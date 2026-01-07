Maduro a Putin jedno jsou, masoví vrazi, zločinci a teroristi
Nabízí se srovnání s ruskou agresí proti Ukrajině, mezinárodní právo v obou případech zaplakalo. Svým způsobem to může nahrát Putinovi, ale také ho pořádně oslabit. Postup amerického prezidenta Donalda Trumpa byl svérázný, ovšem USA na rozdíl od Rusů na Ukrajině, nehodlají okupovat ani metr venezuelského území.
Především diktátor Nicolás Maduro není legitimní hlavou Venezuely. Jak uvedl web fintag.cz, podle výpočtu agentury AP na základě údajů ze zhruba 80 procent volebních místností v prezidentských volbách v roce 2024 zvítězil opoziční kandidát Edmundo González Urrutia, který dostal 6,9 milionu hlasů. Podle tohoto výpočtu byl Maduro druhý se třemi miliony hlasů. Také opozice s odvoláním na zápisy z více než 80 procent volebních místností tvrdí, že zvítězil se 67 procenty hlasů González. Čili Maduro nechal zfalšovat volby a protesty proti masivním volebním podvodům brutálně potlačil.
Maduro se drží u moc od roku 2013 a za tu dobu se život ve Venezuele stal peklem. Ostatně je to krutý diktátor a těm nikdy na obyčejných lidech nezáleželo. Zatčeny byly desítky tisíc lidí, tisíce jich zemřely v otřesných vězeňských podmínkách, další byli zavražděni nechvalně proslulými eskadrami smrti sloužících zločinecké vládě. Volby všeho druhu jsou v zemi pravidelně falšovány, opoziční předáci perzekuováni nebo přinuceni emigrovat. Inflace dosahuje tisíce procent ročně. Země bohatá na ropu se tak propadla do obrovské chudoby. Existenční problémy mají 9 z 10 Venezuelanů a mnozí se živí vybíráním vyhozeného jídla z popelnic. Není mléko pro děti, v obchodech chybí máslo, cukr, olej a další základní potraviny. Nedostávají se ani léčiva. Jak napsal etnolog a cestovatel Mnislav Zelený Atapana na webu lidovky.cz, pád Madura měl přijít už dávno. Venezuelský diktátor také patří k hlavám narkomafie pašující nebezpečné drogy do USA. Je to tedy takový vrchní drogový dealer.
Maduro je bývalým řidičem autobusu bez vzdělání, schopností a rozhledu a nemá na to řídit zemi. Vytvořil společnost, kde jeho blízcí pohádkově bohatnou, zatímco drtivá většina lidí žije v bídě. Venezuela topící se v ropě by mohla být díky černému zlatu bohatou zemí. Ona však raději dodává ropu na Kubu za směšné peníze. Inu, to jsou ty konce mafiánských společností.
Můžeme si myslet, co chceme, ale Donald Trump je demokraticky zvolený americký prezident.
Stejně tak demokraticky zvolený v řádných volbách je i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. To ovšem nelze říci o jeho ruském protějšku Vladimíru Putinovi. Prezidentské volby v Rusku v roce 2024 byly prokazatelně zmanipulované. Putin uměle dostal desítky milionů hlasů navíc a stály proti němu pouhé loutky, když skuteční opoziční kandidáti byli z volebního klání pro jistotu protiprávně vyřazeni. Putin je také zodpovědný za bombové útoky na obytné domy v Moskvě v roce 1999, při nichž zahynulo více než 300 lidí a které zorganizovala ruská Federální bezpečnostní služba (FSB), aby se Vladimír Putin mohl dostat k moci. Tyto atentáty pak byly neprávem připsány čečenským teroristům a staly se záminkou pro tzv. druhou čečenskou válku, do které se Rusům původně vůbec nechtělo, a v níž zahynulo na 200 000 lidí. Web mujlife.cz v této kauze odkazuje na bývalého Putinova blízkého spolupracovníka a šéfa moskevské KGB Jevgenije Savostjanova.
I Rusko je totalitní zemí, kde je krutě potlačovaná opozice, její představitelé jsou zavírání nebo záhadně umírají, a velká část obyvatel žije v bídě, přestože Rusko je také bohaté na suroviny. Obě země toho mají hodně společného a tak není divu, že diktátoři Putin a Maduro spolu mají dobré vztahy. Inu, svůj k svému. Rusko také vehementně protestovalo proti americké agresi, coby porušení mezinárodního práva. Vzhledem k jeho angažování na Ukrajině je je však jeho protest pokrytecký a směšný zároveň. A to se týká i všech, kteří roní krokodýlí slzy nad americkou nehorázností a ubohým venezuelským lidem. Přičemž jim nevadilo, když Maduro brutálně terorizoval vlastní obyvatelstvo.
Rusko má ve Venezuele jednotku asi 120 vojáků, o které se nyní neví. Bývalý plukovník sovětské a později ruské armády Vitalij Ginzburg, který sloužil v pozemních silách, na můj dotaz k možné ruské vojenské pomoci Venezuele odpověděl: „Rusko není schopno poskytnout účinnou pomoc Venezuele v případě americké invaze proti venezuelské drogové mafii. Svědčí pro to tři okolnosti. Stav ruské armády, která uvízla na Ukrajině. Dále stav ruského zbrojního průmyslu, který sotva zvládá výrobu zbraní pro Ukrajinu a není schopen vyrábět více high-tech zbraní. A tím třetím zásadním problémem je logistika. Rusko může pouze demonstrovat pomoc, ale poslat pomoc Venezuele nyní prostě nemůže. Pro ruské loďstvo je v současném stavu dokonce problematické zorganizovat dalekou námořní výpravu k pobřeží Venezuely vzhledem k nedostatku nových a deficitu starých potřebných lodí. Maduro se obrátil na Putina, Rusko vyslalo několik transportních letadel, ale víc pomoci nemůže. Navíc je i organizace leteckého mostu navzdory jeho omezeným možnostem problémem. Vzhledem k omezením kvůli agresi na Ukrajině mohou ruské letouny létat do Venezuely pouze složitě nejméně vhodnými trasami.“
Rusko se tedy může pouze dívat na to, co se ve Venezuele děje. Rusové také tiše závidějí Američanům jak svoji misi v Caracasu precizně zvládli, kdežto oni sami při podobném pokusu před necelými čtyřmi lety v Kyjevě totálně vyhořeli. Je dost pravděpodobné, že nynější události v této jihoamerické zemi tak způsobí snížení světových cen ropy, což by pro Moskvu závislé na jejím vývozu mělo hodně špatné důsledky.
V každém případě bude bez Madura na světě lépe. Také Venezuelci, kteří kvůli němu museli emigrovat, už jeho konec pořádně oslavují.
