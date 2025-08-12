Masové bourání pomníků Rudé armády v Polsku je pochopitelné a ospravedlnitelné
Jak uvedl web ct24.ceskatelevize.cz, těch rudoarmějských pomníků určených k demolici je v celém Polsku na pět set. Mnohé z nich už byly odstraněny. Iniciátorem této akce je polský Institut národní paměti, který se zabývá nacistickými a komunistickými zločiny na polském území. V té době jej vedl jako ředitel Karol Nawrocki, současná hlava státu.
Poláci v tom mají jasno, Rudá armáda nás neosvobodila, ale přinesla novou okupaci. To potvrzují i polští historici. Ona to není jenom masová vražda polských důstojníků v Katyni a na dalších místech, kde sovětští komunističtí kati postříleli přes 20 tisíc polských válečných zajatců. Rudí Sověti se v Polsku jak v roce 1939 tak v letech 1944 – 46 dopustili mnoha válečných zločinů včetně vražd a perzekucí vojáků Armiji Krajowej (Zemské armády), kteří bojovali proti nacistům, deportací stovek tisíc Poláků na Sibiř nebo vypalování polských vesnic. Polští historici tak považují nacistické a komunistické zločiny za srovnatelné zlo a došli k závěru, že pro glorifikaci Rudé armády neexistují důvody.
Polské kroky zdůvodnil podle Bruntálského a Krnovského deníku před časem Karol Nawrocki při demolici rudoarmějského pomníku v Hlubčicích. Podle něj rok 1945 nebyl rokem střetu dobra se zlem, byl to rok střetu nacistického zla s komunistickým zlem.“Takové propagandistické objekty nemohou stát na veřejném prostranství ve svobodném demokratickém Polsku. To není pomník, ale objekt. Pomník musí nést hodnoty historické, vědecké nebo estetické. Tento objekt je ahistorický, protože odkazuje na události, které se nestaly. Neobstojí v rozporu s fakty. Zastavte sovětskou propagandu o osvobození roku 1945 a o osvoboditelích, kteří byli vrahy a násilníky. Pryč s komunismem,“ uvedl k likvidaci památníku Karol Nawrocki s tím, že němečtí nacionální socialisté stejně jako sovětští komunisté chtěli Polsko zničit a zotročit.
To jsou tvrdá, ale pravdivá slova. Nelze se tedy divit tomu, že si prezident Nawrocki vysloužil nenávist Kremlu a Rusko na něj dokonce vydalo mezinárodní zatykač. Pan prezident má pravdu, že pomníky, památníky a sochy oslavující okupanty polské země nesmí mít místo ve veřejném prostoru. Jeho zásadního antikomunistického postoje si velmi vážím. Poláci jsou velkými vlastenci a svoje opravdové vlastenectví dokázali i tímto nekompromisním vyrovnáním se s neblahou minulostí. Koneckonců, Češi by také jistě nestrpěli ve své zemi pomníky velebící vojáky Wehrmachtu.
Poláci při těchto demolicích také přísně dbají na dodržování mezinárodních dohod a třeba v Hlubčicích zkoumali, jestli se v okolí pomníku nacházejí válečné hroby. Nenacházely a tak došlo k zbourání. Válečné hroby jsou totiž chráněné mezinárodními úmluvami.
Demokraticky zvolený polský parlament schválil už v roce 2017 novelizaci zákona o dekomunizaci země, kterou podepsal demokraticky zvolený polský prezident Andrzej Duda, dle níž jsou připomínky na komunistickou éru země a SSSR nezákonné. Jak uvedl denik.cz, podle tohoto zákona nemohou pomníky a podobné objekty připomínat osoby, organizace, události a data symbolizující komunismus nebo jiný totalitní systém.
Často slýcháme zásadu moje země, moje pravidla, obvykle to zaznívá u jistých jedinců v souvislosti s Ficem a Orbánem. Jenomže tahle zásada má univerzální platnost a platí i pro Polsko. Je jenom záležitostí Poláků, jak hodnotí minulost svojí vlasti. Je to jejich země a jen oni mají právo rozhodovat o tom, co se v ní bude dít. Zabývám se hodně polskými dějinami, zvláště těmi novějšími, a po důkladném seznámení se fakty spolu s výroky a argumenty polských historiků, uznávám, že bourání sovětských památníků u našich severních sousedů je morálně zdůvodnitelné a lidsky pochopitelné. Oslavování svých okupantů jaksi netoleruje žádná svobodná země.
Zdroje:
Poláci novelizovali zákon o dekomunizaci. Může zmizet až 450 památníků a objektů - Deník.cz
Dekomunizace Polska: Hlubčice odstranily památník Rudé armády - Bruntálský a krnovský deník
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/polsko-chce-odstranit-vse-ruske-krome-pomniku-i-nazvy-ulic-ci-mostu-114170
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/polsko-odstraneni-pomniku-ruda-armada_2210271343_fos
https://www.denik.cz/ze_sveta/na-vychod-ne-tam-jsou-rusove-pred-80-lety-se-soveti-pridali-k-napadeni-polska-20200916.html
Jan Ziegler
Jak komunisté dostali v Lotyšsku za vyučenou a vidlák zůstal vidlákem
Čtveřice soudruhů si vyrazila autem do Ruska, přestože se cesta do této země nedoporučuje. Lotyšsko je pak na zpáteční cestě nepustilo přes své území. Podle vidláka Sterzika mělo protestovat ministerstvo zahraničí. Houby s octem.
Jan Ziegler
Z evropského hlediska byly zločiny nacistů a komunistů srovnatelné
České země mají smutnou zkušenost s německou nacistickou okupací. Jenomže to neplatí v jiných zemích, například Pobaltí si pro změnu zažilo srovnatelně hroznou sovětskou komunistickou nadvládu a tyranii.
Jan Ziegler
Podle logiky soudruha Filipa mají Češi morální odpovědnost za nacistické zločiny
Podlost a hloupost. Bývalý vrchní komunista pronesl totální nesmysl, že okupované pobaltské republiky mají spoluzodpovědnost za invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
Jan Ziegler
Šlachtova Přísaha považuje Stačilo a SPD za pseudokoalice a chce je žalovat
Šéf hnutí Přísaha se přidá k žalobě strany Volt na účelovost předvolebních koalic se žádostí o zrušení registrací jejich volebních kandidátek. Robert Šlachta také nabádá voliče, aby volili jeho místo Maláčové ze Stačilo.
Jan Ziegler
Motoristy volit nebudu, ale některé jejich návrhy jsou rozumné
Dostaly se mi do schránky volební noviny Motoristů. V mnohém se s nimi shodnu, třeba v tom, že s Ruskem není možné vést obchodní a politická jednání po dobu trvání agresivní války proti na Ukrajině.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Proruský oligarcha nabízí Moldavanům tisíce za účast na protivládních protestech
Na sumu v přepočtu až 63 tisíc korun měsíčně si může přijít ten, který přijme nabídku od uprchlého...
KOMENTÁŘ: Vážení voliči, vybrali jsme za vás? Oscarový spor vrací úder
Premium Navzdory doporučení svého prezídia, ať do oscarové bitvy pošlou Sbormistra, hlasovali členové České...
Koťátka a štěňátka už neletí. Japonské děti zajímají brouci, chtějí je za mazlíčky
V Japonsku se šíří neobvyklý trend – lidé si domů pořizují brouky jako domácí mazlíčky. Tato obliba...
Policie našla nezletilého chlapce, který odešel a nechal dopis na rozloučenou
Pardubičtí policisté vypátrali v pondělí večer sedmnáctiletého mladíka z Králík na Orlickoústecku....
Chalupa - České Meziříčí
Na Nábřeží, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
4 090 000 Kč
- Počet článků 3568
- Celková karma 19,21
- Průměrná čtenost 1736x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz