Nejde o zákaz soudružko Konečná, ale o právo vlastníka rozhodovat o svém majetku

Tak šéfová KSČM opět zaperlila. Na obchodním portálu ji zatrhli aukci jejího braku Fialové pohádky a tak nyní cosi vykřikuje o zákazu. Přitom je úplně mimo a nechápe, že o žádný zákaz ve skutečnosti nejde.

Když vrchní komunistka vykřikuje cosi o ohrožení svobody, tak mne napadá lev, který vytýká tygrovi, že je ošklivý, protože žere jiná zvířata. Ona je samozřejmě mimo, už to, že takhle může veřejně kritizovat vyřazení z dražby, svědčí o tom, že v naší zemi nesvoboda není.

„V minulém týdnu se předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná rozhodla v internetové dražbě nabídnout brožuru, kterou v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce zahodila senátorka Miroslava Němcová (ODS). Jenže ve středu společnost Aukro aukci smazala. Důvodem podle Konečné bylo, že aukce prý porušuje dobré mravy,“ píše se v článku na webu iDNES.cz.

Kateřina Konečná dostal hysterický záchvat. „Začne to zakazováním dražby Fialových pohádek a skončí to zakazováním ve volbách,“ rozčilovala se. Ale no tak. Hlavní soudružka je pořád někde v televizi, obráží mítinky svého pofidérního spolku Stačilo, což jsou maskování komunisté a to fakt na nějaké omezování či cenzuru nevypadá.

Konečná si ovšem plete pojmy z dojmy. Špatné by bylo, kdyby svoje knihy nemohla nikde vydat a prodávat. V tom jí však nikdo nebrání. Pouze soukromá obchodní a aukční společnost vyřadila její nepovedené dílko z nabídky. Na to má plné právo. Je nezpochybnitelným právem vlastníka na základě vlastních pravidel rozhodovat o svém vlastnictví. To také patří k lidským právům. Mně se už také stalo, že nějaký web nevzal můj článek, ale já to chápu. Nehodil se jim, nebyl v souladu s jejich orientací atd. Nikdy by mne však nepadlo vyřvávat, že je to cenzura. Já to respektuji jako právo dotyčného média.

Mám však obavy, že fakt, že vláda nerozhoduje o privátních majetcích, soudružka Konečná a spol. opravdu nechápou, protože podle nich má o všem rozhodovat strana a vláda.

A nářky Konečné o nenávisti jsou opravdovým chucpe. Na to sedí ono pověstné Krylovo: „vrah o morálce káže.“ K hlavním tvářím Stačilo patří též Daniel Sterzik zvaný příznačně vidlák, který je přímo lídrem v nenávisti a zastrašování. Viz jeho vyhrožování redaktorce Novinek, současné vládě trestním stíháním atd. Koneckonců v oné televizní debatě, Miroslava Němcová řekla, že ona vystupování řeporyjského starosty Pavla Novotného odsuzuje a pak se zeptala Konečné, jestli i ona odsuzuje Vidlákovy výroky o likvidaci havlistů. Ta na to neodpověděla, což o ní hodně vypovídá. Komunisté jsou nebezpečím a neštěstím pro tuto zemi.

