Makat se musí, volby nikomu životy nezmění

Každý se má v tom dobrém slova smyslu starat především sám o sebe. Ti, co chtějí řídit zeměkoulí, a naříkají přitom nad cenami toho a toho, jsou směšní. Já už odmítám hrát hru na menší a větší zlo, budu volit podle svého.

Bláznivé nápady Stačilo a jejího vůdce Vidláka Sterzika na zavedení vysokých dovozových cel a naopak podpora českých výrobků jsou mimo realitu. Dobrý výrobek se musí umět sám prosadit bez ohledu na původ. Omezeným komunistům jaksi uniká, že česká ekonomika je vysoce proexportní a mnohé naše firmy jsou závislé na vývozu. My potřebujeme maximální svobodný bezcelní trh, aby bylo kam vyvážet. Zavádění cel by nás hospodářsky zničilo, to není v našem zájmu. Logicky, když zavedeme cla my, zavede je vůči nám i druhá strana.

Stejně trapně působil i šéf SPD Tomio Okamura s křovinořezem osekávajícím zbytečné státní výdaje. Ve skutečnosti by okamurovci zatížili státní kasu stamiliardami korun navíc. Poloviční Asiat chtěl jaksi napodobit argentinského prezidenta Javiera Mileiho s jeho proslulou motorovou pilou, který však skutečně výrazně snížil přebujelý argentinský státní rozpočet, například zmrazením výdělků státních zaměstnanců, razantním snížením jejich počtu atd. Něčeho takového by Tomio Okamura nikdy nebyl schopen.

Mně tady chybí opravdová pravicová konzervativní strana s jasným pravicovým programem. Nízké daně, nízké státní výdaje, liberální pracovní právo s možností okamžitého ukončení pracovního poměru, protože to omezí byrokracii a zbytečné papírování. Zavedení školného na vysokých školách, bez rozlišování potřebností oborů, protože to je záležitost trhu. Dále obnovení poplatků ve zdravotnictví, aby se lidé naučili více pečovat o svoje zdraví, dbali na prevenci a nechodili k doktorovi s každou hloupostí.

Podporuji plošné snížení sociálních dávek, které v mnoha případech vedou k lenosti a zahálce, a zrušení nesmyslů typu jízdné zdarma ve veřejné dopravě pro seniory a studenty. Už vůbec není nutné to zavádět pro všechny. Příklad: kamarád Petr, senior z Českých Budějovic stále podniká, je milionářem, a do Prahy za dcerou jezdí vlakem. Sám řekl, že o žádné důchodcovské slevy nestojí.

Dále revizi Green Dealu, odsunutí ukončení provozu tepelných elektráren a výstavbu dalších jaderných bloků. Stručně řečeno, co nejvíce svobody, co nejméně byrokracie, zákazů a příkazů. V zahraniční politice je třeba se jasně vymezit vůči putinovskému mafiánskému zločineckému Rusku. Jsem rád, že podobně to vidí třeba i Motoristé.

Co je však zásadní, žádné volby nikomu jeho život nezlepší, Stát není a nesmí být zaopatřovací ústav. Ani Fiala, ani Babiš nikomu nezajistí ráj na zemi, ten si musí každý zajistit sám. Spoléhání na druhé je opovážlivé a zločinné. Pokud je někdo líný, neumí vydělat peníze a zabezpečit rodinu, tomu nepomůže a nesmí pomáhat žádná vláda na světě. Jestli si fakt někdo myslí, že tady po volbách nastane klondike, tak se hodně mýlí.

Já vím koho budu volit. Budu volit podle svého svědomí a říkám jasně, už mě nebaví hra na větší nebo menší zlo. Já se snažím svůj život řídit podle sebe a chci, aby mě hlavně nikdo neotravoval byrokratickými nesmysly. Komu dám hlas, po volbách zveřejním.

Autor: Jan Ziegler | pátek 3.10.2025 11:25

Jan Ziegler

  • Počet článků 3604
  • Celková karma 19,44
  • Průměrná čtenost 1726x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

