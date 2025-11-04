Lidé musí za zdraví platit mnohem víc, 500 korun za pohotovost je přiměřenou sumou
Nemocnice po celé republice se podle tv.nova.cz potýkají s vážným problémem. Tím je masivní zneužívání pohotovosti a vozů záchranné služby. I kvůli tomu lékaři na urgentních příjmech a pohotovostech často nevědí, kam dřív skočit. Jejich práci navíc ztěžují lidé přicházející do nemocnic s banalitami. Třeba v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně je takových lidí podle lékařů zhruba 20 procent ze všech příchozích. I proto mnohým zdravotníkům dochází trpělivost a volají po výrazném navýšení poplatků za návštěvu pohotovosti, místo současných 90 Kč navrhují růst až na 500 Kč!
K nim patří též Monika Chvatík z Oblastní nemocnice Kolín. Ta na webu zdravotnickydenik.cz uvedla, že by se měly zvýšit poplatky nejen za urgent/pohotovost, ale také celkově za návštěvu akutní ambulance v nemocnici s neakutním problémem. „Tříměsíční bolest kolene na úrazovku vážně nepatří, stejně tak lupavé prsty, karpály, halluxy a tak dále. Dala bych k úhradě i neindikované výjezdy zdravotnické záchranné služby k dlouhodobým bolestem zad, nakopnutým palcům a podobně. Pak by to vypadalo jinak a zdravotnický personál by nebyl tak vyhořelý, kdyby polovina pacientů byla odkázána tam, kam správně patří,“ zdůraznila.
Na webu seznampravy.cz jsou zaznamenány reakce lidí na tuto možnost a mnozí by se zvýšením poplatku za pohotovost na 300 – 500 korun souhlasili. Například Jana Myčková: „Pracovala jsem na urgentu 12 let a zneužití pohotovosti je každodenní případ hlavně ve spojení s víkendovým nákupem. Problém je, že nefungují praktičtí lékaři. Podívejme se na jejich pracovní dobu, v pátek většina nepracuje. Ale i tak prosím zvyšte poplatek minimálně na 500 Kč, lidi si ničeho neváží a zdravotníků vůbec. Potřebujeme americké zdravotnictví a taky, aby o sebe víc pečovali.“
S ní souhlasí i Miroslav Šilhavý: „Byl jsem jednou s dcerou na pohotovosti, protože její máma ji nechtěla pustit na tábor se zarostlým palcem. Byla to přesně taková blbost, která na pohotovost nepatří. Vůbec by mi nepřišlo nefér za to platit – zdravotnictví nemůže za to, že jsme se nebyli schopní domluvit a zařídit to v týdnu. Velká část pohotovosti, co jsem kdy sledoval, byla o tom, že si lidé neumějí vzít do rána paralen nebo ho dát dětem... 300–500 Kč za návštěvu pohotovosti by mi přišlo v pořádku...“
Vojtěch Kroužek. „Pokud máš zranění, které máš několik dní, na urgent to nepatří v žádném případě, obzvlášť v těch nočních. I doktoři jsou lidé, stejně jako pacienti. Všichni musí dodržovat jasná pravidla. Je úplně jedno, kdo doktory platí. Bolí tě něco několikátý den, zajdi si k praktikovi. Na urgentu se řeší pouze případy, které se stanou okamžitě v ten den.“
Naopak na webu cnn.iprima.cz lidé považují takové navýšení za přemrštěné. Zdůvodňují to i tím, že třeba na pohotovosti nebo na urgentu čekají i dvě hodiny než na ně přijde řada a za něco takového nehodlají utrácet víc peněz. Jenomže tak dlouhé čekací doby jsou i kvůli těm, kteří chodí na urgent či pohotovost s banalitami, jež tam vážně nepatří, a tím pádem lidé se skutečnými problémy musí déle čekat. Zaslechl jsem také názor, že pohotovosti jsou zbytečné, protože buď je člověk tak vážně nemocný, že musí ihned do nemocnice, nebo není a v takovém případě si může počkat do rána na praktického lékaře. Tohle je ale opravdu až příliš radikální. Nicméně návštěva pohotovosti by měla být krajním výjimečným řešením a to by mělo obnášet i výjimečné poplatky. Proto 500 korun za návštěvu pohotovosti mi nepřipadá jako přemrštěná suma. Tato částka se dá zvládnout.
Jak uvádí web novinky.cz, spoluúčast pacientů na zdravotní péči patří v České republice k nejnižším v Evropě. V ČR činní 16,3 procenta, ve Švýcarsku 34,2 procenta a v orbánovském Maďarsku dokonce 38,1 procenta, což je nejvíc v Evropě.
Není to legrace, takové zneužívání zdravotní péče nás stojí velké peníze a navíc přetěžování lékařů a zdravotnického personálu, což může mít i velmi tragické následky. Nehledě k tomu, že rychlá sanitka veze někoho, kdo to nepotřebuje, a pak třeba chybí u závažné dopravní nehody. To nelze jen tak přehlížet.
Bohužel, politické reprezentace se tímto závažným problémem nezabývají. To se týká jak dosluhujícího Fialova kabinetu, tak nastupující Babišovy vlády. Ta se ve svém programovém prohlášení spoluúčastí pacientů vůbec nezabývá, aktuální krizí financování zdravotnictví a deficit za 20 miliard korun přehlíží. Politici se zkrátka bojí reakce veřejnosti, jenomže strach nám problémy nevyřeší. U tomiookamurovců ovšem populismus a zbabělost nepřekvapují. Opět web cnn.iprima.cz. „Dát 500 korun mi přijde jako nehorázná šílenost. Současná výše poplatku je dostačující,“ tvrdí poslankyně SPD Karla Maříková. O případném navýšení poplatku za pohotovost může rozhodnout pouze zákon s celostátní působností. Pro objektivitu je ale nutné uvést, že ani ministerstvo zdravotnictví vedené Vlastimilem Válkem (TOP 09) o ničem takovém neuvažovalo. To je ovšem také špatně.
Zdravotní sestra Maříková, coby „expert“ na zdravotnictví v SPD, se mýlí, těch 90 korun je málo. Měla by to říci doktorům a sestřičkám, kteří kvůli zneužívatelům pohotovostí a urgentních příjmů padají v práci lidově řečeno na hubu. Je smutné, že také chystaná šestikolka, tedy vláda ANO, SPD a Motoristů v čele s premiérem Andrejem Babišem se rovněž tomuto vážnému problému vyhýbá. Jenomže těžkosti se nevyřeší pštrosí taktikou, tedy strkáním hlavy do písku a tvářením se, že neexistují. Naopak se ještě prohloubí.
Jan Ziegler
