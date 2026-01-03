Násilník usekl manželce ruce, domácí násilí zažila v Rusku každá třetí žena
Jeden takový otřesný případ popisuje web hir.harvard.edu. Margarita Gračevová opakovaně žádala strážce zákona o ochranu před surovým sadistickým manželem. Poté, co ji manžel odtáhl do lesa za jejich domem a vyhrožoval jí nožem, matka dvou dětí zavolala policii. Nebyla to poprvé, co nahlásila zneužívání, ale podle ruského práva nemohl být její násilník zatčen, pokud nebylo tak násilné, že by byla hospitalizována. O tři měsíce později policie obdržela hlášení, že Gračevové byly sekerou useknuty ruce. Teprve tehdy byl její manžel zadržen.
„Každou třetí ženu v Rusku bije její manžel či partner. Každých 45 minut je zabita jedna Ruska ve svém domově, a to je počet, z něhož mrazí,“ napsala podle webu irozhlas.cz blogerka Oxana Kravcovová.
Násilníkovi, který zbije člena vlastní rodiny, hrozí podle ruských zákonů jen pokuta, pokud se násilí nedopustí častěji než jednou za rok. V Rusku je asi 16 milionů obětí domácího násilí. V této zemi je ale chráněn násilník, nikoliv oběť. „Čtyři pětiny žen uvězněných za vraždu sedí za to, že se bránily tyranovi,“ upozorňuje ochránkyně lidských práv Alena Popovová na svém účtu na Instagramu.
Další obhájkyně lidských práv Alexandra Mitrošinová vyprávěla příběh zavražděné Oxany Sadykovové. Tu manžel mlátil tak dlouho, až na něj podala trestní oznámení a požádala o rozvod. Po výslechu na policii se násilník 8. července vrátil domů a ženu zabil před očima osmiletého syna. „Oxana by byla naživu, kdyby existoval zákon o domácím násilí,“ zdůraznila Mitrošinová
Rusko však nemá, na rozdíl od 140 zemí včetně České republiky, které například umožňují domácí násilníky vypovídat ze společného obydlí, účinný zákon pro trestání domácího násilí. V roce 2017 dokonce došlo s podporou pravoslavné církve ke změně právní normy, která násilí v rodině činní daleko méně trestným. Pokud k němu nedochází opakovaně, je bráno jako pouhý přestupek, který se řeší pokutou. Jenomže i když k domácímu násilí dochází opakovaně, jestliže žena nemusí být převezena do nemocnice a je jenom potlučena, násilníkovi prakticky kromě pokuty nic nehrozí. Jak dokazuje i případ Margarity Gračevové.
Podle některých jedinců je prý Rusko zemí tradičních hodnot. Nevím, jestli je podle někoho mlácení žen tradiční hodnotou, pak ano. Ve skutečnosti je však otřesné, že ruská společnost toleruje toto brutální násilí a to dokonce se souhlasem pravoslavné církve, která by jako křesťanské společenství měla bránit slabé a utiskované. Fakticky však dává zelenou surovému ubližování nevinným ženám.
Současné putinovské Rusko je těžce nemocnou společností, která je benevolentní vůči násilníkům, nejen těm domácím. Jak je patrné, bezohledná krutost je trvalou součástí ruské společnosti, kde lidský život nemá žádnou cenu. Rusko zkrátka bere násilí jako běžnou záležitost a je k němu značně tolerantní. A z tohohle kontextu je třeba posuzovat i ruské válečné zločiny na Ukrajině včetně masového vraždění ukrajinských civilistů v Buči, Izjumu a dalších místech.
Zdroje:
Putinova druhá válka: domácí násilí, tradiční hodnoty a maskulinita v moderním Rusku
Násilí v rodině jako tradiční hodnota. V Rusku ho hájí i církev, říká expertka - Seznam Zprávy
▶ Domácí násilí je v Rusku na vzestupu. Agresoři trestu unikají — ČT24 — Česká televize
‚Až bude mrtvola, přijedeme a sepíšeme to.‘ Rusky se na Instagramu snaží změnit zákon o domácím násilí | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Jan Ziegler
