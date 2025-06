Miliony eur z dotací EU končily podvodně u Ficových kamarádů

Obrovský skandál! V přepočtu miliardy korun z evropských peněz získali též lidé, kteří měli úzké vazby na premiéra Roberta Fica v časech jeho minulé vlády. Jedním z nich je trestně stíhaný oligarcha Norbert Bödör.

Špinavé praktiky odhalil europoslanec Tomáš Zdechovský, podle kterého se na Slovensku rozkradly stovky milionu eur z dotací Evropské unie, tedy v přepočtu miliardy korun, za předchozí vlády premiéra Roberta Fica. Nepřekvapuje, že mezi příjemce zneužitých peněz patřili lidé blízcí jemu a jeho straně Smer.

„Nedaleko Martina je hacienda spojená s podnikatelem Norbertem Bödörem. To je člověk, o kterém psal i zavražděný slovenský novinář Jan Kuciak. Pan Bödör má prokazatelné vazby na vládnoucí hnutí Smer Roberta Fica. Dostal například dotaci na přeměnu zemědělských budov na agroturistické penziony, místo toho tam však vybudoval luxusní bazén s wellness a vířivkou. Když jsme koukali na náklady, tak nejspíš to musí být celé ve zlatě, protože jinak si neumíme vysvětlit, proč to stálo tolik peněz. Za noc si tam navíc účtují až 900 eur, přičemž ubytování je prakticky nepřístupné veřejnosti. Lidé z okolí potvrzují, že se tam nikdy neubytovali, jde o soukromý dům,“ řekl Zdechovský v rozhovoru pro Forum24.cz. Podle něj jen tento dotyčný dostal protiprávně z evropských peněz v přepočtu asi 20 milionů korun. Tyto peníze však už byly proplaceny Polnohospodárskou platební agenturou, tedy státní institucí.

Jak uvedl web seznamzpravy.cz, svědek a bývalý kamarád obžalovaného Mariana Kočnera Peter Tóth označil Bödöra ve své výpovědi před Specializovaným trestním soudem v Pezinku projednávajícího vraždu Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové za člověka, který spolufinancoval rozsáhlé sledování novinářů zadané Kočnerem – včetně investigativce Kuciaka. Bödör tedy měl být ve spojeni s Kočnerem a zavražděný novinář Kuciak rovněž psal o podezřelých Bödörových aktivitách.

Jak uvedl web investigace.cz, Bödör, který strávil měsíce ve vazbě, má pronajatý nebo vlastní luxusní byt v Spojených arabských emirátech. Po propuštění v lednu 2022 byl hned v únoru vyfocen v Dubaji, kde trávil dovolenou se spoluobviněným a bývalým prezidentem policejního sboru Tiborem Gašparem.

Novináři Investigativního centra Jána Kuciaka (ICJK) přinesli í zjištění o majetcích rodiny Výbohových, včetně rozlehlého luxusního bytu Miroslava Výboha, rovněž přítele premiéra Roberta Fica, jenž je na Slovensku od roku 2021 obviněn z korupce v kauzách Mýtnik. Ty se týkaly předraženého nákupu IT řešení pro Finanční správu a prosazení systému eKasa na ministerstvu financí. Výboh mimo jiné figuroval i v kauze korupce při nákupu obrněných transportérů Pandur pro českou armádu v roce 2007. Výboh se tu tedy ukrývá před spravedlností.

Podle odborníků je totiž Dubaj pro korupčníky, zločince nebo osoby, jež chtějí ukrýt svůj majetek, atraktivní hned z několika důvodů. Spojené arabské emiráty ještě donedávna neměly s mnoha zeměmi podepsané smlouvy o vydávání osob, a přestože se situace v tomto směru mění, země stále posuzuje žádosti o extradice jednotlivě a s nepředvídatelným výsledkem.

Systém kontrol původu peněz investorů je zároveň nastaven velmi volně a dubajské úřady dodržování opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu dostatečně nevynucují. Země je také proslulá utajováním vlastnictví firem a nemovitostí nebo nulovými daněmi z vlastnictví nemovitosti.

Slovenské weby aktuality.sk a plus7dni.pluska.sk potvrzují, že kontroverzní podnikatel a nitranský oligarcha Bödör obžalovaný v kauzách Dobytkár a Očistec za korupci a nezákonné zasahování do působení policie je ve velmi úzkých stycích s premiérem Robertem Ficem, za kterým dokonce dojíždí na úřad předsednictva vlády v Bratislavě, a jeho stranou Smer. Fico se tedy stýká s člověkem podezřelým z masivního zneužívání dotací. Nyní se dá lépe porozumět jeho likvidaci speciální prokuratury, která se zabývala citlivými korupčními kauzami. Investigativec Kuciak poukazoval na závažné kauzy také osob blízkých Ficovi a Smeru a zaplatil za to životem. Jaksi však v takových případech nevěřím na náhody.

Inu, současné Slovensko je zemí neomezených možností. Je mnoho důvodů domnívat se, že Robert Fico o těchto finančních machinacích věděl. Vždyť kamarádi se přece musí nějak odměnit.

