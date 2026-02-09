Monarchisté si připomněli českého krále Karla Habsburského
Tak i letos se v sobotu 10. ledna ve Strážnici uskutečnila tradiční mše svatá za Jeho císařskou a královskou Výsost arcivévodu Karla Habsburského u příležitosti jeho krásných 65. narozenin. Bohoslužba byla sloužena v chrámu Nanebevzetí Panny Marie a připomněla osobu dědice českého trůnu, vnuka blahoslaveného císaře Karla I., a pokračovatele legitimní panovnické tradice našich zemí. Tuto akci pořádá místní společnost Koruny České a je to taková hezká připomínka na z hlediska monarchistů legitimního českého krále. V minulém roce dokonce Karel Habsburský poslal této akci osobní zdravici.
Pro nás monarchisty je Karel Habsburský stále českým králem, i když právnicky řečeno de facto je to jinak. Ale všechno může být jednou jinak a jak se říká, nikdy, neříkej nikdy. Věřil by snad někdo v roce 1989 tomu, že pobaltské republiky přestanou být okupovány Sovětským svazem. Za tři roky se tak stalo a Litva, Lotyšsko i Estonsko opět získaly nezávislost. A možná i návrat krále na český trůn je blíž, než si myslíme.
Po mši pak následovalo přátelské neformální setkání. Tentokrát se konalo ve vinném sklepě Pavla Tomanovského v Petrově – Plžích v klidné, srdečné a důstojné atmosféře. Tento sklep je známý i z televizního seriálu Slovácko sa nesúdí, kdy se zde natáčel jeden z dílů.
Nebylo nás tolik, co jindy, své udělaly nepříznivé počasí, nemoci a souběh dalších akcí. I přesto to bylo příjemné setkání spojené s koštováním dobrého moravského vína, kdy účastníky spojila věrnost, sounáležitost a radost ze společného připomenutí narozenin hlavy našeho panovnického rodu. Už nyní se těšíme na setkání v příštím roce.
Jan Ziegler
Lidé v SSSR umírali hlady, ale Stalin záměrně posílal obilí do komunistické ciziny
Poválečný hladomor v SSSR v letech 1946 – 47 je méně známý než ty předchozí. Počet mrtvých se odhaduje na 1 – 1,5 milionu, převážně na Ukrajině. Většímu množství obětí opět zabránila pomoc ze Západu.
Jan Ziegler
Šéfka komunistů odmítla humanitární pomoc a projevila se jako ubožák šířící nenávist
Soudružka Kateřina Konečná dala na sociální síti najevo, že jí vadí sbírka na generátory pro Ukrajinu. V době, kdy ruští agresoři záměrné ničí ukrajinské elektrárny a lidé v krutých mrazech trpí v nevytopených bytech.
Jan Ziegler
Ruský stát jako gangster uloupil letiště Domodědovo a pod cenou prodal Putinovým blízkým
Je to jen další důkaz mafiánské podstaty putinovského Ruska, které nedokáže ochránit soukromé vlastnictví a podnikání v něm je životu nebezpečné. Rusku nevládne právo, ale státem organizovaný zločin.
Jan Ziegler
Podnikatelé zdůrazňují: Ukrajince potřebujeme, nenávist SPD ohrožuje českou ekonomiku
Šéf SPD Tomio Okamura nepřestává ve fanatickém tažením proti Ukrajincům v České republice. Ve své iracionalitě připomíná středověké inkvizitory a jejich boj proti kacířům a čarodějnicím.
Jan Ziegler
Agrofert a oligarchové získají stamilióny z peněz daňových poplatníků, jiní ostrouhají
Vláda Andreje Babiše navýšila schodek státního rozpočtu na více než 300 miliard korun. Obřím agrobaronům pak přihrála na 800 milionů korun navíc. V Rakovníku však mají pech, oprava nádraží se odkládá.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Přerov obnovuje svůj městský bytový fond, opraví dvě desítky nevyužívaných bytů
Přerovská radnice letos plánuje další etapu obnovy svého městského bytového fondu, chce opravit dvě...
Brněnská zoo přišla o medvědici Kamčatku, její stav se dlouhodobě zhoršoval
V brněnské zoo zemřela medvědice Kamčatka. Vedení zahrady ji nechalo minulý týden nadobro uspat...
Zažil obě strany fronty, 99letý český veterán z Dunkerku dostal rytířský řád
Za druhé světové války oblékal uniformu německé i československé armády, jako tankista zažil boje u...
S nožem chodila po obchodním centru. Volala jsem tím kamarádku o pomoc, hájí se žena
Ústecký krajský soud se začal zabývat přípravou vraždy v nákupním centru v Ústí nad Labem. Ženu...
Prodej rodinného domu 4+1, 146 m2, Librizzi, Sicílie
Librizzi, region Sicílie, Itálie
2 302 800 Kč
- Počet článků 3675
- Celková karma 17,44
- Průměrná čtenost 1704x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz