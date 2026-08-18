Motoristé jako komunisté, chtějí MHD v Praze zdarma
U pirátů, komunistů a další levice by něco takového nepřekvapovalo, ovšem u strany hlásící se k pravici je to docela šok.
V anketě webu echo24.cz k pražské MHD kandidátka Motoristů na pražskou primátorku Klára Sovová uvedla: „MHD považuji za jednu z největších předností Prahy. Jezdím jí, pokud nejdu pěšky, v centru města. Pražané už dnes dotují provoz MHD přibližně dvaceti miliardami korun ročně z městského rozpočtu. Klidně bychom měli diskutovat i o možnosti bezplatné MHD pro Pražany. Příjmy z jízdného tvoří čtyři miliardy korun ročně, a to ještě bez započtení nákladů na jeho výběr. Místo zdražování, diskutujme o’zdarma’, hledejme nové příjmy, například výrazně větším zapojením komerčních partnerů a sponzorů linek, stanic či vybraných služeb...“
To, že k podobnému nesmyslu, tedy zavedení MHD pro cestující zdarma, se má i populistická okamurovská SPD, tolik nepřekvapuje, ovšem u představitelky Motoristů, kteří se hlásí k pravicovosti a zodpovědnému hospodaření s veřejnými penězi, je takové vystoupení nemilým překvapením.
Předně, za jízdné už cestující v pražské městské dopravě nyní ročně zaplatí kolem pěti miliard korun a jak uvádí web data.praha.eu, jízdné dlouhodobě pokrývá asi 17% nákladů, zbývající část nákladů — tedy zhruba 82–83 % — je každoročně hrazena z rozpočtu hlavního města Prahy.
Ještě bych dodal, že v porovnání cen ročních kupónů na MHD mezi městy ČR, které připravil web zdopravy.cz, na tom Praha není vůbec špatně. V Praze stojí roční kupón 3650 Kč, v Českých Budějovicích 3990 Kč, v Plzni 4574, v Brně a Opavě 4750 Kč. Čili, v hlavním městě je roční kupón i vzhledem k nejvyšším platům v zemi a především daleko nejvyššímu rozsahu městské dopravy poměrně levný.
Dopravní odborníci jsou k tomuto kroku skeptičtí a nefandí mu. „Je to populistický, nezodpovědný a nepromyšlený krok, který se nedá zavést v krátké době. Není veřejně dostupná seriózní analýza, která by ho obhajovala. Zkušenosti ze světa, například z estonského Tallinu, jsou rozporuplné,“ řekl už dříve pro lidovky.cz bývalý šéf pražského dopravního podniku Jaroslav Ďuriš. Ten přitom už v minulosti hovořil přímo se svým kolegou z tallinnského dopravního podniku. „Výrazně se tam zvedl počet jízd těch, kteří nikam cestovat nepotřebují, ale když je to zadarmo, tak se svezou. Výrazně to zhoršilo kvalitu přepravy hlavně ve špičkách, narostl počet bezdomovců, vandalismu a znečistění vozidel,“ dodal.
S ním souhlasí i dopravní publicista a radní městské části Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš, který na webu mhd86.cz napsal: „Provozovat MHD zdarma pro cestující se zdá být cestou pro malá města, kde MHD používá méně cestujících a města musí řešit prodeje jízdenek a jejich kontroly. Městům odpadnou náklady na výběr jízdného a zároveň existuje potenciál, že místní lidé začnou více používat MHD, která obecně nejezdí v malých městech tak často. Naopak ve velkých městech je MHD zdarma nešťastnou volbou. Neukazuje se, že přiláká více cestujících, pouze to zvyšuje finanční nároky na města. Zároveň MHD zdarma ve větších městech láká do MHD nepřizpůsobivé osoby porušující přepravní podmínky a ve výsledku se z MHD stává ta nehezká „socka“.“
Je pravdou, že v ČR je několik menších měst, kde mají městskou dopravu zdarma. K nim patří například Klatovy, Valašské Meziříčí nebo Frýdek Místek. Tam se to podle webu moderniobec.cz vyplácí, protože úhrada bezplatnosti činní řádově miliony korun, ale velká města by s tím měla velký problém. Především by bylo nutné provést podrobnou analýzu tohoto opatření a říci jasně, jak nahradíme příjmy z jízdného. Výpadek pěti miliard korun by nebyl malý, zvláště v době, kdy Praha staví novou linku metra D, nové tramvajové tratě, obnovuje vozový park atd. Nápady paní Sovové výše zmíněné jsou jenom obecným nicneřešícím plácnutím do vody.
Je třeba si také zodpovědět, koho všeho by se mělo to opatření týkat. Pokud všech cestujících, pak by problém nebyl. Není totiž možné zavést jízdné zdarma pouze pro Pražany, protože to by narazilo na právo Evropské unie, podle kterého mají mít všichni občané EU na území všech členských států stejná práva. Takže, kdyby se například Brusel rozhodl pro bezplatnou MHD, mohli by ji využívat i Češi.
Nechápu také proč zrovna MHD by měla být zdarma? Proč ne třeba housky, aby se chudí lidé alespoň trochu najedli, ne.
Nabízení bezplatné městské dopravy je tedy zvláště v Praze obyčejným populismem. Řekl bych že SPD a Motoristé mají v pražských komunálních volbách malou šanci, dostat se do městského zastupitelstva a tak to zkouší všemi možnými způsoby. Včetně podbízení se rádoby líbivými nabídkami. Je samozřejmě záležitostí obyvatel hlavního města, koho si zvolí do zastupitelstva, ale věřím, že většina Pražanů jsou moudří lidé, kteří na takové nesmysly nenaletí. Za sebe říkám - MHD zdarma je obyčejný levičácký populismus!
Zdroje:
ODS, STAN či Praha sobě chtějí mluvit o zdražení pražské MHD, Motoristé a SPD mluví o „zdarma“ - Echo24.cz
MHD zdarma se prosazuje i u nás. Kolik to stojí obce? | Moderní obec – odborný měsíčník
▶ MHD mají některá města zdarma, nově to zavedou i Klatovy — ČT24 — Česká televize
Krok vpřed nebo populismus. Jak se na bezplatnou MHD dívá Evropa a jak my
MHD zdarma kolony nezkrátí, tvrdí odborníci. V Evropě to nemá obdoby | Ekonomika | Lidovky.cz
Největším žroutem pražských peněz je hromadná doprava, ztrojnásobí se roční účet za metro D - Novinky
https://www.dpp.cz/jizdne/cenik-jizdneho
Kde se jezdí nejlevněji. Srovnání ročních kuponů na MHD napříč Českem - Zdopravy.cz
Jan Ziegler
Českým letcům RAF Sověti zakázali pomoc Pražskému povstání
V Praze při pouličních bojích v květnu 1945 umírali lidé, ale českoslovenští letci museli zůstat na letištích v Anglii, nesměli přiletět na pomoc. Jejich návrat byl komunisty záměrně oddalován a domů se dostali až v srpnu.
Jan Ziegler
Putinovská mafiánská diktatura v praxi, ruský soud vyloučil z voleb opoziční Jabloko
„Stalo se tak na příkaz Kremlu,“ uvedl pro tento článek komentátor a znalec Ruska Jefim Fištejn. Podle něj šlo pouze o hru na zákonný postup, byla to však fraška, protože Putin a spol. nechtěli, aby Jabloko vedlo volební kampaň.
Jan Ziegler
Polsko odmítlo udělit víza ruským volejbalistům, účinná zbraň proti agresorům
Je to velmi dobrá zpráva a vzor pro Česko. Polsko odmítlo vpustit na své území ruské sportovce, kteří dostali od FIVB souhlas ke startu na volejbalovém mistrovství světa. Rusko pak raději svůj svůj tým samo odhlásilo.
Jan Ziegler
Výborné kritické zhodnocení Edvarda Beneše bez falešné adorace
Spisovatel Pavel Kosatík zvládl těžký úkol, napsat reálný životopis druhého československého prezidenta, se ctí. Byl to člověk, který opakovaně selhal, například v servilitě vůči Stalinovi, a bylo by nesprávné to zamlčovat.
Jan Ziegler
Řada železničních tratí se musí zrušit, to však Babišovi strach nedovolí
Současná rozsáhlá železniční síť v České republice není dlouhodobě ufinancovatelná a její údržba stojí kolem 20 miliard korun ročně. Komunisté proto škodí, když populisticky prosazují zachování silně prodělečných lokálek.
|Další články autora
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak
Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...
Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam
Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...
Na festivalu ve Strakonicích od čtvrtka do neděle zahrají dudáci z 18 zemí
Mezinárodní dudácký festival Strakonice letos přivítá přes šest desítek souborů z 18 zemí. Dudáci...
Policie odvolala pátrání po muži z Benešovska, sám se přihlásil
Policie odvolala pátrání po třiatřicetiletém muži z Benešovska, kterého hledala v souvislosti s...
Botanická zahrada v Brně má kvůli hospodaření s vodou nový digitální systém
Botanická zahrada Mendelovy univerzity v Brně chce lépe hospodařit s vodou. Uvedla proto do provozu...
Oprava vysokých pecí v Mladějově na Svitavsku vyjde muzeum na miliony korun
Průmyslové muzeum v Mladějově na Svitavsku připravuje nový návštěvnický okruh u čtyř vysokých pecí,...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
- Počet článků 3773
- Celková karma 17,05
- Průměrná čtenost 1672x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz