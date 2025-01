Maďaři už mají dost Orbána, i kvůli kolabujícímu zdravotnictví

Průzkumy veřejného mínění mluví jasně. Fidesz v něm poráží nová strana Petra Magyara, který byl kdysi Orbánovým člověkem. Nicméně časy se mění a Maďarsko čelí vážným problémům včetně inflace, jež patří k nejvyšším v EU.

„Orbán je naprosto odtržený od reality. Chová se trochu jako Kádár v osmdesátých letech. Dostal se do finální fáze, protože se zajímá pouze o své obohacení a obohacení své mocenské elity,“ vzkázal podle iDNES.cz Peter Magyár svým fandům na YouTube a připomněl jim postavu komunistického vládce, který po zadušení revoluce v roce 1956 nastolil v Maďarsku bezčasí „gulášového socialismu“.

Tak v Maďarsku je známou skutečností, že dotace z EU jaksi mizí u premiéra Viktora Orbána a na kontech jeho kamarádů. Země také čelí vysokému veřejnému dluhu, který dosahuje zhruba 73 % HDP a rozpočtový deficit činí asi 6,7%. Pro srovnání, v ČR činí veřejný dluh kolem 43,5 % HDP a rozpočtový deficit je menší než 3%.

Maďarsko trápí též nedostatek učitelů a především špatný stav tamního zdravotnictví. „Situace v maďarských nemocnicích je strašidelná, proto si raději platím zdravotní pojištění v ČR,“ uvedla pro super.cz herečka s maďarskými kořeny Vica Kerekes.

Její slova totiž potvrzuje maďarský europoslanec ze strany Petera Magyára a lékař András Kulja. Jak uvedl iDNES.cz, na Instagramu se Kulja zmínil o tom, že musel v nemocnici operovat při 40 stupních a hodně se potil. Děsil se, že mu z čela ukápne pot obsahující bakterie do břišní dutiny pacienta. Teplota na operačním sále by přitom podle mezinárodně uznávaných norem neměla překročit 25 stupňů.

Jistě, průzkumy jsou pouze průzkumy a volby jsou volby. Petera Magyára, pokud by chtěl v příštím parlamentním volebním klání uspět, čeká hodně práce. Pravdou však také je, že Orbánova vláda se potýká s mnoha problémy a to snižuje její popularitu. V demokracii rovněž platí, že o vládách rozhodují volby, a to neznamená, že když je někdo jednou nebo i vícekrát vyhraje, zůstane u moci na doživotí. Tak, jak si to představují někteří Orbánovi čeští příznivci, že když jejich koně vyhrají volby, tak budou vládnout pořád. To by pak ovšem nebyla demokracie, ve které je střídání vlád normální, ale diktatura.

O tom, kdo bude vládnout v Budapešti, rozhodnou maďarští voliči. To je čistě jejich záležitost. Dokáží však pochopit, že ve stavu kdy maďarské školství a zdravotnictví jsou v krizi a tamní lékaři operují v podmínkách ohrožující život pacientů, mohou se Maďaři rozhodnout pro změnu.

