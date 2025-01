Nejlepším sportovcem Ruska je? Přece Vladimír Putin

To není silvestrovský vtip. Šéf ruského olympijského výboru to myslel smrtelně vážně. Rusko je opravdu těžce nemocná země. To už je horší kult osobnosti než za Stalina.

„Sportovcem roku v Rusku je Vladimir Vladimirovič Putin, který je naším hlavním trenérem,“ prohlásil předseda ruského olympijského výboru a ministr sportu Michail Děgťarev pro ruský web Sport-Express, z něhož citoval český web Denik.cz. To je příšerné, to se vymyká zdravému rozumu. Rusko není normální zemi. Kdyby to řekl nějaký Kolja ze zapadlé děrevně kdesi na Sibiři, tak budiž. Oni lidé mdlého ducha se najdou v každé zemi. Jenomže to je výrok šéfa ruského sportu!

Jistě, ruský diktátor je nejen úspěšným lovcem, automobilovým závodníkem a také sportovcem. Putin je zkrátka muž neobyčejných schopností. V jednom hokejovém zápase dokonce vstřelil osm gólů. Pravda, nějakou náhodou mu protihráči uhýbali z cesty. Je ovšem fakt, že v džudu je držitelem černého pásu. To co ovšem předvedl Děgtarev, je odporná servilita, typická pro odporné diktatury postavených na nekritickém uctívání vůdce. Rusko kleslo opravdu velmi hluboko, je to šílená země.

Co se týče sportovce roku, tak i u nás se vyskytly problémy, tenistka Barbora Krejčíková se podivila nad výsledky ankety o nejlepšího českého sportovce roku, ve které skončila druhá. V pořádku, na to má právo, a je možné s ní v něčem i souhlasit. Mám však za to, že u nás by nikoho nepadlo prohlásit prezidenta republiky za sportovce roku. U takového Miloše Zemana by to bylo přímo k popukání. Rusko opět překonalo hranici hlouposti.

Vzpomněl jsem si na jeden takový vtip. Jak soudružka učitelka v ruské škole vypraví o Putinovi, jaký je to úžasný člověk, otec všech Rusů, pracuje od rána do večera, skoro vůbec nespí a to jenom proto, abychom se my Rusové měli dobře. Zkrátka samé superlativy. Tu se přihlásí malý Kolja a zeptá se, „a soudružko učitelko, chodí Vladimír Vladimirovič také na toaletu?“ Načež ticho, učitelka se zamyslí a řekne, „chodí, ale méně.“

