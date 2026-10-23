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Nejen Paříž, i estonský Tallinn byl devastován tlupami zuřivých násilníků

Jan Ziegler
V ulicích hořela auta, řinčela skla vyrabovaných obchodů, zničeny byly zastávky, rozbita okna domů. To nebyla jen letošní Paříž, ale estonská metropole už v roce 2007, kdy násilí místních Rusů podporoval i Kreml.

Je to důkaz toho, že pouliční výtržnosti se neomezují pouze na nelegální migranty, ale mají více podob. I když, jak se to vezme, mnozí Rusové jsou v Estonsku rovněž považováni za nelegální migranty a to z jednoduchého prostého důvodu. Oni nebo jejich předkové přišli do této pobaltské republiky za sovětské okupace v letech 1940 – 1991 a jejich pobyt v zemi je tudíž z hlediska mezinárodního práva protiprávní. Dali by se přirovnat k nikoliv k sudetským, ale říšským Němcům, kteří se přistěhovali z nějakých důvodů do Protektorátu Čechy a Morava a po konci války museli odejít. Estonci tyto Rusy po znovuzískání nezávislosti nevyhnali, pouze jim neudělili státní občanství.

V roce 2007 pak estonská vláda nařídila přemístění sochy rudoarmějce a hrobů čtrnácti rudoarmějců z centra hlavního města Tallinnu na vojenský hřbitov. Tohle rozhodnutí se setkalo s nenávistí místní ruské menšiny, která se pokusila přesunu zabránit a na 1500 Rusů se sešlo u sochy. Estonská policie protestující z tohoto místa vytlačila a pak došlo k přemístění sochy. Stovky násilnických Rusů však rozpoutaly v tallinnských ulicích peklo. A toto násilí bylo podporováno přímo z putinovského Ruska.

Tuto situaci je však nutno chápat z hlediska estonské historie. Rudoarmějci zde nejsou bráni jako osvoboditelé, ale jako okupanti, kteří v éře SSSR zotročili tuto pobaltskou zemi. Důsledkem komunistického teroru byly desítky tisíc zavražděných Estonců a desítky tisíc deportovaných včetně žen a dětí. Nelze se pak divit estonskému parlamentu, že jeho poslanci schválili zákon, že památníky na veřejných místech nesmí urážet cítění estonského lidu. A tak symboly komunistické éry byly právem odstraněny z veřejných prostor.

V každém případě výtržníky v Tallinnu nic neopravňovalo k tomu, aby demolovali město a ničili majetky druhých. A tak je tomu i v současné Francii, kde brutální pouliční násilí rovněž nelze ničím omluvit. Bylo by navíc pokrytecké měřit srovnatelné násilí dvojím metrem! A také, jak je patrné z Estonska, nelze takové řádění svádět pouze na nepřizpůsobivé migranty.

Zdroje:

Při nepokojích v Estonsku ubodali demonstranta – Novinky

Estonsko odstranilo sovětský pomník – Deník.cz

„Naprostý propagandistický podvod.“ Hrob sovětských vojáků v Estonsku se ukázal být prázdný — ČT24 — Česká televize

Dějiny Estonska během druhé světové války – Wikipedie

Sovětské represe a deportace v pobaltských státech

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Autor: Jan Ziegler | pátek 23.10.2026 16:42 | karma článku: 0 | přečteno: 45x
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Jan Ziegler

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Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

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