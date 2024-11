Mladí cestují po Evropě, i za to poděkujme sametové revoluci

Současní žáci a studenti běžně cestují do evropských zemí, kde poznávají jiné kultury a životy tamních lidí. To je moc dobře a já to mladým přeji. Nám komunisté v mládí takové cestování neumožnili. Listopad 89 to naštěstí změnil.

Rozsáhlé jsou cestovatelské aktivity Obchodní akademie, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Třeboni. Nedávno třicet studentů prvního až třetího ročníku vedeni učitelem Ondřejem Jurákem vyrazilo na pětidenní exkurzi do Chorvatska a Slovinska, kde shlédli mnoho zajímavostí, historická města, hory, jezera, soutěsky a jeskyně. Počasí umožnilo i koupání v moři. „Exkurze umožnila studentům navštívit ta místa, o kterých jsme se ve výuce bavili a ukazovali si je na prezentacích. Právě propojení teorie a praxe s pěkným zážitkem slouží nejlépe pro zapamatování si daného učiva,“ upřesnil učitel Jurák. Třeboňští studenti navštěvují i další země, například Švýcarsko a Itálii. Ano, mládež v reálu poznává život v zemích, o kterých se učí v zeměpisu. Žáci 8 a 9. tříd Základní školy v Rudolfově u Českých Budějovic zase pravidelně vyrážejí každé jaro do Londýna jižní Anglie, kde kromě shlédnutí pamětihodností je místní rodilí mluvčí zdokonalují v angličtině. Běžné jsou cesty žáků jihočeských škol do Rakouska, častými cíli jsou koncentrační tábor Mauthausen a město Linec. Jezdívá se také do bavorského Pasova, třeba na adventní trhy, které zde mají úžasnou atmosféru. Když si vzpomenu na své mládí za socialismu, tak my byli s břeclavskou dopravní průmyslovkou nejdál na exkurzi ve Vysokých Tatrách. Je moc dobře, že současní mladí mají takové možnosti a mohou poznávat svět. Nám komunisté cestování především do západní Evropy silně ztěžovali. Na cesty byl nutný tzv, devizový příslib (pokud člověk nejel na zájezd s cestovní kanceláří nebo na pozvání nejbližších příbuzných), výjezdní doložka, souhlasy příslušných komunistických výborů, vojenské správy atd. Cestování na Západ a v některých případech i na Východ (do SSSR a později i do Polska se mohlo jen na pozvání, případně s cestovními kancelářemi) bylo za socialismu hodně komplikované. Jsem proto rád přišel, že přišel listopad 1989, skončila vláda komunistických zločinců a mohlo se opět svobodně cestovat. Pokrytectví rudých ani nepřekvapuje. Oni hlásali bratrství mezi národy, přičemž svým obyvatelům bránili poznávat jiné země. Přitom Západ cestování svých občanů do socialistického bloku nijak neomezoval. Je dobře, že rudá hrůza skončila v propadlišti dějin. Zdroje: Geografická exkurze | OA, SOŠ a SOU Třeboň Aktuality - Anglie 2024 - Základní škola a Mateřská škola Rudolfov Cestování za komunismu: Do Sovětského svazu se smělo pouze na pozvání - Deník.cz Sametová revoluce – Wikipedie