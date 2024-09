Mám radost, na jihu Čech dopadly volby dobře

A nevím proč bych se měl jako Jihočech zabývat krajskými volbami někde na druhém konci republiky. Já tam na nežiji, nerozumím místním problémům a nezajímá mne to. Tohle byly krajské volby, nikoliv celostátní.

V předchozím blogu jsem vyjádřil přesvědčení, že v Jihočeském kraji by měl jako hejtman pokračovat Martin Kuba, ale nevadil by mi ani Roman Kubíček z hnutí ANO. Posuzuji situaci věcně, nikoliv ideologicky, na rozdíl od jiných lidí, kteří chtějí fanaticky konec svých oponentů za každou cenu, i přesto, že by to způsobilo více škod než užitku. Jako třeba Veronika Šubová. Ano, v jižních Čechách bych si uměl představit jako hejtmana i pana Kubíčka z hnutí ANO, protože vím, že by nebyl špatným pro tuto pozici.

Jsem také rád, že u nás vyhořelo okamurovské SPD, které Jihočeskému kraji nic nenabízelo, a místo toho přicházelo s nesmysly typu zabráníme privatizaci Budvaru. To za prvé nepatří do krajských voleb, to je celostátní téma a za další je to nyní asi tak aktuální jako vyvraždění Slavníkovců. Okamurovci v našem krajském zastupitelstvu nebudou, což je moc dobře, a čtyři komunisté tam budou jenom do počtu a jinak jsou naprosto bezvýznamní. Mám velkou radost, že krajské volby v jižních Čechách skončily skvělým výsledkem a dokonce nad moje očekávání. Když se o tom bavím s místními, mají ve velké většině stejný pocit, volby dopadly dobře. Je vidět, že tady žijí rozumní a přemýšliví lidé.

Přiznám se, že ani ve snu by mne nenapadl tak vynikající výsledek Martina Kuby a jeho týmu z ODS, což je pro můj region jenom dobře. Já nehodnotím volební výsledky třeba v Moravskoslezském kraji, protože to tam neznám, nežiji tam a nezajímá mne to. To je věc tamních obyvatel, kteří volili, jak volili. Je tedy fakt, že jednou, když jsem před lety projížděl po krajských silnicích Středočeského kraje někde na Nymbursku, tak jsem v duchu nadával na tehdejší hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou z hnutí ANO, že s tím nic neudělá, a že my tak příšerně děravé silnice na jihu Čech nemáme.

Martin Kuba získal neskutečných 38 544 preferenčních hlasů, myslel jsem si, že je to nejvíc v rámci České republiky, ale byl jsem překvapen, že není. Jedničkou je lidovec Jan Grolich, současný a také pokračující hejtman v Jihomoravském kraji s 46 854 preferenčními hlasy! Oba jsou zřejmě skvělými hejtmany a voliči evidentně stojí o to, aby ve svých funkcích zůstali. Nikdo jiný ani z hnutí ANO tak vysoký počet preferenčních hlasů nedostal.

Jižní Čechy mají výborného hejtmana a není důvod jej měnit. Jak se říká, nač přepřahat koně, kteří dobře táhnou. To by bylo proti zdravému selskému rozumu. My Jihočeši víme, že náš kraj je dobře veden. Investují se stamiliony korun do zdravotnictví, výraznou modernizací prochází českobudějovická krajská nemocnice, staví se nové domovy seniorů, budují se silniční obchvaty v režii krajem například kolem Trhových Svinů atd. Chystá se stavba nové sportovní haly pro míčové sporty s kapacitou pět tisíc diváků, nový aquapark a další. Martin Kuba se zasloužil také o urychlení důležité silnice tzv, severní spojky, kterou letos začnou stavět ŘSD a propojí dálnici D3 s výpadovkou na Písek a Plzeň. Tím se odvedou auta z širšího centra Českých Budějovic.

Klíčové je, že Martin Kuba umí své úspěchy perfektně s lidmi vykomunikovat a přesvědčit je, že to dělá dobře. On to dokázal a lidé v jižních Čechách tak hlasovali pro regionální politiku a nikoliv pro celostátní témata jako jinde. Souhlasím s ním, že je to úspěch jihočeské ODS a jeho týmu, nikoliv pražské centrály strany. On má za sebou dobrou práci a co je nejdůležitější, umí ji lidem prodat. Je ovšem zatím mimo realitu, že by Martin Kuba šel do Prahy dělat celostátní politiku. Nemá o to zájem, nemá to zapotřebí a byla by to zrada na Jihočeších. Celostátní vedení ODS by si ale z něj mělo vzít příklad.

My u nás v jižních Čechách také nestojíme o „moudra“ odjinud, od těch, kteří náš region neznají a nerozumí mu. Obecně neberu mínění jedinců, kteří brečí nad tím, jak se mají špatně, ale chtěli by řídit zeměkouli. Nejdřív by se měl každý v tom dobrém slova smyslu postarat o sebe a o svoji rodinu, a až pak se starat o další věci. To je opravdu nejlepší řešení.