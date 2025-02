Lidé musí za zdraví víc platit, jinak české zdravotnictví zkolabuje

Není možné chtít špičkovou zdravotní péči za málo peněz! České zdravotnictví potřebuje razantní reformy. Odborníci vidí nutnost ve zvýšení spoluúčasti pacientů, upozorňují na vysokou návštěvnost lékařů a velký počet nemocnic.

„Dalším problémem je nadbytečné využívání až zneužívání zdravotní péče. Průměr v zemí EU jsou tři návštěvy lékaře za rok, u nás je to jedenáct. Je to také tím, že u nás je nižší spoluúčast pacienta na zdravotní péči než v jiných zemích.“ řekl v rozhovoru pro Rakovnický deník lékař a senátor Ivo Trešl. Ten dále poukázal na vysoký počet nemocnic v ČR poskytující akutní péči, které by bylo nutné snížit. I když si uvědomuje, že to bude obtížně politicky průchodné. Faktem je, že spoluúčast pacientů na lékařské péči je u nás jedna z nejnižších v Evropě.

Regulační poplatky ve zdravotnictví, které pro ně byly zdrojem peněz, zrušila v roce 2015 koaliční vláda ČSSD – ANO s podporou KSČM. Zůstal pouze poplatek 90 Kč za pohotovost. To považuji za hloupý nezodpovědný Sobotkův a Babišův populismus. Minimálně poplatek za pobyt v nemocnicích měl zůstat zachován. Jeho výše by v současné době měla činit nejméně 150 Kč za den, za pohotovost by se mělo platit minimálně 200 Kč, aby to odradilo ty, co jí zneužívají. Rovněž 30 Kč za návštěvu lékaře by stálo za to obnovit a nikoho to nepoloží.

Jenomže, vzpomeňme si, jak si v roce 2008 založila sociální demokracie vedená tehdy Jiřím Paroubkem demagogickou kampaň v krajských volbách (přitom se to vůbec krajské problematiky netýkalo) za zrušení zdravotnických poplatků a následovalo oranžové tsunami. Nelze se tedy divit premiéru Petru Fialovi, že obnovení poplatků ve zdravotnictví odmítl. To je ovšem velkou chybou.

Vedoucí operačních sálů rakovnické nemocnice Ivo Trešl pak uvedl v již zmíněném rozhovoru příklad z USA. „Nedávno jsem tady měl na návštěvě bratra, který žije v Americe v Los Angeles. Předtím, než k nám přijel, měl zánět slepého střeva, byl na operaci, a dostal účet od své zdravotní pojišťovny na zaplacení 5000 dolarů, což je více než 100 tisíc korun, a to přesto, že platí zdravotní pojištění. Zajímavé bylo, že v nemocnici strávil celkem 16 hodin, a zdravotní pojišťovnu jeho onemocnění stálo celkem 44 tisíc dolarů. Musím říci, že tato suma mne hodně překvapila.“

Na Ameriku se asi dotahovat nechceme, ale spoluúčast českých pacientů na zdravotní péči patří k nejnižším v Evropě, nehledě na situaci ve Státech. „Také soukromé výdaje, kam se řadí spoluúčast pacientů, jsou v ČR s 16,3 procenta jedny z nejnižších mezi evropskými zeměmi OECD. Nejvyšší jsou v USA – 52,2 procenta, v Maďarsku (38,1 procenta) a ve Švýcarsku – 34,2 procenta. ČR zaostává i ve výdajích zdravotnictví na jednoho občana podle parity kupní síly,“ píše se na webu novinky.cz.

Pokud tedy budeme chtít špičkovou zdravotní péči, zvýšení spoluúčasti pacientů nás nemine. Náročná zdravotní péče při těžkých úrazech a závažných onemocněních by měla být plně hrazena zdravotními pojišťovnami, ale za různé virózy a podobná onemocnění by si lidé měli připlácet víc než nyní.

Další diskutovanou záležitostí je tzv. dobrovolné připojištění pacientů za lepší zdravotní péči. To by třeba znamenalo, že kdyby člověk chtěl například lepší kloubní náhradu, mohl by si za ni pouze připlatit. Nyní jsou kloubní náhrady plně hrazené zdravotními pojišťovnami a doplatek není možný. Samozřejmě jich existuje více druhů, jenomže v nemocnicích operují pacientům ty nejlevnější, protože dražší by se jim nevyplatily. Ale dobře poučený pacient třeba řekne, „Pane doktore, kloubní náhrada, kterou mi chcete operovat stojí pět tisíc, ale já vím, že ty lepší stojí deset tisíc korun. Proto navrhuji, pojišťovna tedy proplatí pět tisíc korun a já si zaplatím zbývajících pět tisíc korun.“ To má logiku, ale není to možné. Pokud by pacient chtěl lepší a dražší kloubní náhradu, musel by si ji zaplatit v plné výši. Na rovinu, ono se to obchází, v lepších případech sponzorskými dary pro nemocnice, v horších případech, to ani nebudu psát.

Jsem tedy rád, že vláda premiéra Petra Fialy nyní chystá zákon, který by dobrovolné připojištění umožnil. I když měl přijít dřív. Nevidím nic špatného na tom, pokud si lidé budou chtít z vlastní vůle připlatit za lepší sádru, kvalitnější materiály, přednostní vyšetření na magnetické rezonanci a dalších přístrojích atd. To by jim mělo být umožněno a koneckonců taková praxe je běžná ve většině evropských zemích.

Přiznejme si také, že tohle je politicky nejprůchodnější, a má to většinovou podporu, což se u zavedení dalších přímých plateb ve zdravotnictví včetně regulačních poplatků říci nedá. Ovšem v budoucnosti se tomu nevyhneme, Navíc každý je svým způsobem zodpovědný za svoje zdraví a mnohé civilizační choroby jako cukrovka, vysoký tlak a další jsou důsledkem nezdravého životního stylu, a jedním z důvodů pro zvýšení spoluúčasti pacientů na zdravotnictví.

Lidé by měli mít zajištěnou základní péči hrazenou ze zdravotního pojištění, to ano. Ovšem nikdy nebude stejná zdravotní péče pro všechny. Ta nebyla ani za komunistů. Vždyť vysoce postavení soudruzi měli k dispozici speciální nemocnici zvanou SANOPZ s luxusem a vybavením, o kterých se běžným pacientům mohlo jen snít.

