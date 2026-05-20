Němci odmítli česky psanou reklamaci, Laurin s Klementem reagovali jak sebevědomí Češi
„Podnětem k založení byla reakce na Klementovu česky psanou reklamaci německého jízdního kola značky Germania, na kterou mu ústecká kancelář firmy Seidel & Naumann odpověděla, že reklamace musí být napsána „ve srozumitelném (myšleno německém) jazyce“. Proto se rozhodli pro vlasteneckou značku Slavia a s výrobou začali v pěti lidech dne 17. prosince 1895 v pronajaté dílně na mladoboleslavské periferii.“ Tolik na Wikipedii ke vzniku automobilky Laurin a Klement v Mladé Boleslavi, ze které se časem stala proslulá škodovka.
To je správný příklad jak v takové situaci reagovat. Nemá cenu se chovat ublíženecky ve stylu, oškliví Němci, nemají nás rádi, to je strašné atd. Oba Václavové Laurin a Klement zareagovali jako hrdí Češi, sebevědomí lidé ve stylu, vy nám reklamaci neuznáváte, tak my si začneme vyrábět vlastní kola. A později k nim přidali motorky a auta.
Něco podobného zažil i Bedřich Smetana. Tomu kdysi nějaký Rakušan, po koncertě, který proslulý český skladatel dirigoval, řekl, že Češi jsou sice výborní muzikanti, ale nemají na to, aby sami něco pořádné složili. Milého Smetanu to nakoplo, začal komponovat, a víme, kam to dotáhl. Kdysi, v letadle British Airways na lince Los Angeles – Londýn, jsem si na hudebním přehrávači v sekci opery, našel i Smetanovu Prodanou nevěstu. Zpívanou samozřejmě v angličtině, ale dokazuje to jeho světový význam. To jsou ideální reakce na takové provokace, nikoliv lítostivost a ubrečenost.
Produktem česko-německého soupeření se stal také proslulý českobudějovický pivovar Budvar založený v roce 1895. Část českých právovárečníků nespokojených se situací v místním výrazně proněmecky orientovaném Měšťanském pivovaře (nynější Samson) podporovaná předními zástupci české buržoazie se tenkrát rozhodla založit svůj vlastní podnik. Tato snaha byla korunována úspěchem a výsledkem bylo oblíbené pivo, které se v současnosti vyváží do zhruba osmdesáti zemí.
Někdy v první polovině dvacátého století vydali němečtí historici výbornou práci desetidílné Weltgeschichte (Světové dejiny). Jejich čeští kolegové pak chtěli dokázat, že jsou stejně dobří a připravili osmidílné Dějiny lidstva, z nichž vyšlo šest dílů, ale je to výborná práce, do současné doby asi nejlepší, co kdy o světové historii od českých autorů vyšlo.
Liberální ekonomické prostředí Rakouska, později Rakouska-Uherska, které se utvářelo ve druhé polovině 19. století, stálo za hospodářským rozmachem českých zemí. Moderní zákony umožnily podnikat každému šikovnému člověku bez ohledu na národnost.
Těžištěm německé průmyslové výroby se stal textilní a textilně strojírenský průmysl, dále průmysl sklářský a bižuterie, porcelánky, výroba barev, laků a dehtového zboží. Češi se naproti tomu věnovali zejména potravinářskému průmyslu a stavbě strojů, především zemědělských. Dále vyráběli kožené zboží, boty, nábytek, tiskařské výrobky a ohnivzdornou keramiku. Na těžkém a chemickém průmyslu se Češi a Němci podíleli přibližně stejnou měrou.
Češi a Němci se tak svorně podíleli na vzestupu Čech, Moravy a Slezska, někdy si konkurovali, zdravá rivalita však bývá prospěšná, někdy ale také pragmaticky spolupracovali. Například česká Živnostenská banka se dokázala spojit i s německými peněžními ústavy, pokud to bylo v zájmu jejich klientů.
Čili česko-německé vztahy nebyly jen negativní, ale přinášely i pozitivní výsledky. Němci sloužili Čechům jako vzory, kterým je třeba se vyrovnat a ideálně rovnou předčit. A v mnoha případech se jim to dařilo.
Zdroje:
Bedřich Smetana - Životopis | OSOBNOSTI.CZ
Historie – Budějovický Budvar, n. p.
České země v 19. století, Milan Hlavačka a kol., vydal Historický ústav AV ČR, Praha 2016
Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 19. století do konce monarchie, Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec a kolektiv, Nakladatelství Karolinum, Praha 2015
Tisíc let česko-německých vztahů, kolektiv autorů, vydal Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 1991
Jan Ziegler
Klobása za dvě stovky, to je na hokejovém MS přiměřená cena
Někteří čeští fanoušci prohlašují, že ceny občerstvení na nynějším mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku jsou prý šílené. Já říkám nejsou, ber nebo nechej být a pokud se ti to nelíbí, příště zůstaň doma.
Jan Ziegler
Putinovské Rusko velebí rudé Gestapo a hlásí se k zločinnému komunismu
Neumím si představit, že by se současné Německo přihlásilo k Himmlerovi a místo zrušené expozice o koncentračních táborech otevřelo výstavu o vyhnání Němců po roce 1945. Přesně to samé však dělá putinovské Rusko.
Jan Ziegler
Šumavané: S bývalými německými krajany máme dobré lidské vztahy
A to platí i pro jejich potomky. Dřívější starostové šumavských obcí se o původních obyvatelích shodují. Jsou přínosem, velkými částkami přispívají na opravy památek, majetkové nároky nemají, žádné problémy s nimi nejsou.
Jan Ziegler
Gestapo a NKVD společně plánovaly teror, deportace a vraždy
Klíčovým důkazem toho, že pakt Molotov – Ribbentrop nebyl jen o neútočení, ale o velmi aktivní spolupráci německých nacistů a sovětských komunistů, je intenzivní kooperace jejich bezpečnostních složek.
Jan Ziegler
Za smrt rudoarmějců nemůže finský hrdina, ale Stalin a jeho banda
Agresorem byl komunistický SSSR, který 30. listopadu 1939 bezdůvodně napadl Finsko. Finové se však statečně bránili a způsobili útočníkovi těžké ztráty. Mezi nimi vynikal snajper Simo Häyhä, který zneškodnil stovky nepřátel.
|Další články autora
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Obce ze svazku východních Krkonoš nechtějí Petra Moravce jako možného šéfa KRNAP
Zástupci Svazku obcí Východní Krkonoše nechtějí v čele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP)...
Odvolací kárný senát snížil žalobci Petrovi plat za pochybení o deset procent
Odvolací kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) dnes zmírnil kárné opatření za pracovní...
O vedení brněnského Divadla Radost má zájem šest uchazečů
Do výběrového řízení na ředitele či ředitelku brněnského Divadla Radost se přihlásilo šest...
To tu ještě nebylo. Rysí kotě zachráněné bez kontaktu s lidmi se vrátí do přírody
Osiřelé mládě rysa ostrovida se po náročné rehabilitaci vrátí do volné přírody v chráněné krajinné...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 3729
- Celková karma 17,82
- Průměrná čtenost 1687x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz