Nádherné čtyři dny na kouzelné Šumavě

Konec října se vydařil, svítilo sluníčko, bylo teplo a my s přítelkyní, jejím synem a naším psem Hachikem vyrazili na naši milovanou Šumavu. Stálo to za to včetně výletu na jezera v Bavorsku.

Ubytovali jsme se v apartmánu na Špičáku a odtud vyráželi poznávat toto překrásné pohoří. První den byl takový klidný, dopoledne Želená Ruda, odpoledne pak Čertovo jezero. Železná Ruda Nádherné výhledy z cesty k Čertovu jezeru Čertovo jezero Druhý den v neděli jsme vyjeli do Bavorska, naším cílem byli Malé Javorské jezero a Velké Javorské jezero. Hranice jsme projeli bez problému. Na hraničním přechodu v Bayerisch Eisenstein sice stála německá policejní hlídka, ale auta kontrolovala pouze pohledem. A pokud neviděla nic podezřelého nechala je včetně nás projet bez zastavení. Malé Javorské jezero s výhledem na Velký Javor Okolí Malého Javorského jezera Zaparkovali jsme v osadě Mooshütte, které je nejbližším místem od Malého Javorského jezera, kam je možné dojet autem. To se dá zaparkovat na veřejném parkovišti, parkovné se platí v automatu a stojí na den 3 eura, musí se platit v mincích v hotovosti. Odtud vede pohodlná asi dvoukilometrová cesta k jezeru. Kolem něj pak okružní vyhlídková trasa. Z břehů jezera je krásný výhled na nejvyšší šumavskou horu Velký Javor (1457 m.n.m.)- Odtud jsme zajeli na oběd do jedné útulné stylové bavorské hospůdky, ceny hlavních jídel v přepočtu cca 300 – 500 Kč, ale stojí za ochutnat místní kuchyni. Bavorské vepřo, knedlo, zelo, fakt dobré Odpoledne pak výlet na Velké Javorské jezero, parkoviště je přímo u něj, parkové stojí 4 eura na den a dá se platit i kartou. Kolem jezera vede také okružní cesta, dá se pohodlně urazit zhruba za hodinu. Velké Javorské jezero, zvláštností je, že po něm mohou jezdit šlapadla. Dobré je, že bavorské informační tabule podkytují i informace v češtině Třetí den jsem si udělali výlet do Srní a jeho okolí včetně Hauswaldské kaple, které je rovněž smutným mentem na neblahé komunistické časy, kdy byla barbarsky zbořena. Krásný výhled, vzadu na horizontu hrad Kašperk Hauswaldská kaple Pramen u Hauswaldské kaple Čtvrtý den pak přišly na řadu Prášilské jezero a Prášily. Prášilské jezero Divoká šumavská příroda v okolí Prášilského jezera Všechny fotografie jsem pořídil osobně.