Máme lepší potraviny než za komunistů, kdo je nekupuje, jeho problém
Problém je hlavně v kupujících, kteří před kvalitou dávají přednost nízké ceně a pak se nestačí divit. Já tedy kupuji kvalitní jídlo, vím, že si za něj musím připlatit, ale jinak to nejde. Za socíku byly potraviny tak nějak na stejné úrovni v celé zemi, v současnosti je to otázka výběru. Dají se koupit potraviny horší kvality než za komunistů, o tom žádná, ale také daleko lepší. A upřímně řečeno, ani za těch rudochů to nebyla žádná hitparáda. Kamarád, který za komárů pracoval na jatkách, o tom ví svoje.
V současnosti si kupuji z farmářských prodejen špičkové tlačenky, jelítka a jitrnice, za komunistů jsme je bral pouze z domácích zabíjaček, protože v obchodech byly hrozné. Já když někde koupím něco špatného, tak už to víckrát neudělám, to jednoduché řešení. Kupuji si potraviny na špičkové úrovni, a vím dobře, že si musím připlatit. Myslet si, že si chutné špekáčky pořídím za 70 korun na kile, může jen naivní prosťáček nebo třeba jogurt za 9 korun, šunku za 90 korun atd. To opravdu ne. Na Českobudějovicku máme hodně pekařství, kde se dostanou i buchty v domácí kvalitě a samozřejmě rohlíky, chleba, koláče atd.
Mnozí říkají, že dávají přednost českým potravinám, ale jenom slovně. V Německu nebo ve Francii se hospodyňky ptají prodavačů, jestli to máslo, ty sýry atd., jsou domácí výroby, tam to tak funguje, ale malí čecháčci berou to nejlevnější a pak se nestačí divit. V neděli budeme mít k obědu kuřata, a já v pátek vyrazím do farmářské prodejny pro kuřátka z volného výběhu ve vynikající kvalitě. Za komančů byly k dostání akorát ty průmyslové plné chemie.
Argumenty, že všech 10 milionů obyvatel ČR si nemůže dovolit kupovat taková kuřata neberu. A proč by mělo? To jsou takové ty hloupé rovnostářské komunistické představy, že všichni mají mít všechno stejné. Ne, nemají.
Znám několik jihočeských mlékáren, které vyráběly super výrobky – mléko, máslo, sýry atd. Jenomže musely skončit a to kvůli takovým, co nadávají na špatné potraviny, ale pak jim dají přednost před kvalitou. Takoví ať nebrečí. Mohou si za to sami.
Jan Ziegler
Zachránce Vídně před porobou v ní nesmí mít sochu, protože může podněcovat islamofobii
Přehnaná politická korektnost dostala opět zelenou. V rakouské metropoli vládnou socialisté a ti rozhodli, že socha polského krále Jana III. Sobieského ve městě být nesmí kvůli hrozbě náboženské nenávisti a protitureckých nálad.
Jan Ziegler
Chruščov odsoudil masového vraha Stalina, putinovské Rusko mu staví pomníky
Od roku 2015 do roku 2025 se v zemi objevilo na 75 nových Stalinových pomníků. Celkem je na začátku roku 2026 v Rusku více než 120 takových objektů. Pouze přibližně 10 procent se dochovalo ze sovětských časů.
Jan Ziegler
Bojkot zahajovacího ceremoniálu paralympiády kvůli Rusům je v pořádku
Čeští paralympionici spolu s dalšími se rozhodli nezúčastnit úvodu paralympiády. Vadí jim účast ruských a běloruských sportovců. To logicky vyvolalo fanatickou nenávist v Moskvě, bohužel jí sekundují i někteří čeští pomahači.
Jan Ziegler
Alena Schillerová vyhrožuje krajské samosprávě, asi neví co je demokracie
Mnoho povyků pro nic, tohle přísloví přesně vystihuje hysterický výstup ministryně financí z hnutí ANO kvůli převedení nemocnic v Jihomoravském kraji na akciové společnosti. Asi nechápe, že její hnutí zde prohrálo krajské volby.
Jan Ziegler
Dělníci a obyčejní lidé se měli v Rusku daleko líp za cara než za Stalina
To je mnoha důkazy doložitelný fakt. Komunisté a jejich stoupenci s tím sice nebudou nesouhlasit, ale to je jediné, co s tím mohou dělat. Skutečnost nepříznivou pro rudé potvrzují i prostí obyvatelé tehdejšího SSSR.
jan.ziegler@seznam.cz