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Motoristé na životním prostředí, zkáza, zmar a protekce

Upřímně řečeno, fanatické zelené aktivisty moc nemusím, ale to co předvádějí Motoristé na Ministerstvu životního prostředí je děs, běs. Na důležitá místa dosazují svoje lidi bez kvalifikace a zkušeností, klientelismus jak vyšitý.

Korunu tomu všemu nasadil šéf Motoristů Petr Macinka, který se zřejmě rozhodl překonávat ve vlastních hloupostech, když angažmá nekompetentních členů klanu zhodnotil podle webu epochtimes.cz proslulým výrokem starého profesora z filmu Marečku podejte mi pero. „Myslím si, že i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále.“

To je sice pravda, ale dotyčný skladník by se musel nejdřív naučit latinsky. Obávám se však, že to se netýká zakladatele projektu Restart a influencera Česko osmnáctiletého Adama Šejny a řidiče a skladníka Františka Kubáska, ten se má starat o rozpočet, kteří nastoupili na ministerstvo životního prostředí bez výběrového řízení, jsou bez zkušeností s oborem, bez patřičného vzdělání a jejich hlavní předností je oddanost straně a vůdci.

Je to destrukce fungujících věcí, které přinášely užitek státu i jeho obyvatelům.“ Tak mluví podle webu ct24.ceskatelevize.cz experti o škrtech, které dělají přímo na ministerstvu životního prostředí (MŽP) a v celém resortu vládní Motoristé. Ti podobná nařčení odmítají. Prý jen pracují na úsporách a škrtají zbytečnosti. Nicméně faktem je, že resort opouštějí respektovaní odborníci.

Už v těch prvních měsících se ruší naprosto klíčové agendy, v podstatě bez nějaké reflexe, bez dostatečné debaty. A lidé, kteří na tom dlouhodobě pracovali a kteří v tom nesou odbornost, tak to pozorují jenom se slzami v očích,“ řekl pro Českou televizi bývalý zaměstnanec Výzkumného ústavu pro krajinu Martin Abel.

Každá krajnost je škodlivá, já sám jsem si někdy říkal, že to ti ochranáři na Šumavě přehánějí a zbytečně komplikují život šumavským obcím. Na druhé straně si však musíme uvědomit, že bez ochrany přírody se neobejdeme. Jinak by to s námi dopadlo špatně. Národní parky a dalších chráněná území mají svůj význam a jsou potřebné. Motoristé však představují druhý extrém, na ministerstvu životního prostředí působí jako slon v porcelánu, důležité posty obsazují soukmenovci a chovají se ve stylu po nás potopa. Jenomže na to doplatíme my všichni.

Zdroje:

Mladý konzervativní influencer pracuje na ministerstvu | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

„Turkovo“ ministerstvo posílil maturant Adam Šejna... | FORUM 24

Práci na ministerstvu dostal další influencer. Živil se jako řidič - Seznam Zprávy

I skladník může číst Vergilia v originále. Macinka promluvil o nových pozicích Kubáska a Šejny na ministerstvu

▶ Nekompetence a destrukce, popsali situaci na MŽP pro Reportéry ČT exzaměstnanci — ČT24 — Česká televize

Autor: Jan Ziegler | středa 10.6.2026 10:57 | karma článku: 7,01 | přečteno: 78x

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Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

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