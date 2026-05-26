Macinka není ministr, to je těžká katastrofa
Nemám rád, když se lidem komolí jména, to dělají akorát primitivové. U Petra Macinky stačí vyměnit jedno písmeno v příjmení, a víme, co vznikne. Nicméně reagovat se má věcně, nikoliv urážkami. Jestliže ovšem ministr zahraničních věcí České republiky přirovnává bavorského premiéra Markuse Södera k plzeňskému či karlovarskému hejtmanovi, že mají stejnou váhu, pak je to těžký úlet. Řekl to v souvislosti se Söderovou návštěvou u prezidenta Petra Pavla. Když pominu fakt, že prezident jedná i s krajskými hejtmany, tak nedávno se s bavorským předsedou vlády sešel a objímal též premiér Andrej Babiš.
„Pokud si takhle představuje naše vláda svoji „pragmatickou zahraniční politiku“, tak potěš Pánbůh. Škodí to českým národním zájmům,“ trefně poznamenal Viliam Buchert ve svém komentáři na webu reflex.cz. Přesně tak. Německo, kam směřuje třetina českého exportu, je náš nejvýznamnější obchodní partner a Bavorsko patří k nejvýznamnějším spolkovým zemím.
Srovnávat české kraje se německými spolkovými zeměmi je výrazem hlouposti a totální nevědomosti. Bavorsko je rozlohou téměř velké jako Česká republika a počtem obyvatel, kterých je víc než 13 milionů, jej předčí. A co se týče HDP, je na tom Bavorsko výrazně lépe než Česko. Karlovarský kraj má necelých 300 tisíc obyvatel, Plzeňský kraj zhruba 615 tisíc obyvatel. To jen tak na okraj.
Bavorsko bývá označované jako Freistaat Bayern (Svobodný stát Bavorsko). To znamená, že je suverénní zemí, které některé své pravomoci (obranu, finance, zahraniční politiku atd.) předalo federaci (spolku), ale jiné zůstaly v jeho výlučné kompetenci, jako komunální správa, vnitřní bezpečnost a školství. To je proti krajům, které jsou jsou součástí unitární České republiky, obrovský rozdíl. Hejtmani jsou ve skutečnosti převážně pouhými pošťáky, kteří přeposílají peníze z ministerstev obcím a dalším subjektům. V každém případě Petr Macinka svým srovnáním těžce ujel, což je u člena vlády neomluvitelné.
Ano, je třeba se chovat pragmaticky, a to platí v každém případě, i u Spolkové republiky Německo.
Zdroje:
Babiš a Macinka se chovají jako burani a udělali fatální chybu, když ignorovali bavorského premiéra | Reflex.cz
Ústavní základy Svobodného státu Bavorsko | Česko-bavorská veřejnosprávní aplikace
