Motoristé na životním prostředí, zkáza, zmar a protekce
Korunu tomu všemu nasadil šéf Motoristů Petr Macinka, který se zřejmě rozhodl překonávat ve vlastních hloupostech, když angažmá nekompetentních členů klanu zhodnotil podle webu epochtimes.cz proslulým výrokem starého profesora z filmu Marečku podejte mi pero. „Myslím si, že i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále.“
To je sice pravda, ale dotyčný skladník by se musel nejdřív naučit latinsky. Obávám se však, že to se netýká zakladatele projektu Restart a influencera Česko osmnáctiletého Adama Šejny a řidiče a skladníka Františka Kubáska, ten se má starat o rozpočet, kteří nastoupili na ministerstvo životního prostředí bez výběrového řízení, jsou bez zkušeností s oborem, bez patřičného vzdělání a jejich hlavní předností je oddanost straně a vůdci.
„Je to destrukce fungujících věcí, které přinášely užitek státu i jeho obyvatelům.“ Tak mluví podle webu ct24.ceskatelevize.cz experti o škrtech, které dělají přímo na ministerstvu životního prostředí (MŽP) a v celém resortu vládní Motoristé. Ti podobná nařčení odmítají. Prý jen pracují na úsporách a škrtají zbytečnosti. Nicméně faktem je, že resort opouštějí respektovaní odborníci.
„Už v těch prvních měsících se ruší naprosto klíčové agendy, v podstatě bez nějaké reflexe, bez dostatečné debaty. A lidé, kteří na tom dlouhodobě pracovali a kteří v tom nesou odbornost, tak to pozorují jenom se slzami v očích,“ řekl pro Českou televizi bývalý zaměstnanec Výzkumného ústavu pro krajinu Martin Abel.
Každá krajnost je škodlivá, já sám jsem si někdy říkal, že to ti ochranáři na Šumavě přehánějí a zbytečně komplikují život šumavským obcím. Na druhé straně si však musíme uvědomit, že bez ochrany přírody se neobejdeme. Jinak by to s námi dopadlo špatně. Národní parky a dalších chráněná území mají svůj význam a jsou potřebné. Motoristé však představují druhý extrém, na ministerstvu životního prostředí působí jako slon v porcelánu, důležité posty obsazují soukmenovci a chovají se ve stylu po nás potopa. Jenomže na to doplatíme my všichni.
Zdroje:
Mladý konzervativní influencer pracuje na ministerstvu | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
„Turkovo“ ministerstvo posílil maturant Adam Šejna... | FORUM 24
Práci na ministerstvu dostal další influencer. Živil se jako řidič - Seznam Zprávy
I skladník může číst Vergilia v originále. Macinka promluvil o nových pozicích Kubáska a Šejny na ministerstvu
▶ Nekompetence a destrukce, popsali situaci na MŽP pro Reportéry ČT exzaměstnanci — ČT24 — Česká televize
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