Motoristy volit nebudu, ale některé jejich návrhy jsou rozumné

Dostaly se mi do schránky volební noviny Motoristů. V mnohém se s nimi shodnu, třeba v tom, že s Ruskem není možné vést obchodní a politická jednání po dobu trvání agresivní války proti na Ukrajině.

Problémy je třeba řešit věcně, nikoliv ideologicky. Řeknu to upřímně, tato strana není můj šálek čaje, hlas ji určitě nedám, přesto je mně její nabídka v některých bodech sympatická. Zaujaly mne například její návrhy na podporu podnikatelů. Podnikatelé si zaslouží vstřícný postoj od státu už kvůli tomu, že se spoléhají sami na sebe, nežebrají u něj o peníze, a v podstatě pouze chtějí, aby je neotravoval a nezatěžoval byrokratickými nesmysly.

Žádné zvyšování daní, DPH jen ze zaplacených faktur, posun hranice pro vstup do DPH na pět milionů korun, EET pouze pro velké provozy, jednotné inkasní místo, částečné uvolnění pravidel pro švarcsystém atd. Tohle se mi opravdu líbí a hodnotím to jako rozumná opatření. V případě EET se to jeví jako přijatelný kompromis, neotravovat s tím drobné živnostníky. Rovněž nápad na uhrazení DPH teprve se zaplacených faktur a nikoliv už z vystavených je správný. Mimochodem jako první s tím už dříve přišla ODS. Mám kamaráda, který je plátcem DPH a tomu už se stalo, že vystavil fakturu, zákazník ji neproplatil a on přesto musel zaplatit DPH, v jeho případě se sazbou 21%. On patří k těm menším podnikatelům, DPH u faktury za 50 000 Kč činí 10 500 Kč, což pro něj nejsou zas tak malé peníze. Návrh tohoto opatření tedy považuji za prospěšný. Je vůbec nelogické, že podnikatelé mají hradit DPH z neproplacených faktur.

Rovněž v zahraniční politice jsou některé úmysly Motoristů chvályhodné. Například: „Politický dialog a obchodní výměnu s Ruskem po dobu trvání války na Ukrajině vylučujeme.“ Dále: „Vylučujeme jakýkoli dialog s představiteli totalitních zemí typu KLDR nebo Bělorusko.“ To jsou správné postoje.

Pak jsou tam sporné momenty typu, že školné by měly platit absolventi zbytečných vysokoškolských oborů. Domnívám se, že školné by se mělo na univerzitách a vysokých školách zavést plošně pro všechny vysokoškolské studenty, protože absolvování vysokých škol obecně vede k lepším platům, takže je to i soukromá investice, a rozhodovat by měl trh nikoliv úřední byrokracie. Navíc by tento nápad s velkou pravděpodobností kvůli porušení rovností podmínek neprošel přes Ústavní soud.

Je ovšem fakt, že s lidmi typu Filipa Turka mám problém a další věci se mně na Motoristech nelíbí, avšak, když přijdou s dobrým úmyslem, nevidím důvod být proti, Čistě teoreticky, jestliže by nacisté začali tvrdit, že Židé jsou našimi bratry a komunisté hlásat, že továrníky máme mít rádi, tak jim to přece nebudu vyvracet.

