Ministr Macinka protestoval proti ruskému vyhrožování, ruský velvyslanec by měl skončit!
Jsou chvíle, kdy je potřeba zapomenout na politické spory a podpořit dobou věc v zájmu naší vlasti. Takto se chovají skuteční vlastenci. Mohu mít vůči ministru zahraničních věcí Petru Macinkovi tisíc výhrad, a také je mám, ale v tomto případě se zachoval na výbornou. Jedná se o to, že ruské ministerstvo obrany podle webu ct24.ceskatelevize.cz zveřejnilo seznam evropských firem, které vyrábí drony pro Ukrajinu. Na seznamu jsou uvedeny dvě firmy sídlící v Česku – pražská adresa tuzemské pobočky ukrajinské firmy a společnost PBS, jejíž mluvčí už dříve řekla, že „naše veřejné zařazení do takto exkluzivního klubu si někdo objednal“. Moskva varovala, že tyto společnosti se mohou stát vojenskými cíli. Vojenský expert Jurij Knutov dokonce prohlásil, že je proti těmto zemím nezbytný preventivní úder raketami Jars či Iskander, jak je uvedeno v rozhovoru s politologem a vysokoškolským pedagogem Alexandrem Tomským na webu Neviditelný pes.
Je jasné, že takové nebezpečné zastrašování nemůže zůstat bez odezvy a žádná normální země si něco takového nesmí nechat líbit. Proto je dobře, že si ministr Macinka předvolal ruského ambasadora, aby mu podal protest proti takovým nepřijatelným způsobům. Reakci pana Zmejevského pak nelze označit jinak než jako nehoráznou drzost. Protest nepřijal, protože prý dodávky bezpilotních letounů české výroby během rusko-ukrajinské války jsou „hrubým porušením mezinárodního práva“. Ve skutečnosti jsou hrubým porušením mezinárodního práva nevyprovokovaná ruská agrese proti Ukrajině a ruské válečné zločiny páchané v této zemi včetně masakrů v Buči, Izjumu a na dalších místech. Je dobře , že se ministr Macinka proti skandálnímu ruskému vyhrožování důrazně ohradil, poněvadž Rusko rozumí pouze síle. A pokud by nezměnilo své agresivní vystupování, měly by následovat i další ráznější kroky včetně vypovězení velvyslance Zmejevského z České republiky.
„Nepřekvapuje mě to, Rusko nás nenávidí,“ řekl v již zmíněném rozhovoru politolog Tomský k postoji Kremlu k této kauze. Za zmínku stojí i jeho odpověď na otázku: Proč je opakovaně Rusko směrem k Evropě ve stanoviscích svých představitelů i vůči naší zemi tak agresivní?
To je zásadní problém, který Západ dost dobře nechápe. V Evropě totiž neustále přežívá představa z 18. století, že tvoříme s Ruskem jednu civilizaci. To je hluboký omyl. Už od rozdělení Říše římské na východní (Byzanc) a západní Řím existují dvě odlišné evropské civilizace. Ta ruská vychází z dalšího rozdělení křesťanstva na pravoslavnou a katolickou náboženskou kulturu (schisma 1054). Západní inteligence se mnohdy plete, protože nejméně od konce 18. století má Rusko s námi společné umění – hudbu, výtvarné umění, divadlo, balet –, ale politicky si zachovalo svou autokratickou vládu samoděržaví, zbožštění státu (cézaropapismus), zatímco Západ se díky odluce státní moci a církve rozvíjel k sekulární vládě a svobodné společnosti odlišné od státní moci. Rusko nezná občany, pouze poddané. Samo se označuje poněkud mlhavě za Euroasii, avšak nepatří ani do Asie, ani do Evropy.
Alexandr Tomský pak ještě dodal, že Ruská elita Západ obdivuje i nenávidí zároveň. To je přesně ono. Rusko není součástí západní a kultury a západní civilizace, Rusko nezná občany, pouze poddané a to platí i pro nynější Putinovu říši.
Ani nepřekvapuje, že lidé jako Jindřich Rajchl, Tomio Okamura nebo Kateřina Konečná k této skandální nehoráznosti mlčí, stejně jako jejich strany PRO, SPD a KSČM. Oni se sice ohánějí údajným vlastenectvím, ale ve skutečnosti kopou za mafiánské a zločinecké Rusko. Jejich jednání se dá nazvat jako kolaborace s nepřítelem, kterým Ruská federace bezpochyby je.
Zdroje:
TOMSKÝ: Rusko nás nenávidí - Neviditelný pes
Macinka předvolal ruského velvyslance kvůli výhrůžkám českým firmám - iDNES.cz
Macinka si předvolal ruského velvyslance kvůli výhrůžkám českým firmám - Seznam Zprávy
Nepřípustné. Resort zahraničí plísnil ruského velvyslance kvůli výhrůžkám firmám — ČT24 — Česká televize
Jan Ziegler
Jan Ziegler
Jan Ziegler
Jan Ziegler
Jan Ziegler
