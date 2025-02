Medveděv totálně za hranou, nechutné brutální útoky na Němcovou odsoudil i Babiš

Začalo to falešným tweetem, ve kterém měla česká senátorka údajně vyzvat k nové blokádě Leningradu. Miroslava Němcová jej dementovala. Přesto nastaly orgie nenávisti proruských fanatiků. Vysoce pravděpodobná je provokace Moskvy.

Ve smršti nenávisti exceloval ruský exprezident a nynější místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv. Podle webu irozhlas.cz označil Němcovou za zdegenerovanou evropskou kreaturu s tím, že jí přeje smrt. „Na takové výroky by se nemělo zapomínat. Stejně jako na zlomyslná zvířata, jako je ta Němcová, která je pronášejí. Přeji jim z celého srdce, aby zahynula v krvavých vichrech nového pražského jara jako v roce 1968,“ uvedl v telegramovém příspěvku Medveděv.

Hektolitry vypité vodky zřejmě udělaly své a z Medvěděva se stala alkoholická troska. Jsem však rád, že čeští politici tyto výroky odsoudili, jako absolutně nepřijatelné. Dokonce i šéf hnutí ANO Andrej Babiš v článku na webu novinky.cz prohlásil, že takové výroky jsou za hranou stejně jako ostatní šílené výroky Medvěděva. To je správné, jsou situace, kdyby čeští politici bez ohledu na to, jestli patří k vládní koalici či opozici, měli táhnout za jeden provaz. A tato k nim patří. Vzorem nám může být Polsko, kde PiS a Občanská platforma jsou ještě víc rozhádané než naše vládní strany s opozicí, ale co se týče Ruska, jsou naprosto ve shodě. Putinovci jsou zkrátka fuj, fuj.

„Medveděvova slova o krvavých vichrech nového pražského jara odkazují na okupaci naší země (1968 až 1989). A znamenají, že Rusko je připraveno agresi proti svobodě a demokracii v naší zemi kdykoli zopakovat a ničit životy lidem, kteří tyto hodnoty zastávají,“ komentovala slova bývalého ruského prezidenta podle iDNES.cz senátorka Němcová.

Položme si však otázku, kdo je autorem tohoto podvrženého tweetu? Napadá mne analogická situace z konce listopadu 1939. Tehdy dělostřelectvo Rudé armády ostřelovalo vlastní pohraničníky na sovětsko-finských hranicích, Moskva z toho tenkrát obvinila Helsinky a začala agresi proti malé severské zemi. Falešný tweet Němcové se bleskově rozšířil všude možně v mnoha jazykových mutacích. To nemohla být náhoda, odborníci se podle iDNES.cz shodují, že tento podvrh nese klasické ruské znaky. Pro současné Rusko je typické zorganizovat podraz a obvinit z něj druhou stranu. Jsem proto přesvědčen, že tato provokace pochází z Ruska. Putinovský režim se totiž neštítí ničeho, ani vražd nepohodlných lidí.

