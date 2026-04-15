Nebezpeční jsou zločinní čeští komunisté, nikoliv sudetští Němci
Minulost nezměníme, soustřeďme se na přítomnost. Trvám na tom, že kolem této akce je zbytečně velký rozruch a České republice z ní žádné nebezpečí nehrozí. Už také proto, že Sudetoněmecké krajanské sdružení se vzdalo majetkových nároků vůči naší zemi. Sdružení oficiálně uznává spoluzodpovědnost za tragické události, které vedly k druhé světové válce a následnému odsunu, a distancuje se od nacistického režimu. Sudetští Němci nacistické zločiny odsuzují a omlouvají se za ně.
To je velký rozdíl proti chování komunistických papalášů, z nichž mnozí z nich neví, co je to sebereflexe a hájí rudá zvěrstva. Například soudružka Marta Semelová chodí na tryzny ke hrobu zločince a masového vraha Klementa Gottwalda a hájí zločinnou komunistickou diktaturu po roce 1948. Ta dokonce tvrdila, že Milada Horáková se ke svým údajným zločinům sama dobrovolně přiznala a zpochybnila, že její přiznání bylo vynucené. Okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, při které byly zabity stovky nevinných lidí, prohlásila za internacionální pomoc.
Není v tom však sama, bývalý místopředseda KSČM patřící ke stalinistickému jádru strany Josef Skála označil masakry v Katyni Sověty, kteří zde zavraždili více než 20 tisíc polských válečných zajatců za „nacisty zkonstruovaný příběh“ a exhumaci tisíců těl z hromadných hrobů označil za údajnou. Jsem rád, že tomu už to jen tak neprošlo, a soud mu udělil podmíněný trest.
Slušní němečtí politici se distancovali od okupace českých zemí v březnu 1939 a nacistická zvěrstva odsuzují. Komunisté hájí okupaci vlastní země v srpnu 1968 a svoje zločiny z doby rudé totality. Domnívám se proto, že čeští komunisté jsou v současnosti pro naší zemi větším nebezpečím než sudetští Němci. Navíc, ne všichni sudetští Němci byli nacisté, tak jako ne všichni Češi byli komunsité.
Pokud tato akce má vést ke smíření Čechů s Němci, pak je to v pořádku. Nemá cenu jitřit staré rány, zvláště tam, kde je vůle po dohodě.
Jan Ziegler
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz