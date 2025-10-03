Makat se musí, volby nikomu životy nezmění
Bláznivé nápady Stačilo a jejího vůdce Vidláka Sterzika na zavedení vysokých dovozových cel a naopak podpora českých výrobků jsou mimo realitu. Dobrý výrobek se musí umět sám prosadit bez ohledu na původ. Omezeným komunistům jaksi uniká, že česká ekonomika je vysoce proexportní a mnohé naše firmy jsou závislé na vývozu. My potřebujeme maximální svobodný bezcelní trh, aby bylo kam vyvážet. Zavádění cel by nás hospodářsky zničilo, to není v našem zájmu. Logicky, když zavedeme cla my, zavede je vůči nám i druhá strana.
Stejně trapně působil i šéf SPD Tomio Okamura s křovinořezem osekávajícím zbytečné státní výdaje. Ve skutečnosti by okamurovci zatížili státní kasu stamiliardami korun navíc. Poloviční Asiat chtěl jaksi napodobit argentinského prezidenta Javiera Mileiho s jeho proslulou motorovou pilou, který však skutečně výrazně snížil přebujelý argentinský státní rozpočet, například zmrazením výdělků státních zaměstnanců, razantním snížením jejich počtu atd. Něčeho takového by Tomio Okamura nikdy nebyl schopen.
Mně tady chybí opravdová pravicová konzervativní strana s jasným pravicovým programem. Nízké daně, nízké státní výdaje, liberální pracovní právo s možností okamžitého ukončení pracovního poměru, protože to omezí byrokracii a zbytečné papírování. Zavedení školného na vysokých školách, bez rozlišování potřebností oborů, protože to je záležitost trhu. Dále obnovení poplatků ve zdravotnictví, aby se lidé naučili více pečovat o svoje zdraví, dbali na prevenci a nechodili k doktorovi s každou hloupostí.
Podporuji plošné snížení sociálních dávek, které v mnoha případech vedou k lenosti a zahálce, a zrušení nesmyslů typu jízdné zdarma ve veřejné dopravě pro seniory a studenty. Už vůbec není nutné to zavádět pro všechny. Příklad: kamarád Petr, senior z Českých Budějovic stále podniká, je milionářem, a do Prahy za dcerou jezdí vlakem. Sám řekl, že o žádné důchodcovské slevy nestojí.
Dále revizi Green Dealu, odsunutí ukončení provozu tepelných elektráren a výstavbu dalších jaderných bloků. Stručně řečeno, co nejvíce svobody, co nejméně byrokracie, zákazů a příkazů. V zahraniční politice je třeba se jasně vymezit vůči putinovskému mafiánskému zločineckému Rusku. Jsem rád, že podobně to vidí třeba i Motoristé.
Co je však zásadní, žádné volby nikomu jeho život nezlepší, Stát není a nesmí být zaopatřovací ústav. Ani Fiala, ani Babiš nikomu nezajistí ráj na zemi, ten si musí každý zajistit sám. Spoléhání na druhé je opovážlivé a zločinné. Pokud je někdo líný, neumí vydělat peníze a zabezpečit rodinu, tomu nepomůže a nesmí pomáhat žádná vláda na světě. Jestli si fakt někdo myslí, že tady po volbách nastane klondike, tak se hodně mýlí.
Já vím koho budu volit. Budu volit podle svého svědomí a říkám jasně, už mě nebaví hra na větší nebo menší zlo. Já se snažím svůj život řídit podle sebe a chci, aby mě hlavně nikdo neotravoval byrokratickými nesmysly. Komu dám hlas, po volbách zveřejním.
Jan Ziegler
Svobodní Rusové varují: Rusko je nepřítelem ČR, dejte stopku putinovským poskokům
Češi by měli ve volbách do Poslanecké sněmovny volit ty kandidáty, kteří jsou zárukou svobodné suverénní České republiky a nikoliv Putinovy loutky z SPD a Stačilo obdivující brutální ruskou diktaturu.
Jan Ziegler
Nápady komunistů ze Stačilo by vedly k otroctví, kolapsu země a teroru
Nemusíš se snažit a neboj se, ti schopní a pracovití jsou povinni tě živit. Peníze jim sebereme a dáme je tobě. V tom spočívá největší nebezpečí Stačilo, které chce Čechům sebrat svobodu i majetky. Jsou vlastně takoví parazité.
Jan Ziegler
Vyznamenání předávejme v den svatého Václava, nikoliv 28. října
Svatováclavská deklarace požaduje, aby slavnostní udělování státních vyznamenání se konalo už 28. září. To má svoji logiku. Jedná se o Den české státnosti, který je nejvýznamnějším svátkem České republiky.
Jan Ziegler
Uvnitř SPD to vře, miliony mizí neznámo kam, hlavní jsou koryta pro šéfy a lidé utíkají
Okamurovci, PRO a Trikolora čelí společnému problému. Exčlenové si stěžují na nejasná financování s tím, že stranická hospodaření připomínají pračku špinavých peněz. Z PRO prchají přední členové včetně exhejtmana Michala Haška.
Jan Ziegler
Komunisté ze Stačilo chtějí perzekuovat křesťany a zavírat kostely
Je to nejhorší útok na svobodu vyznání od listopadu 1989, komunisté chtějí církve podřídit jakémusi „kontrolnímu orgánu“. Vrací se duch neblahých padesátých let. Už jenom chybí trestný čin maření státního dozoru nad církvemi.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu
Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly...
Drsná pomsta za výpověď z nájmu. Muž poničil vybavení bytu a pak ho zapálil
Nepříjemné překvapení čekalo majitele bytu v domě stojícím v Tršicích na Olomoucku. Ten se rozhodl...
Fiala svůj hlas odevzdá v Brně. Česko vás potřebuje, vyzval voliče k účasti
Stejně jako v minulosti odevzdá premiér Petr Fiala (ODS) svůj hlas i v letošní volbách do...
Ptáci znečišťují oblíbené jezero, město povolilo odstřel. Místu se vyhněte, varuje
V rekreačním areálu Kristýna v příhraničním Hrádku nad Nisou na Liberecku bojují s přemnoženými...
Sebevrah u pražské benzinky. Zamkl se v autě a začal se řezat
Pražští policisté vyjížděli v pátek ráno k muži, který si v autě na benzinové stanici v Plzeňské...
Manipulanta
INTEROBAL k.s.
Plzeňský kraj
- Počet článků 3604
- Celková karma 19,44
- Průměrná čtenost 1726x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz