Lékaři berou v Rusku 15 000 měsíčně, aby přežili, berou úplatky a předepisují narkotika
Ruské zdravotnictví, to je jedna velká bída a ráj korupce Tak jej popsal Sergej Kudaškin, lékař, který nyní žije v České republice a žádá zde o azyl, protože je rozhodným odpůrcem putinovského mafiánského režimu. Svou profesí se v rodné zemi ani ani nezabýval a raději začal podnikat s prodejem aut.
Jeho zkušenost se zdravotnictvím v Saransku, hlavního města Mordvinské autonomní republiky na východě evropské části Ruska, se zhruba 300 tisící obyvateli, je tristní. Říká, že v tamní nemocnici na úrovni zhruba našich krajských by dostal nástupní plat 200 – 300 euro měsíčně, v přepočtu 5000- 7500 korun. V tomto článku používám přepočet 1 euro = 25 Kč. „Zkušení lékaři po mnohaleté praxi a s několika atestacemi si vydělají 500 až 600 euro měsíčně. Zdravotní sestry berou tak 200 euro. Je pravdou, že v Moskvě jsou platy ve státních nemocnicích vyšší a lékaři tam berou o něco víc, ale ve většině regionů je to stejné jako v Saransku,“ řekl Kudaškin.
S takovými platy se nedá vyjít ani v Rusku a tak si tamní zdravotníci přilepšují jinak. Nezbývá jim nic jiného než brát úplatky, protože ze svými výdělky by jinak nevyžil. „Přednostní vyšetření stojí 50 – 100 euro. V opačném případě má pacient smůlu a může být sebevíc nemocný, musí čekat,“ objasnil Kudaškin. Výnosnější je však kšeftování s recepty. Zoufalý pacient už neví, kudy kam, navykl si na nějaká ta narkotika a potřebuje další dávku. I v tomto případě lze pomoci, pravda, zadarmo to nebude. „Za falešné recepty na takové léky se dává 100 – 300 euro,“ dodal Kudaškin. Oficiálním ruským statistikám o průměrných platech v Rusku se jenom směje. „Ty jsou zfalšované, ale když spočítají miliony, co berou Putinovi lidé a ubohé platy těch ostatních, tak jim to možná vyjde,“ míní.
Inu Rusko je vyhlášeným rájem korupce, takže se poměrům v ruském zdravotnictví nelze divit. Docela mě však šokovaly výdělky v ruském zdravotnictví. Takovou hrůzu bych nečekal, a upřímně řečeno jsem se něčemu takovému zdráhal uvěřit. Jenomže když autor známého oskarového dokumentu Pan nikdo proti Putinovi Pavel Talankin v pořadu Radiožurnálu s Lucii Výbornou uvedl, že jako učitel bral v přepočtu 5000 Kčs měsíčně, tak připouštím že Sergej Kudaškin mluví pravdu. Koneckonců i web startitup.sk uvádí, že v Rusku jsou regiony, kde se průměrné výdělky pohybují kolem 400 eur měsíčně (cca 10 000 Kč).
Web masis.eu pak přibližuje ruské ceny, protože samotná výše platů nemá vypovídající hodnotu. A jak je vidět z jeho přehledu, kdy litr mléka stojí v průměru 22 korun, kilogram bochníku bílého chleba 29 korun nebo nájemné za jednopokojový byt mimo centrum 350 euro (8 750 Kč), tak to v Rusku není žádná sláva. Nechápu lidi, kteří v něm vidí ráj na zemi.
Sergej Kudaškin by v případě získaní azylu rád pracoval ve svém oboru v České republice, kde by si vydělával více než 100 tisíc korun měsíčně, má to však jeden háček, jeho lékařský diplom zadržuje ruská generální prokuratura v Moskvě.
Zdroje.
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