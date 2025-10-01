Nápady komunistů ze Stačilo by vedly k otroctví, kolapsu země a teroru
Levice, jak je jejím tradičním zvykem, trestá úspěšné a schopné za jejich nadprůměrné výkony. Normální člověk však neopakuje staré chyby a varuje se jich. Nepoučitelní by rádi chtěli oživovat mrtvolu zvanou socialismus, který nikde nefungoval a fungovat nemůže. Stačilo tvořené hlavně KSČM ale chce tuto utopii znovu naordinovat České republice. To je šílené a nebezpečné, proto se toto levičácké hnutí stává absolutně nevolitelným!
Pavel Mareš popsal na webu Neviditelný pes dokonale, proč socialismus nefungoval a nemůže fungovat. „Socialismus je pro mnoho lidí přitažlivý tvrzením, že jelikož všichni jsme si rovni, máme všichni nárok na přibližně stejný blahobyt. Stačilo by bohatým vzít to, co mají nad průměr, a rozdělit to mezi ty podprůměrné. Rozdíly by se vyrovnaly, nikdo by neměl druhému co závidět a ve společnosti by konečně zavládla všeobecná spokojenost, protože by nebylo chudáků ani zazobanců.
Jednoduché, že? Ale bohužel naprosto iluzorní. To bohatství, které by se mělo rozdělit chudým, musel totiž někdo předtím vytvořit. Bohatství obvykle nepadá z nebe, bohatství vzniká prací, tvoří ho lidé pracující, a hlavně lidé pracovití. (Skutečnost, že výsledky jejich práce si dost často přivlastňují jiní, na této základní pravdě nic nemění.) Jakmile začne nějaký socialistický systém rozdělovat bohatství vytvořené pracovitými mezi nepracovité, trestá vlastně pracovitost a odměňuje nepracovitost. Bere tak motivaci i těm pracovitým, protože ať se snaží sebevíc, jejich odměna bude zase jenom průměrná. Přestanou se tedy namáhat a budou pracovat jen průměrně nebo vůbec. Výsledkem bude snížení výkonnosti, pokles produkce, zchudnutí celé společnosti.“
Přesně tak, Stačilo chce rozdělovat bohatství, které vytvořili jiní - schopní a pracovití lidé. Majetek ovšem nevzniká z ničeho, majetek musí někdo konkrétní vytvořit. A Stačilo nám říká, že zdaní ty schopné a úspěšné a jejich peníze předá lidem méně pracovitým. Komunisté ve skutečnosti hlásají, můžeš být neschopný a líný, ale my se o tebe postaráme. Soudruzi to zřejmě myslí dobře, aby se odstranila chudoba a všichni na tom byli tak nějak stejně. Jenomže, mysleli jsme to dobře, a dopadlo to jako vždy. Už v Bibli je psáno, že všichni lidé jsou hříšníci a nikdo není dokonalý. To je naprostá pravda, kterou však levičáci nepochopili. Komunisté jsou ve skutečnosti těžce nemorální, když hodují na cizí účet.
Socialistické vize mylně předpokládají, že lidé jsou úžasní a jestliže přerozdělíme bohatství, všichni budou pracovat lépe a radostněji. Ne, nebudou. Bude to naopak horší. Rovnostářství bere motivaci a vede k pasivitě, protože lidé nevidí nutnost se snažit být co nejlepší. Kapitalismus je závod, kdy běžci vyrazí na trať a chtějí co nejrychleji doběhnout do cíle. To je přirozené. V socialistickém pojetí takový závod vypadá, že všichni běžci musejí utíkat stejným tempem a všichni musejí stejně doběhnout i do cíle. Takové zápolení by asi nikoho nebavilo. Ale přesně takové nám levice nabízí. Chtít, aby všichni lidé byli stejně majetní, je stejně nesmyslné, jako chtít, aby všichni byli blonďáci, měli černé oči, byli stejně vysocí apod.
Komunisté de facto postavili svoje učení na jedné z nejhorších lidských vlastností – závisti. Podívej, jak jsou ti druzí bohatí, a ty nemáš nic. Jenomže už nedodají, že ti movití se na svůj majetek pořádně nadřeli, kdežto ti méně movití se zkrátka tolik nesnažili.
Socialismus zkrachoval proto, že potíral pracovitost a touhu být první. Je proto absolutně stupidní, kdyby opět někdo jako Stačilo chtěl tento nesmysl, který se neosvědčil, resuscitovat. Lidé mají mít rovnost v šancích a příležitostech, nikoliv ve výsledcích, protože to je ve skutečnosti nespravedlivé. Léta 1948 – 1989 jsou jasným dokladem toho, že socialismus nedokáže konkurovat kapitalismu a že řízená ekonomika nestačí na tržní hospodářství. Důkazem jsou Československo a NDR na jedné straně a Rakousko a SRN na druhé straně. V těchto západních zemích byla vyšší životní úroveň, lépe prosperovaly a měly vyspělejší ekonomiku.
Velmi dobře je popsána tato problematika v článku Pět rozdílů mezi levicí a pravicí v Konzervativních novinách.
„Levice věří, že vláda má být nejvýznamnější politickou silou ve společnosti. Vláda má mít rozhodující vliv na vzdělání každého dítěte, poskytovat veškerou zdravotní péči a podnikatelům do detailů určovat, jak mají vést svůj podnik, včetně například prodejní doby.
Pravice naproti tomu chce omezit roli vlády jen na to, co je absolutně nezbytné, jako je obrana státu a pomoc těm občanům v nouzi, kteří se nemohou opřít o rodinu, církev, místní obec a charitativní organizace.
Konzervativci jsou přesvědčeni, že s růstem moci vlády nezbytně roste i korupce, kdy vládní úředníci zneužívají svůj vliv k osobnímu a politickému prospěchu, zatímco lidé mimo vládu si jejich vliv a různé výhody od nich kupují. Zároveň jsou omezovány osobní svobody jednotlivců: čím silnější je vláda, tím slabší je občan. Neustálý růst nákladů stále početnějšího státního aparátu nutně vede k hospodářskému kolapsu. Růst vládních výdajů si vynutí zvyšování daní, což výrobce nakonec zlikviduje nebo vyžene do zemí s nižším zdaněním. Státní dluh stále roste, až se stane nesplatitelným.
Pravice má obavy ze silné vlády, levice z velkých podniků. Coca Cola se vám ale nemůže vlámat do domu a zkonfiskovat váš majetek. To může jen silná vláda. Jen ona si může dovolit stavět koncentrační tábory a páchat genocidu.
Všemocná vláda kazí charakter národa. Lidé přestávají cítit spoluodpovědnost za druhé, když se přece o všechno stará vláda. Levice věří v neomezenou moc vlády, pravice věří ve vládu omezenou.“
Jak je uvedeno na webu Hrot24.cz, nápady Stačilo by stály stovky miliard korun ze státní kasy čili z peněz všech daňových poplatníků. To se týká populistických myšlenek typu cestování veřejnou dopravou zdarma pro seniory a studenty, bezúročných novomanželských půjček, důchodu v 63 letech apod. Chybou navíc je, že tyto výhody mají být poskytovány plošně třeba i těm, kteří mají nadprůměrné příjmy. Časem by to akorát vedlo k státnímu bankrotu.
Stačilo to vidí jednoduše, zaplatí to bohatí. Jenomže tohle by ve skutečnosti byla cesta do bídy, otroctví a krachu. Stačilo také není hlasem umlčované většiny, jak tvrdí. na svých billboardech, ale spíše hlasem neschopných, kteří chtějí žít na úkor druhých. Rovněž vůbec nechápu, jak si může dovolit partaj s podporou cca 7% voličů tvrdit, že je hlasem většiny. To je přece prokazatelná lež!
Z historie také víme, že násilné zavádění komunistických myšlenek do praxe přineslo násilí, teror a vraždy desítek milionů lidí. Jak to výstižně zhodnotil spisovatel Ludvík Vaculík: „Komunismus je bití.“
Zdroje:
Naplnění programu hnutí Stačilo! by stálo stovky miliard korun, Česku by hrozil hořký osud Francie | Hrot24.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-vlevo-dole-vidlak-slibuje-odpurcum-stalingrad-ze-soku-nam-vyklidi-pozice-sami-287006
Stačilo! - volební program - Sněmovní volby 3. a 4. října 2025 - Programy do voleb
Pět rozdílů mezi levicí a pravicí – Konzervativní noviny
SPOLEČNOST: Proč socialismus nefunguje - Neviditelný pes
