proti Švédům. Je třeba si uvědomit, že severská luteránská vojska plenila zemi, rabovala a vraždila zdejší obyvatele. Švédští vojáci nám také uloupili vzácné předměty z rudolfinských sbírek na Pražském hradě. Nelze se tedy divit tomu, že Pražané měli strach z tak hrozného nepřítele a rozhodli se nepodat a bránit své domovy. To se jim povedlo, Švédové Staré a Nové Město nedobyli a po uzavření Vestfálského míru v roce 1648 odtáhli. Čili obyvatelé hlavního města poděkovali Mariánským sloupem za to, že přežili hroznou válečnou dobu. To nebyla oslava výsledku Bílé Hory nebo katolické reformace, jak se mnozí neinformovaní jedinci mylně domnívají, ale oslava záchrany Prahy, se kterou se tehdy ztotožnila drtivá většina obyvatel Prahy. Vděční Pražané tak poděkovali Panně Marii za záchranu svých domovů před hrozným nepřítelem.
Je to také taková zkouška naší snášenlivosti, vzájemného respektu a úcty k hodnotám druhých. Někdy mám dojem, že nekatolíci si pod pojmem tolerance představují to, že katolíci bez odporu přijmou jejich hodnoty, například husitství a reformaci, ale sami se ke svým hlásit nesmí. Mariánská úcta je nedílnou součástí katolictví, katolíci uctívají Pannu Marii jako Boží rodičku, bez které by na světě nebyl její syn Ježíš Kristus. Proto ji při zvláštních příležitostech děkují.
Připomínám, že i mistr Jan Hus, jehož sousoší stojí na Staroměstském náměstí přímo v sousedství Mariánského sloupu, byl jako katolický kněz velkým mariánským ctitelem. Takže se Panna Maria s českým křesťanským reformátorem ideálně doplňují.
V éře první republiky žádal významný katolický spisovatel Jaroslav Durych zbourání Husovy sochy na Staroměstském náměstí. Zdůvodňoval to tím, že Jan Hus byl kacíř a ideovým původcem husitství, které naší zemi přineslo zkázu a úpadek. V současnosti se takové názory na katolické straně nevyskytují. A to je dobře. Samozřejmě, výhrady k husitské éře přetrvávají, ale nenávist nikoliv. Byl bych tedy rád, kdyby i bratři evangelíci nahlíželi na historii s jistým nadhledem a respektem k cítění druhých. Připomínám, že jedna z nejvýznamnějších postav českých dějin, evangelík František Palacký, prohlásila: „Katolická církev toho v historii pro český národ víc dobrého než zlého udělala.“
Mariánský sloup strhla zdivočelá lůza vedena Frantou Sauerem 3. listopadu 1918. Tento pražský anarchista a bohém zemřel dva roky po II. světové válce v pražské nemocnici Pod Petřínem na tuberkulózu. Ještě předtím mu katolický kněz udělil svátost posledního pomazání a on svého neblahého činu upřímně litoval. Inu, Boží cesty bývají nevyzpytatelné.
Obě fotografie jsem pořídil osobně.
Zdroje:
Praha Mariánský sloup na Staroměstském náměstí
Duchovní střed Evropy, Petr Blažek, Vojtěch Pokorný, vydalo Muzeum Karlova mostu, Praha 2020
Jan Ziegler
Čím mne Vidlák Sterzik připomíná Karla Marxe? Žebráním o peníze!
Řekl bych, že oba mají jednu společnou vlastnost, neumí zacházet s penězi. Marx i Sterzik by rádi řídili životy druhých, přitom se neumí postarat o ten vlastní ani o životy svých blízkých.
Jan Ziegler
SSSR okupoval Pobaltí a rozpoutal zde brutální teror, putinovské Rusko to popírá
Jedna z největších tragédií v dějinách potkala Litvu, Lotyšsko a Estonsko před 85 lety v srpnu 1940, kdy byly proti vůli drtivé většiny obyvatel okupovány SSSR. V pobaltských zemích nastala krutá komunistická diktatura.
Jan Ziegler
Masové bourání pomníků Rudé armády v Polsku je pochopitelné a ospravedlnitelné
Poláci rozjeli před lety velkolepou kampaň, jejímž cílem je odstranění řádově stovek nejrůznějších památníků a soch připomínajících Rudou armádu na území Polska. Duší toho všeho byl nynější polský prezident Karol Nawrocki.
Jan Ziegler
Jak komunisté dostali v Lotyšsku za vyučenou a vidlák zůstal vidlákem
Čtveřice soudruhů si vyrazila autem do Ruska, přestože se cesta do této země nedoporučuje. Lotyšsko je pak na zpáteční cestě nepustilo přes své území. Podle vidláka Sterzika mělo protestovat ministerstvo zahraničí. Houby s octem.
Jan Ziegler
Z evropského hlediska byly zločiny nacistů a komunistů srovnatelné
České země mají smutnou zkušenost s německou nacistickou okupací. Jenomže to neplatí v jiných zemích, například Pobaltí si pro změnu zažilo srovnatelně hroznou sovětskou komunistickou nadvládu a tyranii.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Zdrogovaný motorkář při honičce kličkoval mezi chodci, hlídka ho dopadla v řece
Jako smyslů zbavený prchal minulý týden před brněnskými strážníky mladík na elektrické motorce. Při...
Bolívie míří k politické změně. Po dvou dekádách bude mít nelevicového prezidenta
V Bolívií letos po dvou dekádách skončí vláda levice, z nedělního hlasování v prezidentských...
Ukrajinci zasáhli kolonu s ruským generálem Abačevem. Přišel o ruku a nohu
Ukrajinský noční úder na ruskou kolonu v Kurské oblasti v noci na neděli vážně zranil jednoho z...
Rusko vyslalo balistickou raketu i drony na Charkov. Mezi mrtvými je i batole
Sledujeme online Ruský dronový útok na druhé největší ukrajinské město Charkov na severovýchodě země si v pondělí...
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...
- Počet článků 3572
- Celková karma 19,49
- Průměrná čtenost 1735x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz