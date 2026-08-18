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Motoristé jako komunisté, chtějí MHD v Praze zdarma

Blíží se komunální volby a nastupuje tradiční evergreen - městská doprava zdarma. Podle dopravních odborníků je to populistický, nezodpovědný krok, který by vedl ke snížení kvality MHD.

U pirátů, komunistů a další levice by něco takového nepřekvapovalo, ovšem u strany hlásící se k pravici je to docela šok.

V anketě webu echo24.cz k pražské MHD kandidátka Motoristů na pražskou primátorku Klára Sovová uvedla: „MHD považuji za jednu z největších předností Prahy. Jezdím jí, pokud nejdu pěšky, v centru města. Pražané už dnes dotují provoz MHD přibližně dvaceti miliardami korun ročně z městského rozpočtu. Klidně bychom měli diskutovat i o možnosti bezplatné MHD pro Pražany. Příjmy z jízdného tvoří čtyři miliardy korun ročně, a to ještě bez započtení nákladů na jeho výběr. Místo zdražování, diskutujme o’zdarma’, hledejme nové příjmy, například výrazně větším zapojením komerčních partnerů a sponzorů linek, stanic či vybraných služeb...“

To, že k podobnému nesmyslu, tedy zavedení MHD pro cestující zdarma, se má i populistická okamurovská SPD, tolik nepřekvapuje, ovšem u představitelky Motoristů, kteří se hlásí k pravicovosti a zodpovědnému hospodaření s veřejnými penězi, je takové vystoupení nemilým překvapením.

Předně, za jízdné už cestující v pražské městské dopravě nyní ročně zaplatí kolem pěti miliard korun a jak uvádí web data.praha.eu, jízdné dlouhodobě pokrývá asi 17% nákladů, zbývající část nákladů — tedy zhruba 82–83 % — je každoročně hrazena z rozpočtu hlavního města Prahy.

Ještě bych dodal, že v porovnání cen ročních kupónů na MHD mezi městy ČR, které připravil web zdopravy.cz, na tom Praha není vůbec špatně. V Praze stojí roční kupón 3650 Kč, v Českých Budějovicích 3990 Kč, v Plzni 4574, v Brně a Opavě 4750 Kč. Čili, v hlavním městě je roční kupón i vzhledem k nejvyšším platům v zemi a především daleko nejvyššímu rozsahu městské dopravy poměrně levný.

Dopravní odborníci jsou k tomuto kroku skeptičtí a nefandí mu. „Je to populistický, nezodpovědný a nepromyšlený krok, který se nedá zavést v krátké době. Není veřejně dostupná seriózní analýza, která by ho obhajovala. Zkušenosti ze světa, například z estonského Tallinu, jsou rozporuplné,“ řekl už dříve pro lidovky.cz bývalý šéf pražského dopravního podniku Jaroslav Ďuriš. Ten přitom už v minulosti hovořil přímo se svým kolegou z tallinnského dopravního podniku. „Výrazně se tam zvedl počet jízd těch, kteří nikam cestovat nepotřebují, ale když je to zadarmo, tak se svezou. Výrazně to zhoršilo kvalitu přepravy hlavně ve špičkách, narostl počet bezdomovců, vandalismu a znečistění vozidel,“ dodal.

S ním souhlasí i dopravní publicista a radní městské části Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš, který na webu mhd86.cz napsal: „Provozovat MHD zdarma pro cestující se zdá být cestou pro malá města, kde MHD používá méně cestujících a města musí řešit prodeje jízdenek a jejich kontroly. Městům odpadnou náklady na výběr jízdného a zároveň existuje potenciál, že místní lidé začnou více používat MHD, která obecně nejezdí v malých městech tak často. Naopak ve velkých městech je MHD zdarma nešťastnou volbou. Neukazuje se, že přiláká více cestujících, pouze to zvyšuje finanční nároky na města. Zároveň MHD zdarma ve větších městech láká do MHD nepřizpůsobivé osoby porušující přepravní podmínky a ve výsledku se z MHD stává ta nehezká „socka“.“

Je pravdou, že v ČR je několik menších měst, kde mají městskou dopravu zdarma. K nim patří například Klatovy, Valašské Meziříčí nebo Frýdek Místek. Tam se to podle webu moderniobec.cz vyplácí, protože úhrada bezplatnosti činní řádově miliony korun, ale velká města by s tím měla velký problém. Především by bylo nutné provést podrobnou analýzu tohoto opatření a říci jasně, jak nahradíme příjmy z jízdného. Výpadek pěti miliard korun by nebyl malý, zvláště v době, kdy Praha staví novou linku metra D, nové tramvajové tratě, obnovuje vozový park atd. Nápady paní Sovové výše zmíněné jsou jenom obecným nicneřešícím plácnutím do vody.

Je třeba si také zodpovědět, koho všeho by se mělo to opatření týkat. Pokud všech cestujících, pak by problém nebyl. Není totiž možné zavést jízdné zdarma pouze pro Pražany, protože to by narazilo na právo Evropské unie, podle kterého mají mít všichni občané EU na území všech členských států stejná práva. Takže, kdyby se například Brusel rozhodl pro bezplatnou MHD, mohli by ji využívat i Češi.

Nechápu také proč zrovna MHD by měla být zdarma? Proč ne třeba housky, aby se chudí lidé alespoň trochu najedli, ne.

Nabízení bezplatné městské dopravy je tedy zvláště v Praze obyčejným populismem. Řekl bych že SPD a Motoristé mají v pražských komunálních volbách malou šanci, dostat se do městského zastupitelstva a tak to zkouší všemi možnými způsoby. Včetně podbízení se rádoby líbivými nabídkami. Je samozřejmě záležitostí obyvatel hlavního města, koho si zvolí do zastupitelstva, ale věřím, že většina Pražanů jsou moudří lidé, kteří na takové nesmysly nenaletí. Za sebe říkám - MHD zdarma je obyčejný levičácký populismus!

Zdroje:

ODS, STAN či Praha sobě chtějí mluvit o zdražení pražské MHD, Motoristé a SPD mluví o „zdarma“ - Echo24.cz

MHD zdarma se prosazuje i u nás. Kolik to stojí obce? | Moderní obec – odborný měsíčník

▶ MHD mají některá města zdarma, nově to zavedou i Klatovy — ČT24 — Česká televize

Krok vpřed nebo populismus. Jak se na bezplatnou MHD dívá Evropa a jak my

MHD zdarma kolony nezkrátí, tvrdí odborníci. V Evropě to nemá obdoby | Ekonomika | Lidovky.cz

Největším žroutem pražských peněz je hromadná doprava, ztrojnásobí se roční účet za metro D - Novinky

https://www.dpp.cz/jizdne/cenik-jizdneho

Kde se jezdí nejlevněji. Srovnání ročních kuponů na MHD napříč Českem - Zdopravy.cz

Náklady na provoz Pražské integrované dopravy

Autor: Jan Ziegler | úterý 18.8.2026 11:19 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

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Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

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