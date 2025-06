Mě nezajímá, kolik bere Václav Moravec, mne zajímá, kolik beru já

Moderátor Václav Moravec už měl dost spekulací o tom, jaké pohádkové sumy prý bere, a tak promluvil a zveřejnil výšku svého platu. Tady však platí v dobrém slova smyslu, že každý by se měl starat hlavně sám o sebe.

Mnozí závistivci se užírají nad tím, kolik peněz berou druzí lidé. Terčem spekulací byl také plat známého moderátora České televize. Padaly různé sumy, 200 tisíc, dokonce i 500 tisíc korun měsíčně. Václav Moravec to už nevydržel a pro studio Hráči patřící pod Blesk promluvil. Půl mega se vysmál s tím, že to by bral víc než generální ředitel, jehož plat základní měsíční plat činí asi 340 tisíc korun a to opravdu není možné, aby podřízený vydělával víc než šéf. Takže to na sebe prořekl, že bere plat kolem 100 tisíc korun hrubého měsíčně. Také dodal, že až z ČT odejde, tak si vydělá daleko víc a lukrativní nabídky ze soukromého sektoru už má.

A já říkám no a co, ať si Václav Moravec vydělá třeba milion korun měsíčně, mně fakt nezajímá, kolik bere on a kdokoliv jiný. Pro mne je nejdůležitější, kolik si vydělám já, abych se měl dobře. Tomu napínám všechny své síly a ani nemám čas šmírovat druhé. Tím bych si akorát zbytečně zatěžoval hlavu. Jak se říká, přej a bude ti přáno.

Bohužel, čecháčkovská závist je hrozná a prozrazuje o jejich nositelích hodně. Jak uvedla Lucie Štýblová ve svém komentáři na webu nespechej.cz, mnozí Češi mají nízké sebevědomí, proto raději těm druhým závidí. Tedy ne ve stylu, že bych chtěl mít lepší prase než soused, ale aby to sousedovic prase chcíplo.

Něco na té malé české závisti bude, protože na rozdíl od zahraničí se u nás stále tají výdělky sportovců. Jak poznamenal na FB stránce Komety Brno Michal Staněk, platy hokejových hvězd NHL jsou obecně známé, u nás se výdělky hokejistů ( a nejen jich) utajují. Prý na to naše veřejnost není připravena. A já se ptám proč? Když se budou příjmy sportovců pořád zatajovat, tak se situace nezlepší a vzniká tak jenom prostor pro nejrůznější spekulace. Jsem tedy pro, aby výdělky sportovců v ČR přestaly být tajné. Jenom tak přispějeme k odbourání nízké závisti.

Češi si musí zvyknout na to, že komunistické rovnostářství je už minulostí a schopní lidé mají i značné příjmy. To je naprosto v pořádku. Jak říkával můj strýc, „chytrejm patří svět.“ A tak je to správné, tak to má být. Pokud někdo není spokojen se svými příjmy, ať tedy zkusí něco jiného. Může začít třeba hrát hokej nebo si založit prosperující firmu, v tom nikdo nikomu nebrání.

