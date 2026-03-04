Máme lepší potraviny než za komunistů, kdo je nekupuje, jeho problém

Nářky na špatné potraviny neuznávám, mohou si za ně lidé sami, protože je kupují. Kdyby je nekupovali, tak je logicky obchodníci nebudou prodávat. Jenomže šetřílci mají holt smůlu, za osm korun se špičkový jogurt koupit nedá.

Problém je hlavně v kupujících, kteří před kvalitou dávají přednost nízké ceně a pak se nestačí divit. Já tedy kupuji kvalitní jídlo, vím, že si za něj musím připlatit, ale jinak to nejde. Za socíku byly potraviny tak nějak na stejné úrovni v celé zemi, v současnosti je to otázka výběru. Dají se koupit potraviny horší kvality než za komunistů, o tom žádná, ale také daleko lepší. A upřímně řečeno, ani za těch rudochů to nebyla žádná hitparáda. Kamarád, který za komárů pracoval na jatkách, o tom ví svoje.

V současnosti si kupuji z farmářských prodejen špičkové tlačenky, jelítka a jitrnice, za komunistů jsme je bral pouze z domácích zabíjaček, protože v obchodech byly hrozné. Já když někde koupím něco špatného, tak už to víckrát neudělám, to jednoduché řešení. Kupuji si potraviny na špičkové úrovni, a vím dobře, že si musím připlatit. Myslet si, že si chutné špekáčky pořídím za 70 korun na kile, může jen naivní prosťáček nebo třeba jogurt za 9 korun, šunku za 90 korun atd. To opravdu ne. Na Českobudějovicku máme hodně pekařství, kde se dostanou i buchty v domácí kvalitě a samozřejmě rohlíky, chleba, koláče atd.

Mnozí říkají, že dávají přednost českým potravinám, ale jenom slovně. V Německu nebo ve Francii se hospodyňky ptají prodavačů, jestli to máslo, ty sýry atd., jsou domácí výroby, tam to tak funguje, ale malí čecháčci berou to nejlevnější a pak se nestačí divit. V neděli budeme mít k obědu kuřata, a já v pátek vyrazím do farmářské prodejny pro kuřátka z volného výběhu ve vynikající kvalitě. Za komančů byly k dostání akorát ty průmyslové plné chemie.

Argumenty, že všech 10 milionů obyvatel ČR si nemůže dovolit kupovat taková kuřata neberu. A proč by mělo? To jsou takové ty hloupé rovnostářské komunistické představy, že všichni mají mít všechno stejné. Ne, nemají.

Znám několik jihočeských mlékáren, které vyráběly super výrobky – mléko, máslo, sýry atd. Jenomže musely skončit a to kvůli takovým, co nadávají na špatné potraviny, ale pak jim dají přednost před kvalitou. Takoví ať nebrečí. Mohou si za to sami.

Autor: Jan Ziegler | středa 4.3.2026 14:59 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

Další články autora

Jan Ziegler

Zachránce Vídně před porobou v ní nesmí mít sochu, protože může podněcovat islamofobii

Přehnaná politická korektnost dostala opět zelenou. V rakouské metropoli vládnou socialisté a ti rozhodli, že socha polského krále Jana III. Sobieského ve městě být nesmí kvůli hrozbě náboženské nenávisti a protitureckých nálad.

3.3.2026 v 18:40 | Karma: 21,51 | Přečteno: 376x | Diskuse | Ostatní

Jan Ziegler

Chruščov odsoudil masového vraha Stalina, putinovské Rusko mu staví pomníky

Od roku 2015 do roku 2025 se v zemi objevilo na 75 nových Stalinových pomníků. Celkem je na začátku roku 2026 v Rusku více než 120 takových objektů. Pouze přibližně 10 procent se dochovalo ze sovětských časů.

2.3.2026 v 16:14 | Karma: 14,06 | Přečteno: 170x | Diskuse | Ostatní

Jan Ziegler

Bojkot zahajovacího ceremoniálu paralympiády kvůli Rusům je v pořádku

Čeští paralympionici spolu s dalšími se rozhodli nezúčastnit úvodu paralympiády. Vadí jim účast ruských a běloruských sportovců. To logicky vyvolalo fanatickou nenávist v Moskvě, bohužel jí sekundují i někteří čeští pomahači.

27.2.2026 v 13:17 | Karma: 26,22 | Přečteno: 986x | Diskuse | Sport

Jan Ziegler

Alena Schillerová vyhrožuje krajské samosprávě, asi neví co je demokracie

Mnoho povyků pro nic, tohle přísloví přesně vystihuje hysterický výstup ministryně financí z hnutí ANO kvůli převedení nemocnic v Jihomoravském kraji na akciové společnosti. Asi nechápe, že její hnutí zde prohrálo krajské volby.

25.2.2026 v 12:09 | Karma: 21,40 | Přečteno: 405x | Diskuse | Politika

Jan Ziegler

Dělníci a obyčejní lidé se měli v Rusku daleko líp za cara než za Stalina

To je mnoha důkazy doložitelný fakt. Komunisté a jejich stoupenci s tím sice nebudou nesouhlasit, ale to je jediné, co s tím mohou dělat. Skutečnost nepříznivou pro rudé potvrzují i prostí obyvatelé tehdejšího SSSR.

24.2.2026 v 16:47 | Karma: 17,40 | Přečteno: 342x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)
25. února 2026  10:42,  aktualizováno  11:10

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku
3. března 2026

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)
28. února 2026  18:35

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...
26. února 2026  12:37

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...

Hrabalova chata se stala kulturní památkou, má tak ochranu i pro další generace

Hrabalova chata v Kersku.
4. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Chata spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku je nově kulturní památkou, rozhodlo o tom...

První z obviněných kvůli pískovně v Černovicích míří k soudu

ilustrační snímek
4. března 2026  13:53,  aktualizováno  13:53

První z obviněných v kauze pískovny v Brně-Černovicích míří k soudu, krajský soud jednání nařídil...

Představení Ochotníků z Rantířova přispěje na opravu zázemí hospice

ilustrační snímek
4. března 2026  13:48,  aktualizováno  13:48

Tradiční benefiční představení Ochotníků z Rantířova letos pomůže s opravou zázemí domácího hospice...

Velikonoce 2026: Kdy budou mít obchody zavřeno a proč se na Velký pátek nesmí prát prádlo?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...
4. března 2026  15:21,  aktualizováno  15:24

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale pro mnohé také oslavou příchodu jara a...

Dům Radonice
Dům Radonice

Dolní Bukovsko - Radonice, okres České Budějovice
4 850 000 Kč

Více z nabídky 102 930 nemovitostí

Jan Ziegler

  • Počet článků 3690
  • Celková karma 17,61
  • Průměrná čtenost 1699x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.