Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lékaři berou v Rusku 15 000 měsíčně, aby přežili, berou úplatky a předepisují narkotika

Až 100 euro za rychlejší vyšetření a 300 euro za vypsání falešného receptu na opiáty a analgetika. Podle pediatra Kudaškina si tímto způsobem přilepšují ruští doktoři, jelikož ze svých mizerných platů by jinak nepřežili.

Ruské zdravotnictví, to je jedna velká bída a ráj korupce Tak jej popsal Sergej Kudaškin, lékař, který nyní žije v České republice a žádá zde o azyl, protože je rozhodným odpůrcem putinovského mafiánského režimu. Svou profesí se v rodné zemi ani ani nezabýval a raději začal podnikat s prodejem aut.

Jeho zkušenost se zdravotnictvím v Saransku, hlavního města Mordvinské autonomní republiky na východě evropské části Ruska, se zhruba 300 tisící obyvateli, je tristní. Říká, že v tamní nemocnici na úrovni zhruba našich krajských by dostal nástupní plat 200 – 300 euro měsíčně, v přepočtu 5000- 7500 korun. V tomto článku používám přepočet 1 euro = 25 Kč. „Zkušení lékaři po mnohaleté praxi a s několika atestacemi si vydělají 500 až 600 euro měsíčně. Zdravotní sestry berou tak 200 euro. Je pravdou, že v Moskvě jsou platy ve státních nemocnicích vyšší a lékaři tam berou o něco víc, ale ve většině regionů je to stejné jako v Saransku,“ řekl Kudaškin.

S takovými platy se nedá vyjít ani v Rusku a tak si tamní zdravotníci přilepšují jinak. Nezbývá jim nic jiného než brát úplatky, protože ze svými výdělky by jinak nevyžil. „Přednostní vyšetření stojí 50 – 100 euro. V opačném případě má pacient smůlu a může být sebevíc nemocný, musí čekat,“ objasnil Kudaškin. Výnosnější je však kšeftování s recepty. Zoufalý pacient už neví, kudy kam, navykl si na nějaká ta narkotika a potřebuje další dávku. I v tomto případě lze pomoci, pravda, zadarmo to nebude. „Za falešné recepty na takové léky se dává 100 – 300 euro,“ dodal Kudaškin. Oficiálním ruským statistikám o průměrných platech v Rusku se jenom směje. „Ty jsou zfalšované, ale když spočítají miliony, co berou Putinovi lidé a ubohé platy těch ostatních, tak jim to možná vyjde,“ míní.

Inu Rusko je vyhlášeným rájem korupce, takže se poměrům v ruském zdravotnictví nelze divit. Docela mě však šokovaly výdělky v ruském zdravotnictví. Takovou hrůzu bych nečekal, a upřímně řečeno jsem se něčemu takovému zdráhal uvěřit. Jenomže když autor známého oskarového dokumentu Pan nikdo proti Putinovi Pavel Talankin v pořadu Radiožurnálu s Lucii Výbornou uvedl, že jako učitel bral v přepočtu 5000 Kčs měsíčně, tak připouštím že Sergej Kudaškin mluví pravdu. Koneckonců i web startitup.sk uvádí, že v Rusku jsou regiony, kde se průměrné výdělky pohybují kolem 400 eur měsíčně (cca 10 000 Kč).

Web masis.eu pak přibližuje ruské ceny, protože samotná výše platů nemá vypovídající hodnotu. A jak je vidět z jeho přehledu, kdy litr mléka stojí v průměru 22 korun, kilogram bochníku bílého chleba 29 korun nebo nájemné za jednopokojový byt mimo centrum 350 euro (8 750 Kč), tak to v Rusku není žádná sláva. Nechápu lidi, kteří v něm vidí ráj na zemi.

Sergej Kudaškin by v případě získaní azylu rád pracoval ve svém oboru v České republice, kde by si vydělával více než 100 tisíc korun měsíčně, má to však jeden háček, jeho lékařský diplom zadržuje ruská generální prokuratura v Moskvě.

Zdroje.

Učitelé jako rukojmí Putinova režimu? Dostávali jsme prezentace s přesnými instrukcemi, líčí filmař | Radiožurnál

Plat len 417 €: Rus ukázal región pripomínajúci Slovensko

Ceny v Rusku (2026) | Ceny v obchodoch | Platy a Náklady na život

Autor: Jan Ziegler | pátek 3.7.2026 17:32 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Další články autora

Jan Ziegler

Sergej Kudaškin už sedm let marně žádá o azyl, v Rusku mu hrozí až 20 let vězení

Je to neskutečný příběh s nejistým koncem, v němž ministerstvo vnitra nerespektuje zákonné lhůty o vyřízení právní ochrany. Přitom Kudaškin ostře kritizuje Putinův zločinný režim a do Ruska být vydán nesmí.

2.7.2026 v 17:53 | Karma: 8,61 | Přečteno: 121x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Odebrat Zelenskému vyznamenání je nesmysl, nekryje však SPD vlastní neschopné ministry?

Partaj Tomia Okamury přišla s návrhem na odebrání Řádu bílého lva ukrajinské hlavě státu. Je to ubohost, ale co když je to pouze záměrné odvádění pozornosti od daleko závažnějších problémů.

1.7.2026 v 11:55 | Karma: 15,31 | Přečteno: 268x | Diskuse | Politika

Jan Ziegler

Další Benešovo selhání, hloupě si utahoval z Chamberlaina

To se opravdu nepovedlo, Edvard Beneš se s Janem Masarykem ve vzájemných telefonátech naváželi do britského premiéra. Vůbec to nebylo chytré a Československu to akorát uškodilo.

30.6.2026 v 11:32 | Karma: 12,07 | Přečteno: 272x | Diskuse | Ostatní

Jan Ziegler

Zbabělý Turek kárá prezidenta, že není chlap, sám však udal ženu za deb.la v baru

Je to takový kříženec pokrytce a směšné postavičky. Řeč je o Filipu Turkovi ze strany Motoristů, který káže vodu, přičemž sám pije víno.

29.6.2026 v 14:57 | Karma: 24,37 | Přečteno: 450x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Strážnice je svátkem folkloru, exhibice politiků a zastrašování organizátorů sem nepatří

Návštěvníci Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici vypískali Otu Klempíře a Petra Macinku. Reakcí bylo vyhrožování, že by tato akce mohla přijít o dotace. Politici bez rozdílu, nechte folklór na pokoji!

28.6.2026 v 13:55 | Karma: 19,36 | Přečteno: 308x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
26. června 2026  14:53

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
3. července 2026  10:53

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...

Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro

Pohled na bazén v areálu Beach Eden.
29. června 2026  11:25,  aktualizováno  18:13

Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach...

Polovinu Čechů stresuje odlet na dovolenou. Pražské letiště proto spouští novou pomoc

Letiště Praha očekává, že během letní sezony odbaví 11,9 milionů cestujících...
25. června 2026  14:16,  aktualizováno  26. 6. 9:02

Odjezd na dovolenou s sebou přirozeně nese řadu obav a stresových momentů. Stihnu to včas? Mám...

50 korun za taxíka? Senioři z Prahy 10 se mají po prázdninách vozit k lékaři i na poštu

ilustrační snímek
29. června 2026

Radnice desáté městské části připravuje novou službu, která má usnadnit život starším obyvatelům....

Obyvatelé Kroměříže mohou v participativním rozpočtu vybírat ze sedmi projektů

ilustrační snímek
3. července 2026  15:38,  aktualizováno  15:38

Obyvatelé Kroměříže mohou ve čtvrtém ročníku participativního rozpočtu Vaše Kroměříž vybírat ze...

Nemusím tady utrácet, říká investor retail parku v Prachaticích. Chystá ho už dva roky

Firma Portin chce stavět nákupní zónu na okraji Prachatic u Husinecké ulice.
3. července 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Plánovaná obchodní zóna na okraji Prachatic čelí potížím. Nové podmínky v územním plánu komplikují...

V Kopřivnici se bude opravovat lávka přes Kopřivničku, asi 40 dní bude uzavřena

ilustrační snímek
3. července 2026  15:21,  aktualizováno  15:21

Lávka přes potok Kopřivničku, která v Kopřivnici na Novojičínsku spojuje ulice Francouzskou a...

V plzeňské nemocnici zůstává parašutista zraněný při seskoku v Rokycanech

ilustrační snímek
3. července 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Jeden ze čtyř parašutistů, kteří se zranili 21. června při hromadném tandemovém seskoku v...

Jan Ziegler

  • Počet článků 3756
  • Celková karma 17,64
  • Průměrná čtenost 1677x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.