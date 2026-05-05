Moravské vyrovnání, důkaz, že Češi s Němci se uměli rozumně domluvit
Česko-německá historie není jen negativní. Dějiny opravdu nezačaly v roce 1938 a neskončily v roce 1945, soužití Čechů s Němci v českých zemích trvalo prakticky tisíc let, bylo v něm i mnoho dobrého a je prospěšné poukázat také na to dobré, co se povedlo a prospívalo všem lidem bez ohledu na národnost. K rozkvětu Čech, Moravy a Slezska přispívali jak Češi, tak Němci, a k tomu dobrému patří i národnostní smír mezi moravskými Čechy nebo česky mluvícími Moravany, záleží na úhlu pohledu, s Němci v rámci tzv. Moravského vyrovnání . To bylo jediné účinné národnostní řešení ve své době, jehož bylo dosaženo, a tudíž veliký úspěch mnohého a dlouholetého úsilí.
Je přínosné, že se o něm má diskutovat i na letošním Sudetoněmeckém sněmu v Brně, protože tato událost výrazně a pozitivně ovlivnila koexistenci Čechů a Němců na Moravě. O takových věcech mluvme.
Základem Moravského vyrovnání se staly čtyři zemské zákony, schválené ve dnech 16.–22. listopadu 1905, které nastolily rovnoprávné postavení Čechů a Němců a tudíž dosažení národnostního smíru. Dne 27. listopadu 1905 jej pak odsouhlasil císař František Josef I.
Vyrovnání se podle Wikipedie skládalo z těchto zákonů:
1) nové zemské uspořádání, které spočívalo ve stanovení pravomocí zemského sněmu a zemského výboru
2) nový volební řád do zemského sněmu. Dosavadní tři volební kurie (velkostatkářská, městských obcí, venkovských obcí) byly rozšířeny o čtvrtou, všeobecnou kurii, jejíž poslanci byli voleni na základě všeobecného a přímého volebního práva; počet poslanců byl zvýšen z 100 na 151; všechny kurie kromě velkostatkářské byly rozděleny národnostně – v kurii městských obcí volili moravští Češi 20, Němci 20 poslanců, v kurii venkovských obcí Češi 39 poslanců, Němci 14 a v kurii všeobecné Češi 14, Němci 6 poslanců; na sněmu zasedalo také šest nevolených zástupců obchodních a živnostenských komor a dva virilisté (arcibiskup olomoucký, biskup brněnský); zvolení poslanci se na sněmu rozdělili do dvou kurií, české a německé, poslanci zvolení ve velkostatkářské kurii stáli mimo tyto dvě kurie. Moravský zemský výbor se sestával ze čtyř českých poslanců, dvou německých a dvou velkostatkářů; celá země byla rozdělena do 14 volebních okresů českých a 6 německých.
3) nová pravidla pro užívání obou zemských jazyků. Bylo upraveno užívání češtiny a němčiny v zemském výboru, v silničním výboru a v obcích; obce si volily jazyk, v němž úřadovaly, obce v nichž žilo nejméně 20% obyvatel druhé národnosti měly povinnost vyřídit záležitost v národním jazyce žadatele.
4) rozdělení školských úřadů podle národnostního klíče a pravidla pro zakládání škol a školní docházku. Školské úřady na všech úrovních (zemské, okresní, obecní) byly rozděleny na české a německé a zřizování škol se stalo nezávislé na národnostním složení dotyčné obce. Klíčová pak byla zásada, že děti mají chodit do takové školy, jejímuž jazyku rozumějí (tj. české do českých škol, německé do německých škol). To bylo velmi důležité z toho důvodu, že předtím docházelo k situacím, kdy německý továrník nutil české dělníky, aby děti dávali do německých škol. Stávalo se to však také obráceně, že čeští podnikatelé nutili své německé pracovníky, aby posílali děti do českých škol. Takové nepřípustné praktiky byly nyní na Moravě zavrženy.
Česky mluvící obyvatelstvo představovalo počátkem 20 století na Moravě 71 % obyvatel, Němci pak 28 % obyvatel. Moravské vyrovnání zajistilo Čechům většinu na zemském sněmu, která odpovídala jejich převaze v obyvatelích, Němcům pak slušné zastoupení navzdory tomu, že od počátku století ve volbách ztráceli na úkor Čechů. Toto rozumné národnostní uspořádání relativně bezproblémově pak fungovalo až do vypuknutí I. světové války v roce 1914.
Takové optimální řešení však zůstalo omezené jen na Moravu. Čech se netýkalo, tam národnostní třenice bohužel přetrvávaly. Z jakého důvodu? Zřejmě v Čechách byly rozpory mezi Čechy a Němci větší než na Moravě a o to menší byla touha po rozumné a oboustranně prospěšné dohodě. Každopádně byla škoda, že k ní nedošlo. Obecně pak platí, že lidé by měli hledat to, co je spojuje, nikoliv to, co je rozděluje. Moravské vyrovnání z roku 1905 k tomu jednotícímu prospěšnému prvku bezpochyby patří.
Zdroje:
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil-udalosti&load=2108
Moravské vyrovnání – Wikipedie
Sudeťáci poprvé v Brně ! No hrůza. Opravdu? - Blog iDNES.cz
Moravské vyrovnání z roku 1905, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, vydala Matice moravská, Brno 2006
Dějiny Zemí Koruny české v datech, František Čapka, Nakladatelství Libri, Praha 1999
Tisíc let česko-německých vztahů, kolektiv autorů, vydal Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 1991
Jan Ziegler
Babišova vláda velmi rychle překonala tu Fialovu, v neoblíbenosti u lidí
Je to šok, ale po čtyřech měsících u moci mají babišovci menší popularitu než fialovci v únoru 2024. Šestikolce nyní podle CVVM důvěřuje 25 % občanů, pětikolku tehdy podle stejného zdroje pozitivně hodnotilo 33% občanů.
Jan Ziegler
Reportáže Rusa z Ruska, je to země bídy, zmaru a státem řízeného zločinu
Ruský novinář a spisovatel Dmitry Glukhovsky ve skvělé knize My–Deník pádu perfektně vystihl mafiánskou podstatu putinovského režimu. Rozbíjí na padrť kremelskou propagandu a odhaluje její lži. Současné Rusko je nenormální země!
Jan Ziegler
Do kauzy českobudějovické Dynamo netahejme prosím rasismus
Jedná se o věcný spor mezi majitelkou klubu Dorothy Nnekou Ede s krajem a městem, za které mluví jihočeský hejtman Martin Kuba a náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš, ohledně další budoucnosti Dynama.
Jan Ziegler
Rajchl prohrál spor s advokátem Jelínkem o tvrdá slova Jindolf HeilRajchl
Proruský kolaborant Jindřich Rajchl se pokusil profesně zničit kolegu z advokátní praxe kárnou žalobou a zakázat mu činnost. Advokátní komora naštěstí moudře rozhodla, že svoboda projevu platí a politická vyjádření neřeší.
Jan Ziegler
Ministr Macinka protestoval proti ruskému vyhrožování, ruský velvyslanec by měl skončit!
Ambasador Ruské federace v ČR Alexandr Zmejevskij by měl být prohlášen za personu non grata a vypovězen ze země, jelikož odmítl protest proti brutálnímu zastrašování. Ani nepřekvapuje, že komunisté, SPD, PRO atd. k tomu mlčí.
|Další články autora
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
5 důvodů, proč jít v květnu do kina. Vrací se brutální bojový turnaj i Hvězdné války
Květen bývá měsícem, kdy to venku láká na zahrádky a procházky. Letos ale kina servírují tak silný...
Za podporu terorismu má mladík podmínku 18 měsíců a zákaz sociálních sítí
Mladistvý, který na internetu propagoval teroristické organizace, dostal podmíněný trest na 18...
Ze sta hektarů už jen pět. Dohašení požáru v Českém Švýcarsku bude bez letadel
Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. V úterý se...
Olomoucké arcibiskupství otevřelo výstavu o kopiích a falzech, bude do října
Olomoucké arcibiskupství dnes otevřelo výstavu věnovanou kopiím a padělkům. Návštěvníkům má podle...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 3721
- Celková karma 17,78
- Průměrná čtenost 1689x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz