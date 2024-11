Židé mají pro takové jedná ní název chucpe. Přesně to provedl Kreml, když napadl prezidentské klání v Moldavsku, v němž zvítězila prozápadní kandidátka Maia Sanduová. A to i přes brutální ruské vměšování.

Moskva nemá žádné morální právo vytýkat jiným zemí volby, když sama neumožňuje spravedlivé a svobodné volební klání a dopředu z nich vyřazuje představitele opozice. V Moldavsku přitom kandidoval na hlavu státu proruský kandidát Alexandr Stoianoglo, který však byl poražen Sanduovou v poměru 55,33% ku 44,67% hlasů. Podle zahraničních pozorovatelů byly moldavské prezidentské volby v souladu s mezinárodními standardy, spravedlivé a demokratické. V Moldavsku může zástupce opozice svobodně kandidovat na prezidenta, v Rusku nikoliv, takže ať jsou Rusové raději zticha.

Kreml se hodně snažil o to, aby Západ byl v Moldavsku poražen, investoval do toho miliony dolarů a ono nic. Chápu, to bolí. Námitky ruského prezidentského mluvčího Dmitrije Peskova lze brát jako zoufalcovy výkřiky do tmy. Není pravdou, že statisíce Moldavanů žijící v Rusku nemohly volit. Moldavsko umožňuje korespondenční volbu a tuto možnost měli i všichni Moldavané žijící v zahraničí. Kremelský mluvka pak vyloženě drze lhal, že Rusko není v Moldavsku nijak přítomné. Jistě, a na ruské vojáky, kteří de facto okupují moldavské Podněstří, jaksi zapomněl.

Existují také důkazy o masivním ruském vměšování, o kterých v rozhovoru pro web Seznam Zprávy promluvila moldavská novinářka Paula Erizanuová. „Okolo voleb vyšla řada investigativních textů, v nichž novináři odhalili, jak Ilan Šor (proruský oligarcha, který čelí v zemi trestnímu stíhání kvůli podvodům i praní peněz a žije tak v Moskvě, pozn. red.) vytvořil v Moldavsku rozsáhlé schéma pro manipulování s hlasy. Jde o princip, v němž lidé v podstatě dostávají plat za to, že přijdou protestovat na veřejná shromáždění s politiky, a také za to, že hlasují tak, jak po nich Šor chce. Tyto zásahy zdokumentovali novináři, ale také policie, státní zástupci a orgány činné v trestním řízení. Ti měli v poslední době denně tiskové brífinky a sdíleli informace o svých zásazích proti této nelegální síti, takže existuje spousta důkazů o ruském vměšování nad rámec jen tohoto schématu kupování hlasů.“

Rovněž agentura AP přinesla informace o rozsáhlých ruských pokusech o zmanipulování voleb. Moldavská policie uvedla, že má důkazy o organizované protizákonné přepravě voličů do volebních místností z jiných zemí. Volební místnosti ve Frankfurtu nad Mohanem, Liverpoolu a Northamptonu ve Velké Británii se staly terčem falešných bombových hrozeb s cílem zastrašit voliče a zastavit volby. Poradce moldavské prezidentky pro národní bezpečnost Stanislav Secrieru uvedl, že elektronické systémy zajišťující spojení Moldavska se zahraničními volebními místnostmi ohrozily koordinované kybernetické útoky z Ruska.

Volby v Moldavsku možná nebyly úplně dokonalé, jenomže mafiánské Rusko ovládané zločineckými gangy je poslední, které může odsuzovat volební klání v jiných zemích. Je to Putinova říše zla, v níž neexistují svobodné volby. Běžné jsou volební podvody a manipulace ve všech druzích voleb. V Rusku nemají nárok kandidovat skutečně opoziční strany, jako tomu bylo v posledních regionálních volbách a z formálních důvodů jsou vyškrtávání nezávislí kandidáti, kteří například nesměli ohrozit Putinovo znovuzvolení za prezidenta, tedy spíše ruského diktátora.

Chápu Moldavany, že když si měli vybrat směřování k Evropské unii nebo do Ruska, vybrali si i přes problémy první variantu. Přece jenom v unijních zemích se žije lépe a není v nich taková masivní korupce. V Rusku neexistuje nezávislá justice a je minimální šance dosáhnout spravedlnosti u soudu. Rovněž soukromé vlastnictví není chráněné a může být kdykoli zabaveno a darováno těm loajálnějším ke kremelským vládcům.

