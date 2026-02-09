Monarchisté si připomněli českého krále Karla Habsburského

Je to taková krásná strážnická tradice už od roku 2011, kdy se poprvé při příležitosti padesátých narozenin následníka českého trůnu Karla Habsburského sloužila v místním chrámu začátkem ledna slavná mše.

Tak i letos se v sobotu 10. ledna ve Strážnici uskutečnila tradiční mše svatá za Jeho císařskou a královskou Výsost arcivévodu Karla Habsburského u příležitosti jeho krásných 65. narozenin. Bohoslužba byla sloužena v chrámu Nanebevzetí Panny Marie a připomněla osobu dědice českého trůnu, vnuka blahoslaveného císaře Karla I., a pokračovatele legitimní panovnické tradice našich zemí. Tuto akci pořádá místní společnost Koruny České a je to taková hezká připomínka na z hlediska monarchistů legitimního českého krále. V minulém roce dokonce Karel Habsburský poslal této akci osobní zdravici.

Pro nás monarchisty je Karel Habsburský stále českým králem, i když právnicky řečeno de facto je to jinak. Ale všechno může být jednou jinak a jak se říká, nikdy, neříkej nikdy. Věřil by snad někdo v roce 1989 tomu, že pobaltské republiky přestanou být okupovány Sovětským svazem. Za tři roky se tak stalo a Litva, Lotyšsko i Estonsko opět získaly nezávislost. A možná i návrat krále na český trůn je blíž, než si myslíme.

Po mši pak následovalo přátelské neformální setkání. Tentokrát se konalo ve vinném sklepě Pavla Tomanovského v Petrově – Plžích v klidné, srdečné a důstojné atmosféře. Tento sklep je známý i z televizního seriálu Slovácko sa nesúdí, kdy se zde natáčel jeden z dílů.

Nebylo nás tolik, co jindy, své udělaly nepříznivé počasí, nemoci a souběh dalších akcí. I přesto to bylo příjemné setkání spojené s koštováním dobrého moravského vína, kdy účastníky spojila věrnost, sounáležitost a radost ze společného připomenutí narozenin hlavy našeho panovnického rodu. Už nyní se těšíme na setkání v příštím roce.

Autor: Jan Ziegler | pondělí 9.2.2026 14:31



Jan Ziegler

Jan Ziegler

  • Počet článků 3675
  • Celková karma 17,44
  • Průměrná čtenost 1704x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

