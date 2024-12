Mezi vražděním v Magdeburgu a Buči není žádný rozdíl

Tedy spíše putinovští Rusové provozující státní terorismus jsou ještě horší než islamističtí radikálové vraždící v západní Evropě. Muslimští fanatici jsou obyčejní zločinci, kdežto slouhové Kremlu vraždí lidi s požehnáním státu.

To, co se stalo v německém Magdeburgu, je děsivé. Saudskoarabský lékař, který najel s autem do lidí, je údajně odpůrcem islámu a stoupencem politické strany AfD. Dokonce měl dříve žádat popravu Angely Merkelové kvůli řádění militantních muslimů. Těžko říci, je možné, že se jedná o německého Baldu, stoupence SPD, který chtěl teroristickými činy – vykolejením vlaků burcovat lid proti islamistům

Ať je tomu, jak chce, terorismus a náboženský fanatismus masakrující lidi jsou nepřijatelné. Není možné, aby evropské země na svém území tolerovaly ty, kteří nerespektují její pravidla, a vraždí nevinné lidi. To by byl konec naší civilizace a takové kreatury nesmí mít v Evropě místo. Nelegální migraci je třeba zastavit a všechny radikály hlásající nenávist je nutné co nejdříve deportovat.

Islamistický radikalismus je velkým nebezpečím a zlem, které je třeba razantně potřít. Stejným nebezpečím jako islamističtí radikálové je však pro Evropu též putinovské Rusko. Rusové záměrně vraždí na Ukrajině civilisty včetně žen a děti, Buča a další místa jsou toho dokladem. V ruské televizi se veřejně hlásá upalování či utopení ukrajinských dětí. Nevím, jaký je rozdíl, když islamističtí fanatičtí násilníci hlásají vraždění nevěřících, Já jej nevidím. Ruští vojáci znásilňují, mučí, rabují a kradou co se dá, umělecké předměty, knihy, sanitky, zařízení nemocnic, nábytek, auta, traktory, záchodoové mísy a další.

Rusko rovněž podniká v evropských zemích kybernetické útoky proti nemocnicím, teplárnám, elektrárnám a dalším citlivým zařízením. Moskva je také viněna ze žhářství, například ze zapálení obchodního domu IKEA v litevském hlavním městě Vilnius.

Opravdu není rozdíl mezi putinovským Ruskem a islamistickými teroristy. Společné mají pohrdání pravidly civilizovaných společností a neúctu k lidským životům. Obojí je proto stejně nebezpečné a na obojí musí evropské země rázně reagovat. Kdo tato zla nebo jedno z nich bagatelizuje je pokrytec a de facto hájí násilí, vraždy a nenávist.

Na druhé straně chci zdůraznit, že ne všichni muslimové jsou zločinci. Při jedné své návštěvě Izraele jsem poznal palestinského řidiče našeho minibusu (jméno jsem bohužel zapomněl), muslima, který se choval normálně a přátelsky. Náš židovský průvodce Daniel mi řekl, že on se má dobře a není to rozhodně žádný náboženský fanatik. Pak ještě dodal: „Sloužil jsem na vojně v izraelské armádě s několika muslimskými Araby (Arabové, kteří jsou občané Izraele, mohou sloužit v izraelské armádě, pozn. autora), byli to dobří kamarádi a věděl jsem, že se na ně mohu vždycky spolehnout.“

A to samé platí i o Rusech. Také jsem měl možnost setkat se a mluvit s více Rusy, které považuji za slušné lidi a kteří s putinovskými mafiány a zločinci nemají nic společného.

